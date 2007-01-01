От фитофторы поливайте помидоры чесноком: советы калужского садовода
- Пасленовые культуры пришли к нам издалека - это Мексика, Южная Америка, там, где жарко и сухо.
Томаты и перец - оттуда. А баклажан пришел из Индии, где влажно, - объяснила Елена ДРОЗДОВСКАЯ. - Вот такие условиями им и нужны.
Баклажан - это живой белок, его приравнивают к мясу. Он очень ценен, очень полезен. Это кладезь микроэлементов. А помидоры и перцы — кладезь витаминов, таких как группа С. В перце его больше, чем в лимоне.
Моя самая любимая культура - помидоры. Я себе жизни без них представляю. Помидоры начинаются, я ничего больше не ем, режу салат, салат, салат.
И получаю такое эстетическое удовольствие: помидоры и зеленые, и белые, и оранжевые, и малиновые, и в полосочку, и в крапинку. Такое красивое блюдо!
Помидор - это культура, которая поднимает настроение, улучшает кровь, сосуды.
Томатные пасты, чем больше вывариваются, тем выше в них содержание всяких питательных веществ.
Но у кого подагра, помидоры нельзя.
Все перерабатывается
- Выращиваю всякие помидоры: от малюсеньких - до с голову человека, почти полтора килограмма был у меня томат. Делаю лечо, помидор в помидоре, огурцы в помидоре и просто соки.
У меня три теплицы, и все перерабатывается.
В том году первый раз вялила помидоры. Это такая прелесть!
В духовке делала. На это дело идут самые сладкие помидоры, плотненькие, у которых не льется мякоть.
Режутся пополам маленькие черри, присыпываются солью, травами, какие вы любите. И в духовке два часа 70 градусов и час 50 градусов. Прекрасно вялятся.
И я столкнулась с чем: залила маслицем, вроде оно у меня хорошее. Но помидоры потом заплесневели. То есть надо обязательно простерилизовать.
Залить банки маслом и в духовке 15 минут подержать, а потом закрыть нормальной крышкой. Можно чеснок положить вниз, он даст дух.
Нужны сидераты
- Когда вы обработали теплицу, вымыли, землю пролечили.
До того, как посадить культуру, надо бросить сидераты, лучше смесь, чтобы один другого дополнил.
Рапс дает много массы, гречиха – калий, горчица - фосфор, азот, дезинфицирует.
Пшеница ранняя нематоду лечит, поднимает с глубин до двух с половиной метров наверх все питательное.
Фацелия хорошо разрыхляет почву, ей цены нет. А вот с редькой масляничной осторожно: может привлечь проволочника.
Намешайте 5−6 этих ингредиентов и быстренько раскидайте. И у вас почва не растрескается, влага сохранится, напитается.
Считайте, что вы и селитры насыпали, и фосфора, и калия. Только не химией это сделали, а вот такими зелеными растениями полечили.
Учитывайте высоту
- Каждый год у меня новая коллекция.
Купила и высокорослых, и низкорослых: розовая свечка, капия, бананы, медовый миллион, сладкие сердечки, леденец, флорентина, фиолетовое сердце, черная принцесса, аметистовые щечки, розовая мечта, валентинка - это черри, малиновый мед, американский ребристый, веселый сосед, оранжевый банан...
Если вы сажаете только на улице, выбираете 70 сантиметров.
У меня на каждом пакете, стаканчике высота написана. Как можно посадить впереди высокорослый, а сзади 70 сантиметров? Им солнышка не будет хватать!
Бывают помидоры высокорослые - индетерминанты. Некоторые даже не имеют границ – и 2, и 3 метра вырастают, их в августе нужно ограничивать, потому что они так и будут вязать, у них нет точки остановки.
Есть среднерослые - все сердца, это 1 м 50 см – 1 м 60 см.
Есть детерминантные, которые 80 сантиметров, они больше не вырастут. Поэтому обязательно смотрите, какой высоты помидоры.
Высокорослые посадили, между ними посадите низкорослые, которые дадут быстрее урожай. Золотая королева - суперранние, вы уже будете есть свои помидоры, пока эти длинные начнут давать.
Помидоры очень любят свет, как только вылезла петелька из земли, я сразу ставлю подсветку. И снижаю температуру. Можно одеялом батарею обернуть или балкон приоткрыть.
Начинается рост рассады. Если у вас они очень густо посажены, берите ножницы, прореживаете, срезайте, что вам не надо.
Когда будут 15 сантиметров - первая пикировка, надо, чтобы появился хороший настоящий лист.
Чеснок от фитофторы
- Чтобы не было фитофторы, опрыскивайте рассаду чесночным настоем.
Как петельки появились, начали семедольки развиваться, 1 и 15 числа каждого месяца опрыскивайте.
Помидоры крепкие вырастут до того, как в грунт пойдут.
Чеснок желательно свежий: одна головка на пол-литра. Если вам надо литр раствора - две головки на литр. Настаивайте ночь, минимум – 2 часа. Затем сцеживайте и добавляйте столько же воды.
То есть сцедили пол-литра, добавляете пол-литра воды. И прыскайте по томатам, баклажанам. Но не на ярком солнце, иначе может быть ожог.
Если не разбавите водой, а опрыскаете чистым чесночком, тоже обожжете. И потом в теплице так же продолжаете опрыскивать. Это хорошая профилактика фитофторы.
Продолжайте поливать чесночным настоем в теплице. Ещё возьмите 10 капель йода и 1 литр молочной сыворотки (можно и молока) на 5 литров воды, обрызгиваете.
И эта сыворотка не смывается. А потом положите золу в чулочек, пройдите и промотайте им, припудрите сверху ваши помидоры. И все и они стоят, как черти черные, страшные, зато не болеют.
Сухо и нет слизней
- На квадратный метр 4 томата посадили корнями в серединку, а головой в разные стороны в теплице.
Закапываете 5-литровую или 2-литровую бутыль, оставляете только голову, а низ у нее срезаете.
И поливаете в эту дырку. Всё, у вас сухо, никакой влаги в теплице нет.
И подкормка, и полив - в одно место. И слезней не будет.
Конечно, огурцы и я в теплице таким образом не выращивают. У меня там Африка. А помидорам прекрасно.
Штамповые сорта не подвязываются. Они, как дубы, плотные. Все остальное нуждается в подвязке. Если вы не подвяжете, помидор его уронит.
Раз в три недели
- Не балуйте помидоры поливом, когда только посадили. У них корни тогда начинают глубоко уходить, искать воду, они засухоустойчивые. Не волнуйтесь, они в Африке могут расти.
Если вы будете каждый день их поливать, они избалуются, отпустят поверхностные корешочки, и будут ждать вашу воду.
Я поливаю раз в три недели, раз в четыре недели в теплице. Вы себя освобождаете от ненужной работу.
Когда у нас завязалась первая гроздь, начинаем обрывать все листья до этой грозди, и надо, чтобы солнышко на нее светило, будет быстрее созревание.
Рот у помидора под листом
- Подкормки - калийные, азотудерживающие, фосфорудерживающие, калийудерживающие или гумат калия - он уже с гуминовыми кислотами.
Калий очень важен для вкусноты помидоров. А йод делает сладость и ускоряет созревание помидоров.
Бывает черный носик у помидоров. Это предрасположенность сорта. Вы увидите, что один сорт вот так вяжет помидоры. И ещё это не усвоение кальция.
Никогда не поливайте на ночь помидоры. Они, как и люди, ложатся спать, у них затормаживаются все процессы. А вы налили воды. И кальций не успевает усваиваться.
Это не зараза, но вкус у него портится. И их нужно оборвать, чтобы они на себя не тянули силы.
Полив должен быть золой, а по листочкам делаете кальциевую подкормку.
По листочкам мы химию можем применить, она в землю не идет. Это самая лучшая подкормка.
Хлороз железа на листике - пожалуйста, хелат железа в жидкой подкормке.
Но помните: рот у помидора под листиком. Там устьицы раскрываются и берут питание. Вы должны попасть под лист помидору.
И обрывайте помидоры, которые поспели. Чем вы их больше снимете, тем больше дальше пойдет питание, тем они лучше будут завязываться.