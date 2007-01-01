В Калуге показали, что сейчас изображают на марках

Проект объединил живопись и филателию.

Фото автора.

Многие калужане раньше увлекались коллекционированием марок, были даже кружки филателистов.

Сейчас марки постепенно исчезают из нашей жизни.

Но в музее изобразительных искусств до 11 мая можно увидеть марки и картины, которые на них изображены.

картины, которые изображены на марках, разместили в двух залах музея.

Коллекционировали все

- Мы все в детстве коллекционировали марки, у нас были альбомчики – кляссеры, - вспоминала на открытии выставки директор калужского музея изобразительных искусств Наталья МАРЧЕНКО. – Марки были сериями.

Потом это коллекционирование ушло из нашей жизни, но марка не уходит. И всегда обращаешь внимание, что на ней изображено.

Кстати, произведения из коллекции нашего музея тоже использовались для печати марок.

- Что касается марок, это моя любовь детства и юношества, - признался член калужского отделения Союза художников России, резчик по дереву Евгений СТОЛЯРОВ. – Любая марка - это произведении искусства, пусть и миниатюрное.

Евгинй Столяров в детстве собирал марки.

- Мое детство проходило в 1950-60 годы. Тогда не было таких средств информации, которые сейчас существуют, любознательные дети собирали марки.

В Калуге когда-то рядом с Дворцом спорта работал магазин «Филателия». Прибегаешь туда, спрашиваешь: «Что нового пришло? Покажите»! Там чего только не было!

Помню, в 6 классе у нас была дружба с Чехословакией, они присылали нам письма. И там такие марки были! А венгерские марки!

Позже я уже ездил в Москву, там тогда в моде были Арабские эмираты, европейская живопись.

А сколько я отдал марок за серию «300-летие Дома Романовых»! Один из авторов этой серии - наш земляк Иван Яковлевич Билибин.

К сожалению, я пришел из армии, а родители кому-то марки подарили.

Работа Ольги Савиной «Пасмурный Кронштадт»

Художник Шумакова «Лодки на Трубеже»

С 1857 года

Проект «Искусство марки» идет уже в течение нескольких лет. Добрался он и до Калуги. В нашем городе это уже 42 по счету выставка.

На открытии калужанам напомнили историю появления марок.

В 1857 году почтовый департамент решил заменить форму оплаты корреспонденции. И вместо штемпеля, который ставился на конвертах, стали применять марки.

Была создана Марочная экспедиция, которая отвечала за выпуск марок. На первых марках изображались двухглавые орлы, портреты императора.

В начале ХХ века над марками стали работать художники. А после революции 1917 года марка стала носителем идеологии.

Потом на них изображались известные личности, памятники истории, культуры, археологии, города, музеи. Много марок посвящалось значимым событиям - Великой Отечественной войне, освоению космоса, Олимпиаде-80 и т.д.

Как заметили организаторы выставки, Калуга на марках не обделена: часто выпускаются марки, посвященные Циолковскому.

Работа Артема Адибекова «Осень».

Дополнили живописью

С 2011 года совместно с Союзом художников России издаётся серия почтовых марок «Современное искусство России».

В почтовое обращение в рамках этого проекта вышло уже 58 сюжетов. Общий тираж составил более 10 млн экз.

На выставке вы увидите картины московских живописцев, чьи работы в разное время появлялись на почтовых миниатюрах. Некоторые художники приехали в Калугу на открытие выставки.

- К сожалению живопись, искусство все меньше места занимают в современной жизни, - говорит участник проекта, художник Артём АДИБЕКОВ. - Сейчас появились новые технологии, но, тем не менее, марка – это наша культура, история.

Когда в 2019 году мы с Союзом художников России стали создавать цикл марок, посвященных нашему современному искусству, через какое-то время захотелось сравнить, как картина на марке смотрится рядом с оригиналом, так родилась проект «Искусство марки».

- Мы стараемся не уезжать далеко из Москвы, переживаем за наши работы, потому что иногда после выставок они возвращаются в таком виде, что не буду даже говорить, - поделилась художник, участник проекта Ольга САВИНА. - Но были выставки и в Германии, и в Швейцарии.

Это совпало со временем пандемии, когда все закрыли, и картины в течении двух лет путешествовали по Европе.

Сейчас ежегодно выпускаем не менее четырех марок в серии «Современное искусство».

В апреле выйдет новая серия, посвященная 80-летию Победы. Так же в этом году запланировали серию «Художники Победы».

Художник Ольга Савина рассказала, что проект путешествовал и по европейским городам.

Художник Любавин «Вечер».

На выставке можно встретить марки, посвященные областям России, художникам, писателям, различным видам искусства: жостовская роспись, каслинское литье, резьба по дереву, кружево.

А также найти марки с картинами, которые сейчас висят в зале, и увидеть, как выглядит оригинал. 0+