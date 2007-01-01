Война и мир: Красная Армия берет европейские столицы, а в Калужской области строят бани

Что в 1945 году происходило на фронтах и в Калужской области

Фото из архива.

Продолжаем наш цикл публикаций к юбилею Великой Победы в рамках исторического проекта «Война и мир». В эти дни в победном 1945-м наши войска катком шли по Европе, а в Калужской области уж несколько лет, как текла мирная жизнь.

О том, что происходило на фронтах и в нашем регионе ровно 80 лет мы и рассказываем в нашем спецпроекте. Первая часть публикации – «Война» - основана на сводках Информбюро с фронта, а вторая– «Мир» - на заметках и статьях калужской прессы.

На прошлой неделе мы рассказали о событиях с 31 марта по 6 апреля 1945-го, а сегодня расскажем о том, что происходило с 7 по 13 апреля. Все публикации проекта смотрите здесь.

Столица Австрии в кольце

7 апреля войска 4-го Украинского фронта продолжали наступление в польских Карпатах. Преодолев хребет Бескиды Жывецки, советская пехота атаковала немецкие части, сосредоточившиеся в горной долине. В ходе стремительной атаки противник был разгромлен, понеся значительные потери.

Наши бойцы захватили пять артиллерийских орудий, 60 автомашин и взяли в плен свыше 100 солдат и офицеров вермахта.

Соединения 3-го Украинского фронта продолжают активное наступление в Венском направлении. С ожесточенными боями нашим войскам удалось взять под контроль стратегически важный город Прессбаум, расположенный на железнодорожной ветке Вена–Линц. Продолжая развивать наступление, советские части продвинулись на 20 км вперед и после штурма заняли город Клостернойбург, находящийся в 5 км северо-западнее австрийской столицы.

В результате этих операций войска Красной Армии создали кольцо окружения вокруг Вены, охватив город с юго-востока, юга, запада и северо-запада. Немецкое командование оказывает ожесточенное сопротивление, бросая в бой не только регулярные танковые и пехотные соединения, но и резервные части, включая жандармские подразделения и курсантов офицерских школ.

За прошедшие сутки в результате боевых действий противник потерял до 3000 человек личного состава. Советская авиация нанесла точные удары, уничтожив немецкий бронепоезд и эшелон с боеприпасами.

Удар за ударом

8 апреля Советские войска 3-го Белорусского фронта обрушили свою мощь на неприступный город-крепость Восточной Пруссии – Кенигсберг. Перед атакой наша артиллерия два часа громила линии укреплений. Когда пушки умолкли, вперед выдвинулась пехота.

Гитлеровцы ожесточенно сопротивлялись на внешнем кольце обороны, которая представляла из себя 13 мощных фортов, соединенных проходами.

Сокрушительным ударом с двух направлений – северо-запада и юга – советские войска проломили вражескую оборону. Уже захвачены семь фортов, а также железнодорожные узлы, заводы, порт. Наши штурмовые группы очищают дом за домом, преодолевая баррикады и завалы.

Войска 3-го Украинского фронта продолжают успешное наступление в районе австрийской столицы. В ходе ожесточенных боев советские части прорвали мощные немецкие укрепления на южных подступах к Вене и заняли стратегически важные восточный и южный вокзалы.

Австрийское население с ликованием встречает освободителей. На улицах городов развеваются советские и австрийские флаги. В Вейхерсдорфе более 200 студентов и молодежи с самодельными плакатами «Слава Красной Армии!» вышли приветствовать советских воинов. В Эйзенштадте местные жители, отказавшись подчиняться немецкому приказу об эвакуации, укрылись в подвалах. Как только в город вошли наши бойцы, жители массово вышли на улицы, чтобы горячо поблагодарить своих освободителей от нацистского гнета.

7-8 апреля авиация Краснознаменного Балтийского флота провела серию успешных операций против немецкого флота в районе Пиллау и Данцигской бухты. Наши летчики нанесли сокрушительный удар по морским силам противника. Уничтожены девять транспортов (общий тоннаж 36 000 тонн), один миноносец, два сторожевых корабля и две десантные баржи

Падение твердыни

9 апреля войска 3-го Белорусского фронта завершили исторический штурм столицы Восточной Пруссии — города-крепости Кенигсберг.

Кенигсберг, веками считавшийся неприступной цитаделью, был превращен гитлеровцами в мощнейший укрепрайон: десятки современных фортов с крепостной артиллерией, сотни железобетонных дотов, соединенных подземными коммуникациями, глубокие противотанковые рвы и развитая система полевых укреплений.

Фюрер лично приказал гарнизону стоять насмерть. За спинами обороняющихся находились заградотряды СС, расстреливавшие любого, кто пытался отступить.

Штурмовые группы советских воинов, поддерживаемые танками, методично очищали квартал за кварталом. К исходу второго дня последние очаги сопротивления были подавлены — над цитаделью взвилось знамя Победы.

За день боев к 20 часам войска фронта взяли в плен свыше 27 000 немецких солдат и офицеров, а также захватили большое количество вооружения и разного военного имущества.

Остатки Кенигсбергского гарнизона во главе с комендантом крепости — генералом от инфантерии Ляшем и его штабом в 21 час 30 минут прекратили сопротивление и сложили оружие.

В районе Братиславы советские войска, совершив трудный переход через Глновецкие горы, вышли к стратегически важному городу Тренчин - ключевому узлу немецкой обороны на реке Ваг. В ходе боев на этом участке уничтожено до батальона пехоты, взято в плен 750 гитлеровцев, включая 61 офицера.

Огненный вал

10 апреля советские войска 3-го Украинского фронта продолжают штурмовать улицы Вены.

Немецкое командование, превратившее австрийскую столицу в укрепленный плацдарм, планировало затяжные уличные бои. Однако стремительное наступление наших частей разрушило эти расчеты. Полностью освобождены кварталы западного берега Дунайского канала, соединены наступающие с разных направлений группировки, взяты под контроль ключевые объекты: вокзал Франца Иосифа, военный госпиталь, казармы и Академия наук

Особого успеха добились гвардейские соединения, окружившие крупную группировку противника в пригородах (Альтманнсдорф, Ацгерсдорф и др.). В "котел" попали две танковые дивизии СС, запасной полк и шесть отдельных батальонов

К утру окруженные части были полностью разгромлены. Больше 3000 гитлеровцев осталось лежать на улицах города.

Как сообщает штаб 3‑го Белорусского фронта, после 21 ч 30 мин 9 апреля, т. е. после капитуляции немецких войск в Кенигсберге, в течение ночи с 9-го на 10-е и днем 10 апреля сдалось в плен еще около 50 000 немецких солдат и офицеров.

Только вперед!

В западных районах Словакии, неподалеку от Ружомберока, 11 апреля объединенные советско-чехословацко-румынские части продолжают успешное продвижение вперед.

Враг, пытаясь удержать стратегически важные горные перевалы, создал мощную оборонительную линию, превратив город Святой Мартин и станцию Врутки в неприступные крепости. Однако наши войска нашли решение - совершив искусный обходной маневр через лесные массивы и горные теснины, они одновременно вышли с севера к железнодорожному узлу Врутки и с юга к Святому Мартину

Решительная ночная атака позволила стремительно овладеть обоими укрепленными пунктами. Особое значение имеет захват Врутки, где расположен крупный завод по производству паровозов.

Развивая достигнутый успех, наши подразделения форсировали реку Турвец на нескольких участках и продвинулись на 10 км вглубь вражеской территории.

Несмотря на отчаянные попытки нацистов принудить австрийское население к эвакуации, подавляющее большинство жителей отказалось покидать свои дома. Немецкая пропаганда, распространявшая чудовищные вымыслы о Красной Армии, полностью провалилась.

В Гайнбурге лишь местные нацистские функционеры и немецкие переселенцы бежали при приближении советских войск. Когда оккупанты попытались мобилизовать горожан в фольксштурм, австрийские новобранцы при первой же возможности перешли на сторону освободителей.

Особенно показателен пример города Брук, где все жители единодушно отвергли приказ об эвакуации. Здесь же состоялась массовая демонстрация с требованием капитуляции, в которой участвовали более 1000 человек. Лишь с помощью эсэсовцев удалось подавить мирный протест.

"Мы благодарны Красной Армии за избавление от нацистского ига, - заявил железнодорожник Франц Краковер. - Все мы мечтаем о свободной и демократической Австрии".

Квартал за кварталом

Войска 3-го Украинского фронта 12 апреля продолжают сжимать кольцо вокруг гитлеровских частей в австрийской столице. В течение дня советские подразделения осуществили новые переправы через Дунайский канал, несмотря на плотный огонь противника.

Наиболее напряженные схватки развернулись в районе северо-западного вокзала, где немцы создали мощный узел обороны. Здесь советские штурмовые группы, тесно взаимодействуя с артиллеристами, последовательно блокировали и уничтожают вражеские опорные пункты.

Противник, цепляясь за каждое здание, несет катастрофические потери. Только за этот день в результате умелых действий наших войск уничтожено свыше 4000 немецких солдат и офицеров.

На северо-восточных и северных подступах к Братиславе наши части, преодолевая ожесточенное сопротивление противника, продолжают успешное продвижение вперед. Немцы, используя выгодные позиции в горном массиве Белые Карпаты, создали мощную линию обороны с многочисленными инженерными заграждениями и долговременными огневыми точками.

Действуя в сложных условиях горно-лесистой местности, советские подразделения демонстрируют высокое воинское мастерство. Обходя укрепленные позиции, наши бойцы проникают в тылы противника, дезорганизуя его оборону внезапными и решительными ударами. В ходе наступления уже освобожден ряд горных сел, которые гитлеровцы превратили в опорные пункты своей обороны.

Особого успеха добились части, наступающие вдоль восточного берега реки Морава. Стремительной атакой они овладели крупным населенным пунктом Голич, а затем, развивая достигнутый успех, продвинулись на пять километров вперед и освободили чехословацкий город Скалица.

Вена освобождена!

Совместными усилиями войск 3-го и 2-го Украинских фронтов 13 апреля одержана историческая победа - полное освобождение столицы Австрии от немецко-фашистских захватчиков.

Гитлеровское командование, превратившее Вену в неприступную крепость, рассчитывало на длительную оборону. Еще с 1944 года здесь создавалась мощная система укреплений, использовавшая все преимущества местности: горные массивы с запада, полноводный Дунай с севера и востока, а на южных подступах - целый укрепрайон с противотанковыми рвами, разветвленной сетью траншей и многочисленными дотами. Каждое предместье было подготовлено к круговой обороне.

Прорвав внешний оборонительный рубеж, уже 7 апреля наши бойцы завязали уличные бои в южных кварталах. Одновременно подвижные соединения совершили блестящий обходной маневр через горы и вышли к Дунаю северо-западнее города, создав для врага угрозу окружения.

К 10 апреля большая часть Вены на западном берегу канала была очищена от немцев. Особенно ожесточенное сопротивление развернулось в центральных районах между каналом и Дунаем, где гитлеровцы, подтянув резервы, сражались за каждый дом. Решающий перелом наступил после смелой операции: обнаружив подземный ход к Дунаю, наши бойцы проникли в тыл врага и внезапной атакой дезорганизовали оборону.

После ночи непрерывных боев, последние очаги сопротивления были подавлены. Австрийская столица, измученная годами нацистской оккупации, наконец свободна!

Мы полистали страницы газеты «Знамя» за 7-13 апреля и собрали для вас самые интересные новости о том, чем жила Калужская область, пока солдаты Красной Армии неотвратимо приближали День Великой Победы.

…сдают донорскую кровь.

Более 70 рабочих и служащих Калужского лесозавода и фанерно-деревообделочного завода регулярно сдают кровь.

Среди них работница К. Дергачева — 35 донаций, браковщик А. Афончикова — 30 донаций, работница П. Телеганова — 28 донаций

Многие сотрудники предприятий сдали кровь более 10 раз, внося неоценимый вклад в спасение жизней раненых защитников Родины.

…делятся молоком с бойцами.

Колхозники Куйбышевского района единогласно поддержали инициативу по передаче молока в фонд поддержки здоровья военнослужащих Красной Армии. Согласно предварительным оценкам, общий объем сдаваемой продукции составит порядка 50 тысяч литров.

Особенно активно акция проходит в сельскохозяйственных артелях Мокровского, Петровского и Троицкого сельсоветов.

…строят бани.

За время хозяйничания немецко-фашистских захватчиков в Барятинском районе были уничтожены тысячи колхозных построек и жилых домов. Сейчас в районе полным ходом идут восстановительные работы.

Особенно активно восстановление ведется в колхозах Шемелинковского, Детонского и Филипповского сельсоветов. Всего за полтора месяца здесь построено 78 бань и 36 дезинфекционных камер, что свидетельствует о самоотверженном труде местных жителей по ликвидации последствий вражеской оккупации.

…учат историю партии.

В Кировском районе 35 членов партии и кандидатов активно занимаются самостоятельным изучением истории РКП(б). Для углубленного освоения материала организован цикл лекций, включающий такие важные темы, как "Большевики и меньшевики в период революции 1905 года" и "Диалектический материализм — мировоззрение большевистской партии".

…восстанавливают клубы.

По инициативе комсомольцев колхоза "Завет Ленина" (Городенский сельсовет, Калужский район) силами местной молодежи был восстановлен колхозный клуб. В обновленном здании теперь активно работают различные кружки: агротехнический, военный, а также кружок по изучению труда И.В. Сталина "О Великой Отечественной войне Советского Союза".

Особой популярностью пользуются молодежные вечера, проводимые каждую субботу и воскресенье. Культурную программу обеспечивает драматический кружок под руководством инвалида Отечественной войны товарища Федорова. На эти мероприятия собирается молодежь из 16 окрестных деревень, что свидетельствует о важной роли клуба в культурной жизни всего района.

…ухаживают за привокзальной территорией.

175 представителей комсомольской организации и молодежи Калужского железнодорожного узла приняли участие в воскреснике по приведению в порядок вокзала и прилегающей территории станции Калуга.

Активное участие в работах приняла вся смена дежурного по станции — 45 человек. Молодые активисты занимались расчисткой сквера, подготовкой площадок для будущих клумб и другими работами по благоустройству.

…наказывают расхитителей спичек.

На днях военный трибунал провел открытое судебное заседание по уголовному делу в отношении бывших сотрудников калужских мебельной и спичечной фабрик, обвиняемых в хищении спичек и спекуляции.

Дополнительно выявлен факт фиктивного включения в план производства 1780 несуществующих ученических циркулей, посредством чего бывший директор мебельной фабрики №1 Хозиков незаконно получил 14750 рублей премиальных для руководства фабрики.

Военный трибунал вынес следующие приговоры: Хозикову — 8 лет лишения свободы, Трофимовой — 6 лет лишения свободы, Проничевой, Нефедовой, Бондаренко и Свиридовой — по 5 лет лишения свободы, Антоновой, Губаревой и Занько — от 1 до 2 лет исправительно-трудовых работ.