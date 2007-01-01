«На безымянной высоте»: как появилась легендарная песня

В Калуге показали уникальные фото из семейного альбома Натальи Ширяевой.

Поэт Матусовский у первого памятника на Безымянной высоте.

Эти слова помнит каждый: «Как много их, друзей хороших, лежать осталось в темноте. У незнакомого поселка, на безымянной высоте…»

Много лет этой песней в Куйбышевском районе начинались передачи местного радио.

Написана она о бойцах, насмерть стоявших на высоте 224,1 у небольшой, незнакомой для них деревеньки Рубеженка (ныне Новые холмы), недалеко от Бетлицы.

Страшный бой

В ходе Смоленской наступательной операции в сентябре 1943 года бойцы 718 полка 139 стрелковой дивизии 10-й армии Западного фронта несколько раз пытались взять небольшую возвышенность, которая прикрывала выход к реке Десне и городу Рославлю.

Второй стрелковый батальон выбил фашистов из деревень Плотина, Новая и подошел к высоте. Но враг оказывал сопротивление, ударный огонь не дал продвинуться дальше.

Высота была хорошо укреплена тремя рядами траншей с пулеметами, двумя танками, самоходной установкой, минными полями.

Тогда решили действовать ночью, чтобы застать противника врасплох, посеять панику и дезориентировать. 18 воинов-сибиряков под командованием младшего лейтенанта Евгения Порошина тихонько, ползком, пробрались в тыл в врага и заняли высоту.

Но силы были неравны. 18 человек 8 часов сражались против 300 фашистов. Высоту удержали и смогли уничтожить свыше ста немецких солдат.

Когда утром к нашим бойцам прорвалось подкрепление, перед ними предстала страшная картина: все было усеяно трупами, осколками, гильзами, касками.

Героически сражавшихся бойцов похоронили здесь же, на высоте, у развилки дорог.

В живых тогда осталось не трое, а двое - сержант Константин Власов и рядовой Герасим Лапин.

Герасима Лапина нашли под кустом, в засыпанной воронке - его отбросило туда взрывом мины. Однополчане увидели торчащий из земли ботинок, откопали, Лапин был жив.

После медсанбата он продолжал воевать, дошел до Берлина. Потом жил в Донецке.

А Константин Власов во время сражения попал в плен. У него кончились патроны, он хотел подпустить фашистов поближе и подорвать себя гранатой, но та не взорвалась.

Из плена Власов бежал, воевал в партизанском отряде. А после войны работал на металлургическом заводе в Новосибирске.

Оставшиеся в живых после боя за высоту в Куйбышевском районе Герасим Лапин и Константин Власов.

Напевал весь путь

Песню «На безымянной высоте» поэт Матусовский и композитор Баснер.

Матусовскому о подвиге 18 сибиряков ещё во время войны рассказал военный корреспондент Николай Чайка, который после этого страшного боя оказался на Безымянной высоте в Куйбышевском районе и сразу написал об этом.

Композитор Баснер вспоминал, что мелодия ему пришла, когда он ехал в поезде. Тогда у него собой не было ни карандаша, ни ручки. И весь путь он напевал ее.

Приезд Матусовского и московских корреспондентов на станцию Бетлица. Хлеб-соль держит Капитолина Тарасова.

Собралось 10 тысяч человек

Подвигу 18 сибиряков посвящена выставка, которая сейчас проходит в Палатах Коробовых. Здесь можно увидеть фото из семейного альбома калужанки Натальи Ширяевой.

Капитолина Тарасова вела большую патриотичекую работу.

В 1960-е годы её мама Капитолина Васильевна Тарасова занимала должность заместителя председателя райисполкома, а затем - секретаря Куйбышевского райкома. И вела большую патриотическую работу, старалась сохранить память о Великой Отечественной войне.

Капитолина Васильевна организовала приезд родственников погибших сибиряков к месту захоронения воинов. А в ее альбоме остались редкие исторические фото.

Можно увидеть, как открывали первый памятник на Безымянной высоте в 1966 году.

После войны к первому секретарю Куйбышевского райкома партии Александру Павловичу Бархатову приехал редактор военной газеты Николай Чайка и военный корреспондент Владислав Плотников, написавший повесть «На огненной черте» о подвиге сибиряков.

И Бархатов пообещал, что будет памятник этому подвигу.

1 секретарь Куйбышевского райкома партии Бархатов, председатель райисполкома Полонский, директор новосибирской школы №24 Селихова возлагают венки к памятнику.

16 октября 1966 года на Безымянной высоте торжественно открыли первый памятник.

На постаменте были высечены слова из песни «Не за будем, не забудем атаки яростные те. У незнакомого поселка не безымянной высоте».

В тот день собралось около 10 тысяч человек. Приехали участники боев Константин Власов и Герасим Лапин, которые не сдерживали слез.

Были бойцы 139-й стрелковой дивизии, родные и близкие героев, делегация из Новосибирска, военный корреспондент Николай Чайка, поэт Михаил Матусовский. Композитор Баснер не смог приехать: он в это время был болен.

Событие освещала московская и местная пресса. Гостей хлебом-солью встречали редактор газеты «Путь Ильича» Виктор Панов и Капитолина Тарасова.

Делегация у первого памятника.

На выставке есть и фото, где Константин Симонов встречается с выжившими воинами Константином Власовым и Герасимом Лапиным, фото, где директор школы №24 из Новосибирска Лидия Андреевна Селихова возлагает венок, фото, где поэт Матусовский, подполковник Плотников, командир 139-й стрелковой дивизии Иосиф Кириллов сажают молодые деревца, привезенные из Новосибирска.

Поэт Матусовский, подполковник Плотников, командир 139-й стрелковой дивизии Иосиф Кириллов.

Позже первый памятник был перенесен в село Бутчино, а в 1980 году на Безымянной высоте открыт мемориал.

Константин Симонов, Константин Власов, Герасим Лапин.

Выставка в Палатах Коробовых будет работать в течение трех месяцев. Посетить ее можно по Пушкинской карте и послушать подробный рассказ о событиях, происходивших в 1943 году на Калужской земле. 0+