Наталья Бондарчук познакомила калужан с мужем и устроила экзамен детям

В Калугу актриса, режиссер, сценарист приехала на VI МКФ «Циолковский» и привезла свой новый фильм «Алтай. Зерно будущего».

Фото автора.

Фильм «Алтай. Зерно будущего», созданной к 150-летию Николая Рериха и к 120-летию Святослава Рериха, показали на фестивале дважды.

А Наталья Бондарчук дважды встречалась с калужанами перед показом.

Одна из творческих встреч прошла в Доме кино и народного творчества «Центральный».

В зале собрались люди разных возрастов. Было много школьников. Наталья Сергеевна появилась на сцене в блестящем наряде, посмотрела в зал и, увидев детей, позвала их на сцену.

- Не могу без детей. Идите на сцену все ребёнки. У меня ж такие внуки, как вы. Я вас не укушу.

Построив всех вышедших в ряд, она спросила:

- Скажите, как зовут второго космонавта, который полетел в космос?

В ответ - тишина. А в зале детский шепот: «Леонов», «Татьяна Терешкова», «Татьяна Титова».

Бондарчук расстроили знания юных калужан.

- А ведь они живут в Калуге, между прочим, - развела руками актриса. - Сейчас международный кинофестиваль проходит имени кого? Тарковский? Маяковский? Циолковский!

А Циолковский любил ездить на «мерседесе», на самокате или на велосипеде?

- На велосипеде! - кричали из зала.

- А что он такое открыл, почему его все знают? На чем мы бы сейчас тобой прилетели на Луну? На самокате, на

«лисане» китайского производства, или на ракете?

- На «лисане»! – смеялись подростки.

- Ну, я поздравляю Китай, конечно. Замечательные познания.

Всех спас тянувший руку в зале школьник. Выбежав на сцену, он четко все объяснил:

О Циолковском калужане все-таки знают.

- Циолковского знают все, потому что он открыл дорогу в космос, сконструировал первую ракету, которую уже собрал Королёв.

- Желательно, чтобы все детки, проживающие в Калуге, это знали, - подытожила Наталья Сергеевна.

Известная семья

Сев за стол, Наталья Бондарчук взяла в руки микрофон.

Наталья Сергеевна хочет снять фильм о маме.

- Я родилась в очень известной семье, но об этом не подозревала, - начала она разговор. - Кто-то сказал, что я сразу родилась обернутой кинопленкой.

Мой папа - Сергей Федорович Бондарчук, снявший «Они сражались за Родину», «Война и Мир» и более 50 картин.

В детстве мне было очень странно, что, когда я прохожу по улице с мамой и папой, глядят не на меня, а на них, особенно на маму, потому что мамочка моя - актриса Инна Владимировна Макарова.

Она снималась в фильмах «Высота», «Молодая гвардия», «Девчата». У неё множество ролей, ее помнят и любят. В будущем году мамочке будет 100 лет, но, к сожалению, 5 лет ее уже нет.

Она очень любила стихи. Была невероятно светлой личностью. И я хочу успеть сделать небольшой фильм о ней «Артистка из Сибири». Потому что родилась она в городе Тайга.

А потом семья уехала в Новосибирск. Мама училась театральному искусству в детской самодеятельности. Однажды увидела падающую звезду и успела задумать стать артисткой.

В 18 лет поехала поступать в Алма-Ату на актерский. И туда из украинского села приехала ещё одна девочка Клара Лучко. Они поступили, познакомились, учились вместе.

Во время учебы пришел молодой человек, военный, в гимнастерке. Тогда только заканчивалась война. Он увидел, как молодая девушка играет Достоевского, и был потрясен.

Попросился к Сергею Аполлинариевичу Герасимову. А тот говорит: «Чему же я буду тебя учить, ты настоящий артист», потому что военный до этого в Ростове учился.

Это был мой отец - Сергей Федорович Бондарчук. Герасимов принял его на третий курс. Когда они снимали «Молодую гвардию, мои родители поженились. Но я родилась позже, в 1950-м году. Считайте, сколько мне сейчас лет.

- 20! – крикнул мужчина из зала.

- Да все прекрасно! -махнула рукой Бондарчук. - Дима Харатьян, который следит за здоровьем, говорит: «Наталья, сейчас наш возраст, имеется в виду мой возраст, пожилой, но не совсем».

И я ему отвечаю: «Конечно, будем в обратную сторону развиваться».

Калужане внимательно слушали актрису.

Почти космос

- В Калугу я привезла свой новый документальный фильм «Алтай. Зерно будущего». На Алтае я была раз 19. Это определенная зона, почти космос.

Мне посчастливилось общаться с красивейшим человеком Святославом Николаевичем Рерихом. Он уже был в возрасте, седой.

У него глаза, как индийский камень, который называется Золотой песок: золото на коричневом фоне.

Святослав Николаевич всегда был красив, а в юности невероятно. Я с ним встречалась три раза.

А к учению «Живой Этики» подошла в 30 лет. По-моему, мама Дмитрия Золотухина, с которым я снималась в «Юности Петре», посоветовала мне эту книгу. И она стала настольной книгой моей жизни.

А у моего папы, Сергея Фёдоровича Бондарчука, любимой книгой была «Монизм Вселенной» Циолковского.

И он читал ее молодому Никите Михалкову, который должен был в «Войне и мире» играть Петю Ростова. Они тогда жили в одной палатке, Михалков спал на раскладушке.

А в фильме его нет, потому что он вдруг стал необыкновенно быстро расти, был очень долговязым, как его папа. Кто-то ему даже предлагал таблетку, чтобы рост остановить. Но он отказался.

И была такая книга «Семь дней в Гималаях». Отец залпом ей прочем, бросил все и поехал в Индию на встречу к Святославу Николаевичу. Потому что отец был космистом внутри.

35 лет вместе

Рассказала Наталья Сергеевна, чем сейчас занимается.

- Я 35 лет веду театр «Бемби», работаю с детьми от 5 лет. Есть мои международные театральные школы в разных странах.

Создала три книги. Это книга про Инну Макарову «Родом из Сибири», к столетию Сергея Бондарчука «Лента жизни» и мои воспоминания «Единственные дни», сейчас пишу уже третий вариант.

В театре «Бэмби» играет мой муж Игорь Днестрянский, с которым мы вместе 35 лет. Мужа показать? Иди сюда, муж.

Из первого ряда под аплодисменты на сцену вышел стройный седовласый мужчина.

- Игорь играет все мужские роли в театре «Бэмби», - объяснила Бондарчук. – А его первая роль в моем театре была в «Снежной королеве», он играл волшебника, сказочника.

Был такой момент, я уже к нему приглядывалась, у него в то время были коричневые курчавые волосы, сейчас сложно представить, но это было.

И к юбилею Александра Сергеевича Пушкина я задумала сделать фильм, подбирала артистов.

Однажды в моем театре выходит на сцену Игорь в роли сказочника, говорит: «Здравствуйте, дети! Кто я?» Они хором: «Пушкин»!

Так Игорь попал в 10-серийный фильм «Одна любовь души моей», который мы снимали 8 лет.

С мужем Игорем Днестрянским Наталья и работает вместе в детском театре.

Про это время у Игоря остались теплые воспоминания и забавные истории.

- Я запомнил случай Гурзуфе. В паузе между съемками отошел на территорию соседнего санатория. Просто накинул современную курточку, иду по аллее, никого нет.

Вдруг на встречу мне - человек, смотрит на меня, понимает, что артист. И я спросил у него, который час.

Он достаёт карманные часы на цепочке, открывает их и говорит: «Надо же, Пушкина встретил, и время остановилось».

Часы стояли, заводить надо было. Очень много воспоминаний об этом фильме.

- У нас есть культура, - продолжила Наталья Бондарчук. - Сейчас в некоторых цветущих районах Земли уничтожаются памятники Пушкина. А в других районах дети читают Пушкина.

После этого Игорь Днестрянский прочитал стихотворение Пушкина, посвященное чернильнице, а Наталья Бондарчук устроила актерский мастер-класс.

Вновь позвала на сцену детей. Вышли две школьницы. Актриса попросила их изобразить гриб боровик, чайник и мушкетера.

Изобразить гриб не так уж и просто.

Космос внутри нас

В конце встречи Наталья Сергеевна рассказала, что скоро вновь поедет на Алтай и поделалась планами.

- Меня интересует все, что связано с космосом. Но космосом каким? Космосом внутри нас.

Сейчас я буду снимать фильм на Первом канале о нерпе. И прямо здесь, в Калуге, придумала кадр, который мне очень нравится.

В фильме будет идти речь о самом большом в мире телескопе, который опускается под воду Байкала и исследует в космосе черные дыры.

И вот выныривает морда нерпы. Мы приближаемся к её глазкам, а там - Вселенная.

Вот я хочу, чтобы эту Вселенную наши дети ощущали всегда. Мы вечны, бесконечны, и перед нами всё открыто.