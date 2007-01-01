«Портрет Дориана Грея» мы вывезли впервые за 11 лет»: в Калуге начались гастроли театра из Курска

Первый спектакль покажут уже сегодня вечером.

Фото автора.

45 артистов Курского драматического театра им. Пушкина приехали в наш город вчера.

В ближайшие дни они покажут пять спектаклей.

О том, что увидят калужане, рассказали сегодня на пресс-конференции.

- Мы вчера приехали и гуляем по городу, вокруг театра, заходим внутрь, у вас – дом, у вас атмосфера, - поделились впечатлениями курские артисты.

- У вас совершенно прелестный город, хочется на некоторое время задержаться здесь и показать все, к чему у нас лежит душа.

- Какие спектакли вы привезли?

- Наш театр является одним из старейших в России, - рассказал директор Курского драматического театра им. Пушкина Сергей КОНЕВ. - Его возглавляет народный артист России Юрий Бурэ-Небельсен. Он ученик Марии Кнебель - лучшей ученицы Станиславского.

Поэтому мы являемся русским классическим психологическим театром.

Сегодня откроем гастроли спектаклем «Семейный портрет с посторонним», завтра покажем «Портрет Дориана Грея», в субботу – «Ктубу» и детский спектакль «Похищение Джонни».

А закрывать гастроли будем современной пьесой «Палата бизнес-класс».

- Спектакль «Семейный портрет с посторонним» я поставил 6 лет назад, - добавляет заслуженный артист России Александр ШВАЧУНОВ. - Сегодня 53-й раз его покажем.

Но у вас немного другая конфигурация зала. И сейчас мы спектакль перестроим. У нас сильная труппа, надеемся, что вам всё понравится.

- У нас есть шикарная Малая сцена, сцена под крышей. Почему вы не привезли спектакли малых форм? У вас 35 лет идет замечательный спектакль «Альпийская баллада». Калужанам было бы интересно посмотреть.

- Мы приехали познакомиться, поэтому привезли самые кассовые спектакли, - объяснил Сергей Конев. - Надеюсь, подружимся, и тогда привезем и нашу Малую сцену, на которой у нас идет порядка 12 спектаклей.

На Малой сцене у нас много проектов. Задумывалась она как экспериментальная площадка. Поэтому артисты там имеют возможность осуществлять свои фантазии.

Не все спектакли можно привезти. Есть густонаселенные. И всё упирается в коммерческую составляющую.

У нас есть и Пушкин, и Шекспир, и Грибоедов.

«Портрет Дориана Грея» сегодня выезжает впервые за 11 лет. И там есть определённые технические моменты, которые нам придется обходить.

А есть спектакли, которые вообще не могут выезжать.

Помню, как в Малый театр мы привезли «Сирано де Бержерак», там только остов металлический весил 5 тонн, его собирали в течение суток.

- Калужане очень любят музыкальные постановки. Недавно в нашем театре поставили мюзикл. У вас поющие артисты, есть музыкальные спектакли?

- Сегодня на открытии гастролей вы услышите частушки, я дал задание актерам, они часть нашли, часть сами придумали, - смеется Александр Швачунов. - Мы танцующие, поющие.

В нашем репертуаре много всего, есть даже фольклорные мюзиклы, есть спектакль «Барышня-крестьянка», где все поют вживую.

- В курском театре я 43 года, за это врем мы сыграли огромное количество музыкальных спектаклей, - дополняет Заслуженная артистка России Елена ПЕТРОВА.

- Мы играли спектакли даже с живым оркестром в яме - это был мюзикл «Моя прекрасная леди» и современная постановка на тему «Ревизора».

Очень много было и спектаклей, которые сейчас называются мюзиклами. Мы их любим, и любит курский зритель.

Это всегда энергия, возможность проявить себя в разных качествах.

- Какой процент у вас современной драматургии?

- На мой взгляд, главное, чтобы пьеса была качественная, - рассуждает Александр ШВАЧУНОВ. - Я сейчас ставлю со своими студентами пьесу Тома Стоппарда «Входит свободный человек».

Пьеса 1968 года. Она современная? Автор жив.

Если хороша пьеса она вневременная. Куда современнее Островского, Чехова?

Другое дело, как поставить, чтобы не извратить современными формами, которые сейчас прут. Товстоногов говорил: «Задача режиссер раскрыть автора». Режиссер вторичен, автор первичен.

Вы увидите завтра очень любопытный спектакль «Портрет Дориана Грея», он сделан режиссером Сергеем Карамщиковым, который работал в Питере, в Германии. Интересно сделан, и 11 лет на него билетов не достать.

А вы не заставите человека заплатить деньги, если это не интересно.

Три дня назад у нас была премьера «Вечно живые» Розова, поставил спектакль Сергей Виноградов из Ярославля. Очень сильная постановка, неожиданно, честно скажу, на десятку бьет. И очень современный.

- Каково ставить спектакли в условиях ограничений?

- В прошлом сезоне я поставил спектакль о Щепкине. Он идет в фойе.

И сейчас мы не можем его играть, потому что могут быть обстрелы. А в фойе много стёкл, витражей. Но в зале безопасно, - пояснил Александр Швачунов.

- Что касается безопасность, мы планировали открыть сезон 14 сентября 2024 года, но из-за известных событий этого не сделали и 4 месяца были в простое, - рассказал Сергей Конев.

- Потом нам разрешили открыть сезон при условии 50 % посадки зала и с определенными мерами безопасности.

Нам пришлось обклеить все фойе бронеплёнкой – это более 600 кв. м. стекла.

Сейчас у нас присутствует вооруженная охрана на входе, которая все проверяет. Тем не мнее, люди ходят, зал всегда полон, это так приятно.

- Повлияли на ваш репертуар события последних трех лет?

- Да, современные реалии вносят коррективы. Недавно у нас состоялась премьера «Как я остался человеком».

Это история бойца СВО. Курский драматург встречался с участником этих событий и на основе его жизни написал пьесу. Идет на Малой сцене.

- Расскажите о детском спектакле, который привезли.

- Называется он «Похищение Джонни» 6+, я посвил его лет пять назад, - говорит Александр Швачунов. – Задумывался он как детская сказка для выездов по области.

Наш главный режиссер дал мне эту пьесу, она мне понравилась.

Это известная история О. Генри «Вождь краснокожих». Инсценировка интересная, увидите.

Ставил я ее сначала н Малой сцене, но дети так ломились, что пришлось перенести на большую. И раз 70-80 мы его уже сыграли.

Это веселая история, которая понравится не только детям. Идет 1 час 20 мин. Без антракта.

Я не назвал бы её сказкой в привычном смысле слова. Сказка у нас есть другая – «Все мыши любят сыр», но она более громоздкая в техническом плане.