«На безымянной высоте»: как появилась легендарная песня
Эти слова помнит каждый: «Как много их, друзей хороших, лежать осталось в темноте. У незнакомого поселка, на безымянной высоте…»
Много лет этой песней в Куйбышевском районе начинались передачи местного радио.
Написана она о бойцах, насмерть стоявших на высоте 224,1 у небольшой, незнакомой для них деревеньки Рубеженка (ныне Новые холмы), недалеко от Бетлицы.
Страшный бой
В ходе Смоленской наступательной операции в сентябре 1943 года бойцы 718 полка 139 стрелковой дивизии 10-й армии Западного фронта несколько раз пытались взять небольшую возвышенность, которая прикрывала выход к реке Десне и городу Рославлю.
Второй стрелковый батальон выбил фашистов из деревень Плотина, Новая и подошел к высоте. Но враг оказывал сопротивление, ударный огонь не дал продвинуться дальше.
Высота была хорошо укреплена тремя рядами траншей с пулеметами, двумя танками, самоходной установкой, минными полями.
Тогда решили действовать ночью, чтобы застать противника врасплох, посеять панику и дезориентировать. 18 воинов-сибиряков под командованием младшего лейтенанта Евгения Порошина тихонько, ползком, пробрались в тыл в врага и заняли высоту.
Но силы были неравны. 18 человек 8 часов сражались против 300 фашистов. Высоту удержали и смогли уничтожить свыше ста немецких солдат.
Когда утром к нашим бойцам прорвалось подкрепление, перед ними предстала страшная картина: все было усеяно трупами, осколками, гильзами, касками.
Героически сражавшихся бойцов похоронили здесь же, на высоте, у развилки дорог.
В живых тогда осталось не трое, а двое - сержант Константин Власов и рядовой Герасим Лапин.
Герасима Лапина нашли под кустом, в засыпанной воронке - его отбросило туда взрывом мины. Однополчане увидели торчащий из земли ботинок, откопали, Лапин был жив.
После медсанбата он продолжал воевать, дошел до Берлина. Потом жил в Донецке.
А Константин Власов во время сражения попал в плен. У него кончились патроны, он хотел подпустить фашистов поближе и подорвать себя гранатой, но та не взорвалась.
Из плена Власов бежал, воевал в партизанском отряде. А после войны работал на металлургическом заводе в Новосибирске.
Напевал весь путь
Песню «На безымянной высоте» поэт Матусовский и композитор Баснер.
Матусовскому о подвиге 18 сибиряков ещё во время войны рассказал военный корреспондент Николай Чайка, который после этого страшного боя оказался на Безымянной высоте в Куйбышевском районе и сразу написал об этом.
Композитор Баснер вспоминал, что мелодия ему пришла, когда он ехал в поезде. Тогда у него собой не было ни карандаша, ни ручки. И весь путь он напевал ее.
Собралось 10 тысяч человек
Подвигу 18 сибиряков посвящена выставка, которая сейчас проходит в Палатах Коробовых. Здесь можно увидеть фото из семейного альбома калужанки Натальи Ширяевой.
В 1960-е годы её мама Капитолина Васильевна Тарасова занимала должность заместителя председателя райисполкома, а затем - секретаря Куйбышевского райкома. И вела большую патриотическую работу, старалась сохранить память о Великой Отечественной войне.
Капитолина Васильевна организовала приезд родственников погибших сибиряков к месту захоронения воинов. А в ее альбоме остались редкие исторические фото.
Можно увидеть, как открывали первый памятник на Безымянной высоте в 1966 году.
После войны к первому секретарю Куйбышевского райкома партии Александру Павловичу Бархатову приехал редактор военной газеты Николай Чайка и военный корреспондент Владислав Плотников, написавший повесть «На огненной черте» о подвиге сибиряков.
И Бархатов пообещал, что будет памятник этому подвигу.
16 октября 1966 года на Безымянной высоте торжественно открыли первый памятник.
На постаменте были высечены слова из песни «Не за будем, не забудем атаки яростные те. У незнакомого поселка не безымянной высоте».
В тот день собралось около 10 тысяч человек. Приехали участники боев Константин Власов и Герасим Лапин, которые не сдерживали слез.
Были бойцы 139-й стрелковой дивизии, родные и близкие героев, делегация из Новосибирска, военный корреспондент Николай Чайка, поэт Михаил Матусовский. Композитор Баснер не смог приехать: он в это время был болен.
Событие освещала московская и местная пресса. Гостей хлебом-солью встречали редактор газеты «Путь Ильича» Виктор Панов и Капитолина Тарасова.
На выставке есть и фото, где Константин Симонов встречается с выжившими воинами Константином Власовым и Герасимом Лапиным, фото, где директор школы №24 из Новосибирска Лидия Андреевна Селихова возлагает венок, фото, где поэт Матусовский, подполковник Плотников, командир 139-й стрелковой дивизии Иосиф Кириллов сажают молодые деревца, привезенные из Новосибирска.
Позже первый памятник был перенесен в село Бутчино, а в 1980 году на Безымянной высоте открыт мемориал.
Выставка в Палатах Коробовых будет работать в течение трех месяцев. Посетить ее можно по Пушкинской карте и послушать подробный рассказ о событиях, происходивших в 1943 году на Калужской земле. 0+