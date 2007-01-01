Кому на Святой неделе калужские крестьянки желали восьмину блох и две мерки клопов

В пасхальные дни калужские девушки колядовали и жарили яичницу.

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

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Сегодня расскажем о традициях, которые были в пасхальные дни.

В Тарусском уезде сотрудники этнографического бюро князя Тенишева в конце ХIХ- начале ХХ в. собрали в Калужской губернии сведения.

«В день Благовещения каждый крестьянин считает своим долгом быть в церкви и вынуть на литургии просфору, которую берегут, как драгоценность, и с которой крестьяне весной начинают полевые работы.

В Вербное воскресенье, вербы, освященные в церкви, крестьяне сохраняют до выгона скота в поле. Причем, вербой гонят животных.

В четверг на Страстной неделе выгребают из печи золу и угли, режут свиней и поросят, вынимают сало. Золу, угли и сало крестьяне берегут и употребляют от разных болезней».

В деревне Ягодное Козельского уезда «Есть поверье, что праздникам, не только великим, но и даже в воскресенье, до обеда ничего давать нельзя, даже фунта хлеба и стакана молока, потому что это уносит с собой спорость из дома».

В дом приходят души

В Жиздринском уезде «Каждый крестьянин считает грехом не помолиться Богу утром, вставши с постели, вечером, ложась спать, перед принятием пищи и после.

В родительские субботу и в дни кончины близких людей в каждой крестьянской избе зажигают перед образом свечку, курят ладаном и, собравшись всей семьей, молятся за усопших.

В эти дни души умерших посещают жилища близких людей, радуются, если близкие чтут их память, и огорчаются, если к их памяти относятся небрежно.

Рассказывают, что одна женщина слышала разговор двух душ:

- Как тебя встретили твои дети? – спросила одна душа другую.

- Меня встретили очень хорошо, зажгли перед образом свечку, покурили ладаном, и все помолились за меня и за всех покойников, - ответила душа. – А тебя как встретили?

- Плохо, сестра, не только не пропустили ладану и не зажгли свечу, лба никто не перекрестил за покойников, только слышала, как невестки ругаются, а в избе – сор, грязь. Заплакала я и пошла вон из хаты».

Выше Бога

«Женщины в родительские дни не шьют, говорят, что кто шьет на родительскую, тот покойникам глаза колет…

В каждом доме считается необходимым иметь икону Спасителя и Божьей Матери. Икона Николая Чудотворца встречается почти в каждом доме, этот святой особенно почитается народом...

Нередко также можно встретить картину, изображающую, как Георгий Победоносец поражает дракона.

Иконы помещают в переднем углу, противоположном от входной двери… Святой угол большей частью оклеивается бумагой, иконы же в праздничные дни украшаются полотенцами…

Лечь ногами к иконам считается грехом. Так. одна старуха каялась на духу священнику, что она поднимала ногу выше Бога.

Священник долго не мог понять, в чем состоит этот грех.

Наконец, объяснилось, что старуха обувалась на печке, и когда она навертывала онучи и завязывала оборы, нога ее приходилась выше образа, находившегося в противоположном углу печки».

Толпой ходили по дворам

В Бутчинской волости Жиздринского уезда в пасхальные дни колядовали. Этнографы писали: «Существует оригинальный обычай лалынькать.

Лалыньканье состоит в том. что молодые девушки и девочки-подростки на святой неделе ходят колядовать по своей деревне.

Как только отслужат молебны и вынесут из деревни иконы, девчата собираются все вместе, толпой ходят из двора во двор и поют:

Вдоль по улице, по широконькой,

Там и шли, прошли, да лалыньшечки,

Да лалынь, лалынь, лалыньшечки.

Они шли, прошли, волочилися,

Деревенских собак надразнилися.

Они шли, прошли к тому двору,

К тому двору широкому, широкому и богатому,

Да лалынь, лалынь, к богатому.

Уж и чей это двор? Чей богатый двор?

Столбы точеные, позолоченые,

Да лалынь, лалынь, позолоченые.

Щеколдочка, что рыбий зубок,

Подворотенка серебряная,

Да лалынь, лалынь серебряная.

Ты хозяин, Герасеюшка!

Выходи на свой, на широкий двор,

Собирай хмелек по тычиночкам,

Да лалынь, лалынь по тычиночкам.

Уж и этот хмелек тебе надобен.

Тебе пиво варить, сына женить,

Да лалынь, лалынь, сына женить.

Выслушав колядование, хозяева выносят лалыньщицам десяток яиц, кусок сала и пирога. А кто не заплатит дани, тому поют:

Уж дай тебе Бог, восьмину блох!

Две мерки клопов.

После колядования девушки отправляются в поле. Жарят там яичницу, сало, поют песни, водят хороводы».