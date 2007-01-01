В Калуге показали, что сейчас изображают на марках
Многие калужане раньше увлекались коллекционированием марок, были даже кружки филателистов.
Сейчас марки постепенно исчезают из нашей жизни.
Но в музее изобразительных искусств до 11 мая можно увидеть марки и картины, которые на них изображены.
Коллекционировали все
- Мы все в детстве коллекционировали марки, у нас были альбомчики – кляссеры, - вспоминала на открытии выставки директор калужского музея изобразительных искусств Наталья МАРЧЕНКО. – Марки были сериями.
Потом это коллекционирование ушло из нашей жизни, но марка не уходит. И всегда обращаешь внимание, что на ней изображено.
Кстати, произведения из коллекции нашего музея тоже использовались для печати марок.
- Что касается марок, это моя любовь детства и юношества, - признался член калужского отделения Союза художников России, резчик по дереву Евгений СТОЛЯРОВ. – Любая марка - это произведении искусства, пусть и миниатюрное.
- Мое детство проходило в 1950-60 годы. Тогда не было таких средств информации, которые сейчас существуют, любознательные дети собирали марки.
В Калуге когда-то рядом с Дворцом спорта работал магазин «Филателия». Прибегаешь туда, спрашиваешь: «Что нового пришло? Покажите»! Там чего только не было!
Помню, в 6 классе у нас была дружба с Чехословакией, они присылали нам письма. И там такие марки были! А венгерские марки!
Позже я уже ездил в Москву, там тогда в моде были Арабские эмираты, европейская живопись.
А сколько я отдал марок за серию «300-летие Дома Романовых»! Один из авторов этой серии - наш земляк Иван Яковлевич Билибин.
К сожалению, я пришел из армии, а родители кому-то марки подарили.
С 1857 года
Проект «Искусство марки» идет уже в течение нескольких лет. Добрался он и до Калуги. В нашем городе это уже 42 по счету выставка.
На открытии калужанам напомнили историю появления марок.
В 1857 году почтовый департамент решил заменить форму оплаты корреспонденции. И вместо штемпеля, который ставился на конвертах, стали применять марки.
Была создана Марочная экспедиция, которая отвечала за выпуск марок. На первых марках изображались двухглавые орлы, портреты императора.
В начале ХХ века над марками стали работать художники. А после революции 1917 года марка стала носителем идеологии.
Потом на них изображались известные личности, памятники истории, культуры, археологии, города, музеи. Много марок посвящалось значимым событиям - Великой Отечественной войне, освоению космоса, Олимпиаде-80 и т.д.
Как заметили организаторы выставки, Калуга на марках не обделена: часто выпускаются марки, посвященные Циолковскому.
Дополнили живописью
С 2011 года совместно с Союзом художников России издаётся серия почтовых марок «Современное искусство России».
В почтовое обращение в рамках этого проекта вышло уже 58 сюжетов. Общий тираж составил более 10 млн экз.
На выставке вы увидите картины московских живописцев, чьи работы в разное время появлялись на почтовых миниатюрах. Некоторые художники приехали в Калугу на открытие выставки.
- К сожалению живопись, искусство все меньше места занимают в современной жизни, - говорит участник проекта, художник Артём АДИБЕКОВ. - Сейчас появились новые технологии, но, тем не менее, марка – это наша культура, история.
Когда в 2019 году мы с Союзом художников России стали создавать цикл марок, посвященных нашему современному искусству, через какое-то время захотелось сравнить, как картина на марке смотрится рядом с оригиналом, так родилась проект «Искусство марки».
- Мы стараемся не уезжать далеко из Москвы, переживаем за наши работы, потому что иногда после выставок они возвращаются в таком виде, что не буду даже говорить, - поделилась художник, участник проекта Ольга САВИНА. - Но были выставки и в Германии, и в Швейцарии.
Это совпало со временем пандемии, когда все закрыли, и картины в течении двух лет путешествовали по Европе.
Сейчас ежегодно выпускаем не менее четырех марок в серии «Современное искусство».
В апреле выйдет новая серия, посвященная 80-летию Победы. Так же в этом году запланировали серию «Художники Победы».
На выставке можно встретить марки, посвященные областям России, художникам, писателям, различным видам искусства: жостовская роспись, каслинское литье, резьба по дереву, кружево.
А также найти марки с картинами, которые сейчас висят в зале, и увидеть, как выглядит оригинал. 0+