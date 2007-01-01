Губернаторский дневник: юные победители готовятся менять мир к лучшему
Все, с кем нам удалось поговорить, с честью несут высокое звание лучших из лучших.
Кто-то продолжает приносить домой одни пятёрки, а кто-то осуществил свою мечту и поступил в вуз, о котором грезил все школьные годы.
Отрадно, что дипломы из рук главы региона получают не только школьники из элитных учебных заведений областного центра и Обнинска, — круглые отличники есть практически во всех школах Калужской области.
Лидерство с самого детства
Один из победителей конкурса «Губернаторский дневник» прошлого года — ученик школы им. С.Ф. Романова города Жукова Матвей Никонов — успешно заканчивает четвёртый класс. После победы мальчика в конкурсе в местной газете ему посвятили статью, а ксерокопию диплома учительница повесила в классе. Весь город гордится своим воспитанником. При этом Матвей не расслабился и продолжает покорять новые вершины. Спустя почти год мы связались с его мамой Анастасией Никоновой.
— Матвей по-прежнему проявляет усердие в учёбе, отличник. Наш сын старается участвовать во всех интеллектуальных мероприятиях, любит быть капитаном команды, говорит, что лидерство — это его стихия, — рассказала Анастасия. — В этом учебном году он уже ездил на научную конференцию в Малоярославец, участвовал в квизе в музее Жукова и в викторинах в городской детской библиотеке.
— У Матвея есть увлечения помимо учебы?
— Да, он занимается тхэквондо, у него есть зелёный пояс и много медалей. Уже шесть лет он занимается английским языком с педагогом-носителем, — с гордостью перечисляет увлечения сына наша собеседница. — Ещё он ходит на занятия по программированию в обнинский Кванториум. Матвею нравится и играть в компьютерные игры, и создавать их. Ну и, как все дети, любит гулять, кататься с друзьями на велосипеде.
Анастасия Никонова вспомнила об эмоциях сына после победы в прошлом году.
— Он был так впечатлён поездкой на вручение дипломов! Уже несколько раз говорил, что хотел бы принять участие и в этом году, — вспоминает женщина. — Он всем своим друзьям тогда рассказал об этом мероприятии, всем советовал принять участие. Я думаю, что для детей это очень хорошая мотивация.
Два таланта в одной школе
Сразу две ученицы козельской школы № 3 — Арина Годнева и Варвара Соколова — одержали победу в прошлогоднем конкурсе «Губернаторский дневник». Девочки заканчивают четвёртый класс.
Мы поговорили с мамой Арины Натальей Годневой. Она рассказала, что номинация на конкурс в прошлом году приятно удивила и порадовала всю семью.
— Любую награду получать всегда приятно. Гордость и радость за успехи ребёнка, с одной стороны, большая ответственность, а с другой — такая палитра эмоцией! — рассказала наша собеседница. — Спасибо всем, кто причастен к этому конкурсу. Это очень ценно.
Также Наталья рассказала, что Арина и Варвара стали первыми ученицами школы, которых пригласили участвовать в конкурсе. Все учителя были очень рады, после этого многие ребята из школы тоже захотели поучаствовать, стали лучше и усерднее учиться.
— Расскажите, чем сейчас увлекается Арина, как её учёба.
— Она всё так же учится на «отлично». Арина является постоянным участником различных конкурсов и мероприятий, — отмечает Наталья. — Наша дочь — неоднократный призёр и победитель районных и областных конкурсов различной тематики, в этом году стала победителем научно-практической конференции «Интеллект будущего» на тему «Герои нашего времени», посвящённую героям СВО. Вместе с классным руководителем Еленой Владимировной Нефёдовой мы можем участвовать и проявлять себя! Наш классный руководитель — самый лучший мотиватор.
— А помимо научной деятельности?
— Арине нравится рисовать, ещё она занимается танцами и выступает в ансамбле «Искра».
Наталья рассказала, что они всей семьёй ждут начала конкурса «Губернаторский дневник» в этом году.
— Если нас пригласят, однозначно, согласимся. Это прекрасный конкурс, который позволяет оценить усердие и старание детей в учёбе. Очень почётно получить диплом из рук губернатора! — поделилась эмоциями Наталья. — Благодаря основателям этого конкурса детям из Калужской области предоставляется прекрасная возможность проявить себя.
Также мы поговорили с Варварой Соколовой. Девочка занимается рисованием и продолжает получать хорошие оценки в школе.
— Когда я стала призёром конкурса, вся моя семья очень обрадовалась. Одноклассники и друзья поздравляли меня. Это очень приятно, — вспоминает юная отличница.
— В этом году ты уже участвовала в каких-то конкурсах?
— Да, я принимала участие во Всероссийской олимпиаде по русскому языку. В муниципальном этапе мне удалось занять призовое место, — рассказала Варвара. — Мне нравится не просто получать знания, но и применять их на практике.
В конце нашей беседы Варвара сказала, что хотела бы и в этом году принять участие в конкурсе «Губернаторский дневник».
— Я очень волновалась, но на самом мероприятии мне было интересно. Хотелось бы пережить такие эмоции снова.
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Положение о конкурсе можно почитать по ссылке