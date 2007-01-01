Игорь Прокопенко рассказал в Калуге, что жизнь занесена к нам с Марса

Творческая встреча с журналистом, телеведущим прошла в Доме кино и народного творчества «Центральный».

Фото автора.

Прокопенко в Калуге бывает каждый год: приезжает на кинофестиваль «Циолковский» и всегда общается с калужанами.

Поклонников у него с каждым разом все больше, а в зале все меньше свободных мест.

Вот и в этот раз послушать главного по инопланетянам собрался почти полный зал. Возле входа толпилась приличная очередь поклонников «Самых шокирующих гипотез». Некоторые специально пришли пораньше, чтобы занять первый ряд.

Собрался полный зал.

Бог существует

Когда все расселись по местам, появился улыбающийся Прокопенко:

- Как приятно! Какая у меня верная, лояльная, красивая, молодая аудитория. Спасибо, что вы пришли, - поблагодарил он зрителей. - Можно свет в зале, чтобы я видел глаза каждого.

Затем телеведущий представил свой очередной фильм «Что мы знаем о космосе», заметив, что космос это не про железки, не про ракеты и двигатели, а про нас с вами.

- Только глядя в звездное небо, можно попытаться ответить на вопрос, кто мы есть на самом деле, для чего живем на этой планете, - рассуждал Прокопенко. - Один известный человек сказал, что космос дает ответ на вопрос, кто мы есть на самом деле люди. Эта фраза мне очень нравится.

Мы с вами белковая форма существования. А белковая форма существования позволяет познавать только четыре измерения — длина, ширина, высота и время.

Но современные ученые уже доказали, что этих вот измерений гораздо больше. Одни считают, что их одиннадцать, другие, что шестнадцать. Тут пятое измерение уже представить трудно.

Поэтому важно интересоваться космосом, жить в космическом пространстве, которое нам дарит Всевышний. Кстати, о Боге.

Ни один серьезный ученый не отрицает наличие божественного начала. Бог существует.

Для прокопенко поставили стул и стол, но он общался со зрителями стоя.

Перемещение жизни

Прокопенко сел в первый ряд и целый час вместе с калужане смотрел свой фильм.

Из него зрители узнали, что Луна пахнет порохом, Юпитер ближе к верхним слоям пахнет средством для мытья стёкл, а ниже - общественным туалетом.

На Нептуне идут дожди из алмазов. А ключевые элементы жизни на Земле – бор и молибден, которые были занесены метеоритом с Марса.

- Я гипотезы не придумываю, - после фильма завил Игорь Станиславович. - У нас есть огромное количество гипотез, которые придумывают ученые.

Мы выбираем самые популярные, интересные, где-то неоднозначные. Я состою в многолетней переписке со всемирно известным американским ученым Стивеном Беннером, который считает, что мы – марсиане. И доказал на уровне химии, что это так.

Он нашел на Марсе бор и молибден, а на Земле того времени, когда зародилась жизнь, не нашел. Таким образом, к моменту, когда на Земле появилась жизнь, там не было условий, а на Марсе были.

Популярная теория перемещения жизни с разных планет и с разных галактик - это уже научный факт.

- Почему тогда жизнь на Марсе не продолжилась, - интересовались зрители?

- Существует версия о том, что эта жизнь исчезла в результате глобального катаклизма, который произошел с этой планетой. Поэтому на Марсе сейчас нет атмосферы.

Представьте себе, не дай Бог, если на нашей планете случится ядерная война в глобальном смысле, будет тоже самое, что произошло с Марсом. На настоящий момент условий для жизни на Марсе нет, но они точно были.

Академик Кардашов всерьез занимался классификацией форм жизни на других планетах.

И никто над ним не смеялся. Американскому ученому Фриману Дайсону принадлежит четко построенная математическая теория Классификация инопланетных цивилизаций по степени развития.

В этой классификации три позиции. Первая - цивилизация пользуется ресурсами той планеты, на которой живет. Это мы с вами.

Вторая позиция - цивилизация, которая пользуется ресурсами солнечной системы, в которой находится.

Мы пока чуть-чуть приблизились, пытаемся солнечные батареи ставить в космос, китайцы сейчас собираются второе солнце запустить на орбиту.

И третья позиция развития цивилизации, это цивилизация, которая научилась пользоваться ресурсами галактики, в которой живет.

Вы представляете, какая бесконечность и мощь, и как много нас отделяет от этой истории.

Так вот, Фримана Дайсона спросили: «Вы занимаетесь классификацией, тогда объясните, почему мы до сих пор не имеем достоверных данных, что инопланетяне посещали Землю».

И он дал очень важный ответ, сказал, что что цивилизация, которая имеет технические возможности для перемещения в другие солнечные системы или галактики, к этому моменту достигает такого совершенства, что себя гарантированно уничтожает.

Вы представляете, насколько это имеет отношение к нам сегодняшним, жителям планеты Земля!

За последние 30−40 лет мы сделали невероятный скачок в области мобильных телефонов, интернета, искусственного интеллекта, теперь то ли радоваться, то ли бояться.

Чем более совершенна цивилизация, тем с большей возможностью она себя может уничтожить.

У зрителей было много вопросов.

Съели бактерии

Калужане завалили Прокопенко вопросами.

- Если жизнь пришла с Марса, и на нашей планете не было таких материалов для ее зарождения, как она выжила?

- Это вопрос не мне, это вопрос Стивену Беннеру. Но я отвечу за него. Он считает, что простейшие формы жизни попали на Землю уже в готовом виде.

К этому моменту на Земле не было нужных химических элементов – бора и молибдена, но были нужные условия: температура, влажность, атмосфера и так далее, которые позволили этим нежным ростам жизни не погибнуть и развиваться дальше.

Ученые Стивен Хокинг разрабатывал формы жизни в зависимости от условий, которые в тот момент были на той или иной планете.

Допустим, на планете, где давление в несколько раз больше, чем наше, воздух спрессован, живые существа будут не ходить, а летать, как в аквариуме рыба плавает.

Также говорят, что существуют кремниевые формы жизни, огромные космические облака. Ведь чем жизнь отличается от нежизни?

Жизнь - это способность делиться. А все остальные инстинкты и интеллектуальная деятельность прикладываются к этому.

- В вашем фильме говорится о марсианском метеорите, на котором ученые нашли бактерии.

Почему они считают, что это именно марсианские бактерии, ведь когда метеорит летит до Земли, проходит несколько десятков миллионов лет. Может ему по пути попались бактерии?

- Во-первых, о том, что он марсианский, говорю не я, а ученые. Есть породы и сочетание химических элементов, которых на Земле нет.

На самом деле, на этом метеорите нет никаких живых бактерий, только следы, которым несколько миллиардов лет.

А по поводу того, что может ли по пути метеорит заразиться какими-то бактериями в космосе, я считаю, может. Но это как раз доказывает то, что жизнь свободно перемещается в космическом пространстве.

Все помнят, как лет 20 назад затопили нашу орбитальную станцию «Мир»

Одна из причин, помимо того, что она выработала свои ресурсы, в том, она была сильно заражена бактериями снаружи и внутри.

Там прямо все стекла были буквально сожраны ими. Это говорит о том, что бактерии в космосе прекрасно себя чувствуют.

- Как вы считаете, можно ли колонизировать Марс? - Был такой наш знаменитый изобретатель ракетных двигателей, Челомей. У него однажды спросили, можно ли долететь до Солнца? Он говорит: «Можно, но зачем»? Понимаете!

Я лично считаю, что абсолютно бессмысленная история. Все говорят о перенаселённости нашей планеты. Но население на нашей планете расположено неравномерно.

Я раньше летал в Китай, летишь, летишь - ни одного строения, ничего жилого. Поэтому, я считаю, вместо того чтобы вкладывать колоссальные деньги в попытку высадить 25 человек на Марс и посмотреть, что с ними там будет, эти деньги нужно тратить на обустройство нашей Вселенной.

Для начала хотя бы накормить людей на нашей планете, которые сегодня недоедают.

Другое дело, что распространение научно-технического прогресса не остановить. Но пока нам на Марсе делать нечего.

Все наши попытки улететь бессмысленны, пока человечество не сделает новый важный принципиальный скачок в своем развитии и в своих научных открытиях, откроет новый вид энергии, который позволит преодолевать такие расстояния или новый способ перемещения в космическом пространстве. Вот тогда есть смысл этим заниматься.

Калужане благодарили Прокопенко за встречу.

Загадочная планета

- Существует гипотеза о существовании планеты Глория - антипод Земли, которая находится на противоположной стороне от Солнца, на одной с нами орбите, движется с такой же скоростью. Наверняка вы об этом слышали.

- Всё, что связано с антипланетами, с антимирами, очень интересная тема. И в каком-то моменте ученые подтверждают математическими исследованиями.

Я хотел бы верить, что планета с таким красивым названием Глория существует и похожа на нашу планету, только там, что у нас черное - белое, и так далее.

И есть теория существования антивселенной, которую математически можно пощупать. Я думаю, что когда-нибудь такие теории получат окончательное подтверждение.

Обидели Плутон

- Юпитер и Сатурн являются планетами, хотя они по сути состоят из газа, являются газовыми гигантами, у них нет материи. Почему так дискриминация случилась с Плутоном?

- Знаете я тоже болею за Плутон, надеюсь, его вернут в список планет.

По поводу газовых гигантов, это является результатом того, что мнения ученых разделились, что считать планетой. Возобладало мнение, что Юпитер, несмотря на то что это газовый гигант, хотя до конца мы не знаем, он - заметное явление внутри Солнечной системы, достойное, чтобы назвать его планетой.

Угроза от Солнца

- Есть гипотеза, что Солнце расширяется и со временем поглотит Меркурий. Это будет угрожать и нашей планете. Поэтому, видимо, ученые ищут экзопланеты для переселения или рассматривают возможность переезда на Марс.

- На самом деле это не гипотеза, а научный факт. Солнце, действительно, расширяется.

И согласно данных ученых, где-то через 5 миллиардов лет заполнит все пространство Солнечной системы.

Поэтому Владимир Владимирович Путин во время одной из прямых линий отвечая на вопрос, когда будет конец свете, говорит: через пять миллиардов лет, посмотрев мою программу.

Калужанам подарили книги и плакаты.

Зрители еще долго не расходились, окружив телеведущего..

Больше часа Прокопенко отвечал на вопросы, рассказывал свою биографию, показывал книги, которые он написал.

После встречи помощники вынесли несколько книг в подарок, их тут же расхватали.

Телеведущего взяли в плотное кольцо. Прокопенко очень доброжелательно со всеми общался, сфотографировался и раздавал автографы всем желающим.

Фото на паммять.