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Губернаторский дневник: калужские школьники покоряют новые вершины

Медиахолдинг «Комсомольская правда — Калуга» совместно с администрацией губернатора Калужской области объявили о старте ежегодного конкурса «Губернаторский дневник».
Софья Фирсова
09.04, 13:00
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Во время подготовки мы традиционно вспоминаем победителей прошлых лет. Все, с кем нам удалось поговорить, с честью несут высокое звание лучших из лучших.

Кто-­то продолжает приносить домой одни пятёрки, кто-­то осуществил свою мечту и поступил в вуз, о котором грезил все школьные годы.

Отрадно, что поздравления от главы региона получают не только школьники из элитных учебных заведений областного центра и Обнинска, круглые отличники есть практически во всех школах Калужской области.

Мечтает спасать людей

Одна из победительниц конкурса «Губернаторский дневник» прошлого года, ученица 11-го класса школы № 4 города Калуги Екатерина АПОКИНА хотела поступить в медицинский университет. Спустя почти год мы связались с девушкой, чтобы узнать, смогла ли она достигнуть своей цели.

— Я осуществила свою мечту и поступила в Санкт-­Петербургский государственный педиатрический медицинский университет на педиатрический факультет. Мне очень нравится данное заведение, я ни разу не пожалела, что поступила именно сюда. Хорошие люди вокруг, замечательные преподаватели, дающие нужные знания в области медицины, это то, о чём я могла только мечтать.

Первую сессию девушка сдала успешно и ­старается не снижать свои позиции. Сейчас все её силы уходят на учёбу.

— Пока я сосредоточена на получении новых знаний, увлечения ушли на второй план пока что, — рассказала Екатерина.

Мы попросили студентку рассказать о планах на будущее.

— Я планирую развиваться в области медицины. Мне очень хочется лечить людей, спасать их от болезней, я чувствую, что это моё призвание, — отметила наша собеседница.

Начинающий кулинар

В 4-м классе Паликской школы № 2 учится Дмитрий Макеев. В прошлом году он получил диплом победителя конкурса «Губернаторский дневник». Мама Димы Оксана МАКЕЕВА поделилась с нами эмоциями после получения награды в прошлом году.

— В семье все обрадовались. Бабушка с дедушкой очень растрогались, гордились внуком, — вспоминает наша собеседница. — Младшая сестра спрашивала, что надо сделать, чтобы получить диплом от самого губернатора. Мы с папой испытываем гордость за сына, радуемся его успехам, поддерживаем его стремления.

Дима в свою очередь продолжает радовать родителей и не останавливается на достигнутом. Он принимает активное участие в жизни школы.

— Дима и в этом году учится с большим желанием и стремлением. В школьном самоуправлении занимает пост старосты класса, — уточнила Оксана. — Он всё время участвует в творческих конкурсах, акциях, олимпиадах, концертах школьного и муниципального уровней, например, «Новая волна». С удовольствием вместе с одноклассниками участвует в движении «Орлята России».

На учёбе и творческих мероприятиях круг интересов Димы не заканчивается. Он любит читать, часто ходит в школьную библиотеку и в сельскую. Также Диме нравится спорт. После победы на конкурсе «Губернаторский дневник» семья подарила мальчику велосипед.

— Сын был в восторге от нашего подарка, ему очень нравится кататься на велосипеде. Ещё он очень любит рыбалку как зимнюю, так и летнюю, — рассказала Оксана Макеева.

Дима Макеев уже строит планы на будущее. Он хочет посвятить жизнь кулинарному искусству.

— Он уже давно умеет самостоятельно готовить. Ему нравится не только сам процесс приготовления, но и составление новых, своих рецептов, — с гордостью рассказывает мама мальчика. Сейчас он мечтает связать свою жизнь с пищевой промышленностью, мы его во всех начинаниях поддерживаем.

Оксана Макеева рассказала, что её сын уже спрашивал про участие в конкурсе «Губернаторский дневник» в этом году.

— Он понимает, какая это ответственность, переживает. Если пригласят участвовать в этом году, без раздумий согласимся, — уточнила она. — Это большой стимул для детей делать успехи в учёбе, мы рады, что существует такой конкурс.

Наполеоновские планы

Ещё одна победительница конкурса «Губернаторский дневник–2024» Елизавета ЕНИНА учится в 6-м классе гимназии № 24 города Калуги. Елизавета продолжает учиться на одни пятёрки. О победе в конкурсе девочка вспоминает с восторгом в голосе.

— Эта победа стала отличным итогом всех моих стараний. Благодарю организаторов за такой проект, — поделилась ­своими эмоция­ми Елизавета. — Меня все тогда поздравляли — семья, учителя, одноклассники. В глазах родителей я видела гордость.

Помимо учёбы Елизавета занимается ­вокалом, она поёт в хоре и исполняет сольные партии. Также ­девочка профессионально занимается плаванием, сейчас у неё 2-й юношеский разряд. На этом увлечения школьницы не заканчиваются.

— Мне нравится изучать иностранные языки и программирование. В свободное время люблю кататься на самокате, — рассказала девочка. Ещё я много читаю и занимаюсь саморазвитием.

Несмотря на юный возраст, Лиза уже знает, что свяжет свою жизнь с научной деятельностью или творчеством.

— Я рассматриваю такие профессии, как программист, психолог, журналист, писатель, предприниматель. Возможно, смогу что-­то совмещать, мне интересны очень многие сферы, хочу попробовать себя во многом, — поделилась своими планами на будущее девочка.

В конце нашего разговора Лиза сказала, что с удовольствием бы приняла участие в конкурсе ещё раз.

— Я бы хотела обратиться к другим школьникам из Калужской области. Обязательно попробуйте свои силы и примите участие в этом проекте, — посоветовала школьница. — Это отличный стимул хорошо учиться, всегда приятно осознавать, что твой труд замечают и поощряют.

Официальный партнер проекта

Положение о конкурсе можно почитать по ссылке

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