От фитофторы поливайте помидоры чесноком: советы калужского садовода

В клубе «Добрые плоды», который проходит в библиотеке им. Белинского об особенностях выращивания помидоров рассказала известный садовод, королева помидоров Елена Дроздовская.

Фото из архива «Калужского перекрестка»

- Пасленовые культуры пришли к нам издалека - это Мексика, Южная Америка, там, где жарко и сухо.

Томаты и перец - оттуда. А баклажан пришел из Индии, где влажно, - объяснила Елена ДРОЗДОВСКАЯ. - Вот такие условиями им и нужны.

Баклажан - это живой белок, его приравнивают к мясу. Он очень ценен, очень полезен. Это кладезь микроэлементов. А помидоры и перцы — кладезь витаминов, таких как группа С. В перце его больше, чем в лимоне.

Моя самая любимая культура - помидоры. Я себе жизни без них представляю. Помидоры начинаются, я ничего больше не ем, режу салат, салат, салат.

И получаю такое эстетическое удовольствие: помидоры и зеленые, и белые, и оранжевые, и малиновые, и в полосочку, и в крапинку. Такое красивое блюдо!

Помидор - это культура, которая поднимает настроение, улучшает кровь, сосуды.

Томатные пасты, чем больше вывариваются, тем выше в них содержание всяких питательных веществ.

Но у кого подагра, помидоры нельзя.

Все перерабатывается

- Выращиваю всякие помидоры: от малюсеньких - до с голову человека, почти полтора килограмма был у меня томат. Делаю лечо, помидор в помидоре, огурцы в помидоре и просто соки.

У меня три теплицы, и все перерабатывается.

В том году первый раз вялила помидоры. Это такая прелесть!

В духовке делала. На это дело идут самые сладкие помидоры, плотненькие, у которых не льется мякоть.

Режутся пополам маленькие черри, присыпываются солью, травами, какие вы любите. И в духовке два часа 70 градусов и час 50 градусов. Прекрасно вялятся.

И я столкнулась с чем: залила маслицем, вроде оно у меня хорошее. Но помидоры потом заплесневели. То есть надо обязательно простерилизовать.

Залить банки маслом и в духовке 15 минут подержать, а потом закрыть нормальной крышкой. Можно чеснок положить вниз, он даст дух.

Нужны сидераты

- Когда вы обработали теплицу, вымыли, землю пролечили.

До того, как посадить культуру, надо бросить сидераты, лучше смесь, чтобы один другого дополнил.

Рапс дает много массы, гречиха – калий, горчица - фосфор, азот, дезинфицирует.

Пшеница ранняя нематоду лечит, поднимает с глубин до двух с половиной метров наверх все питательное.

Фацелия хорошо разрыхляет почву, ей цены нет. А вот с редькой масляничной осторожно: может привлечь проволочника.

Намешайте 5−6 этих ингредиентов и быстренько раскидайте. И у вас почва не растрескается, влага сохранится, напитается.

Считайте, что вы и селитры насыпали, и фосфора, и калия. Только не химией это сделали, а вот такими зелеными растениями полечили.

Учитывайте высоту

- Каждый год у меня новая коллекция.

Купила и высокорослых, и низкорослых: розовая свечка, капия, бананы, медовый миллион, сладкие сердечки, леденец, флорентина, фиолетовое сердце, черная принцесса, аметистовые щечки, розовая мечта, валентинка - это черри, малиновый мед, американский ребристый, веселый сосед, оранжевый банан...

Если вы сажаете только на улице, выбираете 70 сантиметров.

У меня на каждом пакете, стаканчике высота написана. Как можно посадить впереди высокорослый, а сзади 70 сантиметров? Им солнышка не будет хватать!

Бывают помидоры высокорослые - индетерминанты. Некоторые даже не имеют границ – и 2, и 3 метра вырастают, их в августе нужно ограничивать, потому что они так и будут вязать, у них нет точки остановки.

Есть среднерослые - все сердца, это 1 м 50 см – 1 м 60 см.

Есть детерминантные, которые 80 сантиметров, они больше не вырастут. Поэтому обязательно смотрите, какой высоты помидоры.

Высокорослые посадили, между ними посадите низкорослые, которые дадут быстрее урожай. Золотая королева - суперранние, вы уже будете есть свои помидоры, пока эти длинные начнут давать.

Помидоры очень любят свет, как только вылезла петелька из земли, я сразу ставлю подсветку. И снижаю температуру. Можно одеялом батарею обернуть или балкон приоткрыть.

Начинается рост рассады. Если у вас они очень густо посажены, берите ножницы, прореживаете, срезайте, что вам не надо.

Когда будут 15 сантиметров - первая пикировка, надо, чтобы появился хороший настоящий лист.

Чеснок от фитофторы

- Чтобы не было фитофторы, опрыскивайте рассаду чесночным настоем.

Как петельки появились, начали семедольки развиваться, 1 и 15 числа каждого месяца опрыскивайте.

Помидоры крепкие вырастут до того, как в грунт пойдут.

Чеснок желательно свежий: одна головка на пол-литра. Если вам надо литр раствора - две головки на литр. Настаивайте ночь, минимум – 2 часа. Затем сцеживайте и добавляйте столько же воды.

То есть сцедили пол-литра, добавляете пол-литра воды. И прыскайте по томатам, баклажанам. Но не на ярком солнце, иначе может быть ожог.

Если не разбавите водой, а опрыскаете чистым чесночком, тоже обожжете. И потом в теплице так же продолжаете опрыскивать. Это хорошая профилактика фитофторы.

Продолжайте поливать чесночным настоем в теплице. Ещё возьмите 10 капель йода и 1 литр молочной сыворотки (можно и молока) на 5 литров воды, обрызгиваете.

И эта сыворотка не смывается. А потом положите золу в чулочек, пройдите и промотайте им, припудрите сверху ваши помидоры. И все и они стоят, как черти черные, страшные, зато не болеют.

Сухо и нет слизней

- На квадратный метр 4 томата посадили корнями в серединку, а головой в разные стороны в теплице.

Закапываете 5-литровую или 2-литровую бутыль, оставляете только голову, а низ у нее срезаете.

И поливаете в эту дырку. Всё, у вас сухо, никакой влаги в теплице нет.

И подкормка, и полив - в одно место. И слезней не будет.

Конечно, огурцы и я в теплице таким образом не выращивают. У меня там Африка. А помидорам прекрасно.

Штамповые сорта не подвязываются. Они, как дубы, плотные. Все остальное нуждается в подвязке. Если вы не подвяжете, помидор его уронит.

Раз в три недели

- Не балуйте помидоры поливом, когда только посадили. У них корни тогда начинают глубоко уходить, искать воду, они засухоустойчивые. Не волнуйтесь, они в Африке могут расти.

Если вы будете каждый день их поливать, они избалуются, отпустят поверхностные корешочки, и будут ждать вашу воду.

Я поливаю раз в три недели, раз в четыре недели в теплице. Вы себя освобождаете от ненужной работу.

Когда у нас завязалась первая гроздь, начинаем обрывать все листья до этой грозди, и надо, чтобы солнышко на нее светило, будет быстрее созревание.

Рот у помидора под листом

- Подкормки - калийные, азотудерживающие, фосфорудерживающие, калийудерживающие или гумат калия - он уже с гуминовыми кислотами.

Калий очень важен для вкусноты помидоров. А йод делает сладость и ускоряет созревание помидоров.

Бывает черный носик у помидоров. Это предрасположенность сорта. Вы увидите, что один сорт вот так вяжет помидоры. И ещё это не усвоение кальция.

Никогда не поливайте на ночь помидоры. Они, как и люди, ложатся спать, у них затормаживаются все процессы. А вы налили воды. И кальций не успевает усваиваться.

Это не зараза, но вкус у него портится. И их нужно оборвать, чтобы они на себя не тянули силы.

Полив должен быть золой, а по листочкам делаете кальциевую подкормку.

По листочкам мы химию можем применить, она в землю не идет. Это самая лучшая подкормка.

Хлороз железа на листике - пожалуйста, хелат железа в жидкой подкормке.

Но помните: рот у помидора под листиком. Там устьицы раскрываются и берут питание. Вы должны попасть под лист помидору.

И обрывайте помидоры, которые поспели. Чем вы их больше снимете, тем больше дальше пойдет питание, тем они лучше будут завязываться.