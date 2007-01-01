НОВИКОМ укрепляет сотрудничество с Татарстаном: деловой завтрак на форуме «Энергопром»

Дочерний банк Госкорпорации Ростех провел традиционный деловой завтрак в рамках международного энергетического форума «Энергопром», проходящего в Казани.

В мероприятии приняли участие Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, министр энергетики РФ Сергей Цивилев, руководители крупных промышленных предприятий региона, а также делегации дружественных стран Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана.

В своем выступлении Председатель Правления НОВИКОМа Елена Георгиева подчеркнула, что банк уже более 30 лет работает с крупными промышленным предприятиями Татарстана. У финансовой организации подписано стратегическое соглашение о сотрудничестве с Республикой, Министерством промышленности и торговли, гарантийным, инвестиционно-венчурным фондами, а также фондом развития промышленности региона. Благодаря активной работе за последний год НОВИКОМ многократно увеличил объем кредитно-гарантийного портфеля в республике. Председатель Правления банка Ростеха акцентировала внимание на том, что всю свою прибыль НОВИКОМ направляет на поддержку российской промышленности. Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что опорный банк Госкорпорации Ростех НОВИКОМ - надежный партнер Татарстана. Он отметил, что на территории республики работают такие предприятия Корпорации как КАМАЗ, авиационный и вертолетный заводы. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев, в свою очередь, рассказал об основных вызовах, стоящих перед отраслью сегодня: модернизации всего энергетического комплекса, строительстве новых мощностей, обновлении сетевого комплекса, решении вопросов накопления и хранения энергии. Для решения этих задач министерство разработало Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года, в рамках которой формируется длительный заказ для промышленных предприятий.

Также на деловом завтраке затронули вопрос, актуальность которого ранее обозначалась на самом высоком уровне, - подготовка кадров для российской промышленности. Свои варианты решения задачи представили ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев и генеральный директор АО «Казанский вертолетный завод» Николай Яковлев.

Татарстанский международный энергетический форум «Энергопром» проходит в Казани со 2 по 4 апреля. Это ключевое событие энергетической отрасли, объединяющее представителей промышленности, бизнеса и органов власти. НОВИКОМ выступает генеральным партнером мероприятия.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 20 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг АО «РТ-Финанс» – центр компетенций финансовых услуг государственной корпорации «Ростех». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом: НРА «АА|ru|», АКРА «АА- (RU)», «НКР» АА-.ru и «Эксперт РА» «ruАА-». Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Председатель Правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева – член Бюро ЦС ООО «СоюзМаш России», куратор Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России.

Госкорпорация Ростех объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэлектроника», «Нацимбио» и др. Консолидированная выручка в 2023 году превысила 2,8 трлн рублей.

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