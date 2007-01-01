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Губернаторский дневник: юные победители готовятся менять мир к лучшему

Медиахолдинг «Комсомольская правда – ​Калуга» совместно с администрацией губернатора Калужской области объявил о старте ежегодного конкурса «Губернаторский дневник». Мы традиционно вспоминаем ­победителей прошлых лет.
Софья Фирсова
16.04, 14:58
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Все, с кем нам удалось поговорить, с честью несут высокое звание лучших из лучших.

Кто-­то продолжает приносить домой одни пятёрки, а кто-­то осуществил свою ­мечту и поступил в вуз, о котором грезил все школьные годы.

Отрадно, что дипломы из рук главы региона получают не только школьники из элитных учебных заведений областного центра и Обнинска, — круглые отличники есть практически во всех школах Калужской области.

Лидерство с самого детства

Один из победителей конкурса «Губернаторский дневник» прошлого года — ученик школы им. С.Ф. Романова города Жукова Матвей ­Никонов — успешно заканчивает четвёртый класс. После победы мальчика в конкурсе в местной газете ему посвятили статью, а ксерокопию диплома учительница повесила в классе. Весь город гордится своим воспитанником. При этом Матвей не расслабился и продолжает покорять новые вершины. Спустя почти год мы связались с его мамой Анастасией Никоновой.

— Матвей по-­прежнему проявляет усердие в учёбе, отличник. Наш сын старается участвовать во всех интеллектуальных мероприятиях, любит быть капитаном команды, говорит, что лидерство — ​это его стихия, — ​рассказала Анастасия. — ​В этом учебном году он уже ездил на научную конференцию в Малоярославец, участвовал в квизе в музее Жукова и в викторинах в городской детской библиотеке.

— У Матвея есть увлечения помимо учебы?

— Да, он занимается тхэквондо, у него есть зелёный пояс и много медалей. Уже шесть лет он занимается английским языком с педагогом-­носителем, — ​с гордостью перечисляет увлечения сына наша собеседница. — ​Ещё он ходит на занятия по программированию в обнинский Кванториум. Матвею нравится и играть в компьютерные игры, и создавать их. Ну и, как все дети, любит гулять, кататься с друзьями на велосипеде.

Анастасия Никонова вспомнила об эмоциях сына после победы в прошлом году.

— Он был так впечатлён поездкой на вручение дипломов! Уже несколько раз говорил, что хотел бы принять участие и в этом году, — ​вспоминает женщина. — ​Он всем своим друзьям тогда рассказал об этом мероприятии, всем советовал принять участие. Я думаю, что для детей это очень хорошая мотивация.

Два таланта в одной школе

Сразу две ученицы козельской школы № 3 — Арина Годнева и Варвара Соколова — одержали победу в прошлогоднем конкурсе «Губернаторский дневник». Девочки заканчивают четвёртый класс.

Мы поговорили с мамой Арины Натальей Годневой. Она рассказала, что номинация на конкурс в прошлом году приятно удивила и порадовала всю семью.

— Любую награду получать всегда приятно. Гордость и радость за успехи ребёнка, с одной стороны, большая ответственность, а с другой — такая палитра эмоцией! — ​рассказала наша собеседница. — ​Спасибо всем, кто причастен к этому конкурсу. Это очень ценно.

Также Наталья рассказала, что Арина и Варвара стали первыми ученицами школы, которых пригласили участвовать в конкурсе. Все учителя были очень рады, после этого многие ребята из школы тоже захотели поучаствовать, стали лучше и усерднее учиться.

— Расскажите, чем сейчас увлекается Арина, как её учёба.

— Она всё так же учится на «отлично». Арина является постоянным участником различных конкурсов и мероприятий, — ​отмечает Наталья. — Наша дочь — неоднократный призёр и победитель районных и областных конкурсов различной тематики, в этом году стала победителем научно-­практической конференции «Интеллект будущего» на тему «Герои нашего времени», посвящённую героям СВО. Вместе с классным руководителем Еленой Владимировной Нефёдовой мы можем участвовать и проявлять себя! Наш классный руководитель — ​самый лучший мотиватор.

— А помимо научной деятельности?

— Арине нравится рисовать, ещё она занимается танцами и выступает в ансамбле «Искра».

Наталья рассказала, что они всей семьёй ждут начала конкурса «Губернаторский дневник» в этом году.

— Если нас пригласят, однозначно, согласимся. Это прекрасный конкурс, который позволяет оценить усердие и старание детей в учёбе. Очень почётно получить диплом из рук губернатора! — ​поделилась эмоциями Наталья. — ​Благодаря основателям этого конкурса детям из Калужской области предоставляется прекрасная возможность проявить себя.

Также мы поговорили с Варварой Соколовой. Девочка занимается ­рисованием и продолжает получать хорошие оценки в школе.

— Когда я стала призёром конкурса, вся моя семья очень обрадовалась. Одноклассники и друзья ­поздравляли меня. Это очень приятно, — ​вспоминает юная отличница.

— В этом году ты уже участвовала в каких-то конкурсах?

— Да, я принимала участие во Всероссийской олимпиаде по русскому языку. В муниципальном этапе мне удалось занять призовое место, — ​рассказала Варвара. — ​Мне нравится не просто получать знания, но и применять их на практике.

В конце нашей беседы Варвара сказала, что хотела бы и в этом году принять участие в конкурсе «Губернаторский дневник».

— Я очень волновалась, но на самом мероприятии мне было интересно. ­Хотелось бы пережить такие эмоции снова.

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Положение о конкурсе можно почитать по ссылке

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