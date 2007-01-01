Землетрясение в Бангкоке застало калужанина на 20-м этаже отеля

Андрей Алистаров рассказал, как пережил мощные толчки, унесшие жизни 1700 человек.

Андрей Алистаров

Ровно неделю назад, в пятницу 28 марта, Мьянму и соседний Таиланд потрясли два мощных землетрясения. Первые толчки начались в 13:00 по местному времени.

В Таиланде полностью остановили работу аэропортов. В Бангкоке объявили режим ЧП, позже там рухнуло строящееся правительственное здание в 30 этажей, под завалами оказались 43 рабочих.

Эпицентр землетрясения находился в Мьянме – там упал мост через реку между городами Мандалай и Сикайн. В итоге землетрясение, магнитудой 7,7 унесло жизни более 1700 человек.

Во время катаклизма в самом центре Бангкока вместе со своей супругой оказался калужанин Андрей Алистаров. Мы связались с Андреем, чтобы узнать, как проходила эвакуация в 20-этажном отеле и как город живет сейчас.

- Расскажите, как развивались события?

Андрей Алистаров

Мы никогда не сталкивались с подобным. Когда начались толчки, супруга сразу встала в дверной проем, как учили на уроках ОБЖ. Я же понимал, что при первой возможности нужно выбежать на улицу. 20 этажей слишком большая высота, чтобы надеяться на защиту стен, поэтому понял, что лучше не стоять, а быстро одеваться. Я надеялся, что во время затишья мы успеем быстро выбежать из здания.

- Как проходила эвакуация?

- Как только толчки ослабли, мы быстро покинули номер. Главной задачей было найти лестницу, ведь лифт в таких ситуациях использовать нельзя.

К счастью, сотрудник отеля оперативно указал на пожарный выход. Мы начали спускаться, толчков уже не ощущалось, а стены казались целыми.

Но позже, просматривая видео очевидцев, я увидел, что в других зданиях Бангкока лестничные пролёты покрывались трещинами в тот момент, когда люди бежали вниз.

На улице нас поразила слаженная работа персонала отеля. Гостям раздавали воду, влажные салфетки, медикаменты. Никто не паниковал, сотрудники несколько раз подходили, спрашивали, не нужна ли нам помощь, даже извинялись перед постояльцами отеля за подобную ситуацию.

В то же время наш друг, остановившийся в другом отеле, рассказывал, что там персонал просто исчез, оставив постояльцев без помощи.

- Как город живет после катастрофы?

- Сейчас в Бангкоке спокойно, повторных толчков не было, жизнь вернулась в привычное русло.

Люди гуляют, торговые центры переполнены, никто не выглядит обеспокоенным, но на некоторых домах видны трещины невооруженным глазом. Остаётся надеяться, что афтершоки из Мьянмы до нас не дойдут, ведь там землетрясения всё ещё продолжаются. Улетать пока не собираемся, так как прилетели по работе, да и обстановка в городе спокойная.

Андрей до сих пор находится в Бангкоке по работе. На сегодняшний день там все еще спокойная обстановка, город постепенно восстанавливается после катаклизма.