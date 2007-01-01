Война и мир: Красная Армия пересекла границу с Австрией, а в Калужской области провожают детей в Артек

Что в 1945 году происходило на фронтах и в Калужской области

Фото из архива

Продолжаем наш цикл публикаций к юбилею Великой Победы в рамках исторического проекта «Война и мир». В эти дни в победном 1945-м наши войска катком шли по Европе, а в Калужской области уж несколько лет, как текла мирная жизнь.

О том, что происходило на фронтах и в нашем регионе ровно 80 лет мы и рассказываем в нашем спецпроекте. Первая часть публикации – «Война» - основана на сводках Информбюро с фронта, а вторая– «Мир» - на заметках и статьях калужской прессы.

На прошлой неделе мы рассказали о событиях с 24 по 30 марта 1945-го, а сегодня расскажем о том, что происходило с 31 марта по 6 апреля. Все публикации проекта смотрите здесь.

Военная хитрость

В Польше войска 1-го Украинского фронта 31 марта продолжали наступление, преодолевая упорное сопротивление врага. Советская пехота и танковые части прорвали немецкую оборону к северо-западу от Ратибора. Немцы, спешно перебросившие сюда дополнительные силы, отчаянно сопротивлялись - их командование приказало удерживать город любой ценой. Ратибор был ключевым укрепленным пунктом, прикрывавшим подступы к Моравска-Остраве.

Противник ожидал атаки с востока и юга, поэтому укрепил эти направления, создав мощную линию обороны: железобетонные доты, подземные ходы, противотанковые рвы и проволочные заграждения. Совершив успешный обходный манёвр, наши войска ворвались в Ратибор с запада.При этом другие части усилили давление с востока.

После ожесточенных боев Ратибор был взят. Этот крупный промышленный центр на Одере имел важное значение: здесь находились машиностроительные, вагоностроительные и военные заводы, а также судостроительная верфь. Кроме того, наши войска заняли город Бискау.

За два дня боев были уничтожены более 3000 немецких солдат, подбито 37 танков и 14 бронетранспортеров. В плен сдались свыше 1000 немцев.

В Венгрии соединения 3-го Украинского фронта вели ожесточенные бои в долине реки Раба. Наши войска освободили город Керменд и вышли к Сентготтарду — важному пункту у австро-венгерской границы. При взятии Сентготтарда враг потерял до 4000 солдат и офицеров убитыми.

Благодарность армии освободителей

Войска 1-го Украинского фронта взяли 1 апреля штурмом город-крепость Глогау — ключевой опорный пункт немецкой обороны на левом берегу Одера.

Противник превратил город в мощный укрепрайон, организовав четыре основных очага сопротивления: казармы Гинденбурга, казармы Людендорфа, район стадиона и территорию старой крепости.

Все эти пункты были соединены подземными тоннелями, а оборону держали отборные немецкие части, обученные ведению уличных боев.

Советские войска, полностью блокировав Глогау, начали методичное уничтожение вражеского гарнизона. Наиболее ожесточенные схватки разгорелись за казармы Людендорфа. Наши бойцы охватили их с трех сторон, а артиллерия и минометы точечно били по огневым точкам в нижних этажах и подвалах. Под прикрытием этого огня пехота и саперы пошли на решительный штурм. Вскоре пять казарм были захвачены, а шестую, где засели фанатично сопротивлявшиеся гитлеровцы, пришлось взорвать.

Тем временем другие советские подразделения очистили от противника район стадиона, казармы Гинденбурга и железнодорожный узел. Финальным успехом стало взятие старой крепости, что поставило точку в ликвидации окруженного гарнизона.

В Чехословакии войска 2-го Украинского фронта, преодолевая сложную местность с многочисленными водными преградами – реками, болотами и каналами – за день сражений продвинулись на 25 километров и освободили важный транспортный центр – город Трнава, где сходились пять железнодорожных линий.

Жители городов и деревень с ликованием встречали освободителей. Повсюду вспыхивали стихийные митинги и торжественные шествия, где местное население выражало безграничную благодарность бойцам Красной Армии, избавляющим Чехословакию от фашистского гнета.

Оставили без топлива

2 апреля в Венгрии на юго-западном направлении от озера Балатон войска 3-го Украинского фронта совместно с болгарскими союзниками прорвали немецкую оборону на подступах к Надьканиже и ворвались в восточные кварталы города.

Противник, засевший в каменных зданиях, отчаянно сопротивлялся. В ходе ожесточенных боев наши войска полностью очистили восточную часть города и форсировали канал. Немцы попытались переломить ситуацию, бросив в бой резервы, переброшенные из Югославии, и предприняв несколько контратак. Однако мощный фланговый маневр советских войск с трех направлений нанес врагу значительный урон, вынудив его к беспорядочному отступлению.

Надьканижа – важный центр венгерской нефтедобычи – была полностью освобождена. На улицах города и подступах к нему осталось до 3000 убитых немецких солдат и офицеров.

С потерей Надьканижи гитлеровцы лишились последнего крупного источника топлива в регионе.

Взятый в плен командир 402‑й немецкой пехотной дивизии генерал‑лейтенант Зигмунд фон Шлейниц признался:

- Наступательные операции Красной Армии превзошли все наши предположения. Я не ошибусь, если скажу, что ни один немецкий генерал не предвидел такого быстрого крушения немецкого фронта на Висле. Когда создалась угроза для Померании, немецкое командование сформировало четыре дивизии на базе военных школ и запасных частей и немедля направило их на фронт. Кроме того, в Померанию было переброшено несколько дивизий с запада, из Норвегии, а также с других участков фронта. Однако все эти меры не спасли положения. Мои полки были разбиты один за другим, и дивизия прекратила свое существование. Остатки ее разбрелись по лесам, а я попал в плен.

Бросок на Вену

Войска 2-го Украинского фронта 3 апреля развивали наступление в междуречье Дуная и озера Ферте (Нойзидлер-Зее). Немецкое командование, пытаясь защитить подступы к Вене с юго-востока, сосредоточило на этом направлении значительные силы — танки, самоходные орудия и крупные пехотные соединения.

Советские танковые и пехотные части обошли город Мадьяровар с севера и юга, перерезав ключевые дороги на Братиславу и Вену. В результате вражеская группировка в районе Мадьяровара оказалась в окружении. Мощными ударами с востока, запада и севера наши войска полностью овладели городом — важным промышленным центром и транспортным узлом. Окруженные немецкие части были разгромлены, а в плен взято свыше 4000 солдат и офицеров.

Мадьяровар имел стратегическое значение: здесь располагались машиностроительные и военные заводы, включая танковое производство, пороховые предприятия и фабрики стрелкового вооружения.

Продолжая наступление, советские войска за сутки продвинулись на 30 км, вступив на территорию Австрии. Под их контроль перешел крупный населенный пункт Киттзее в четырех километрах южнее Братиславы.

Тем временем соединения 3-го Украинского фронта стремительной атакой с трех направлений овладели Винер-Нойштадтом — ключевым промышленным центром Австрии, где расположены авиационные заводы, автомобильные предприятия, паровозо-вагоностроительные комплексы и другие важные объекты.

Захвачены значительные трофеи и взято в плен множество немецких солдат. Преодолев укрепленную линию обороны на реке Лайте, наши войска продолжают наступление, приближаясь к Вене.

Братислава – наша!

4 апреля гвардейские стрелковые соединения и танковые части 2-го Украинского фронта вступили в сражение за Братиславу - стратегически важный немецкий оборонительный узел на Дунае.

Противник основательно подготовился к обороне, возведя на подступах к городу артиллерийские доты, пулеметные огневые точки и другие фортификационные сооружения. В районе сосредоточились значительные силы вермахта: четыре пехотные дивизии, специальные подразделения и бригада штурмовых орудий.

Под прикрытием огневого вала авиации и артиллерии советские бойцы ворвались на восточные окраины Братиславы, сковав основные силы обороняющихся. Одновременно другие части совершили обходной маневр по восточным склонам Малых Карпат, нанеся неожиданный удар с северного направления.

В городе разгорелись кровопролитные уличные бои. Немцы бросали в контратаки танки, самоходные установки и пехоту, но не смогли сдержать натиск наступающих. Советские войска, преодолевая сопротивление, прорвались в центральные кварталы и окончательно сломили оборону противника. Столица Словакии была полностью освобождена от оккупантов.

Братислава имела важное экономическое значение: здесь располагались крупные предприятия электротехнической и машиностроительной промышленности, авиационные и химические заводы, металлургические комбинаты. Город также являлся важным речным портом, а его электростанция была крупнейшей в Чехословакии.

Шаг за шагом

В Чехословакии 5 апреля войска 4-го Украинского фронта продолжают наступление, преодолевая сложную горно-лесистую местность. Немцы, заняв выгодные позиции на возвышенностях вдоль дорог и в долинах, оказывают ожесточенное сопротивление, простреливая подходы к своим укреплениям.

Наши стрелковые части, поддерживаемые артиллерией, применяют тактику обходных маневров, атакуя вражеские опорные пункты с флангов и тыла. В ходе продвижения вдоль реки Ваг советские войска штурмом взяли город Ружомберок — важный транспортный узел.

Напряженные боевые действия развернулись на Венском направлении. Советские войска, преодолевая яростное сопротивление противника, успешно форсировали реку Вербах и после ожесточенных столкновений заняли населенный пункт Обер-Лаа.

Идут бои идут на подступах к внешнему оборонительному рубежу Вены, где немцы создали мощную систему укреплений вдоль железнодорожного кольца. Противник, используя значительные танковые и пехотные резервы, пытается любой ценой остановить наше наступление, предпринимая одну контратаку за другой.

Однако все попытки гитлеровцев отбросить советские части потерпели неудачу. В ходе отражения вражеских атак противнику нанесены тяжелые потери — только за один день уничтожено более 5000 немецких солдат и офицеров. Наши войска, несмотря на ожесточенное сопротивление, продолжают методично прорывать оборону, приближаясь к австрийской столице.

Докладывая об обстановке в Польше, немецкое радио в этот день передало сообщение: «В районе Гдыни мы добились полнейшего успеха в ходе своих оборонительных операций». Однако, в районе Гдыни в это время все операции были уже закончены, а остатки группы немецких войск полностью ликвидированы.

Умелыми маневрами

6 апреля Войска 2-го Белорусского фронта продолжают наступление через заболоченную и изрезанную каналами местность к юго-востоку от польского Гданьска.

Немецкие войска, цепляясь за каждый населенный пункт, оказывают ожесточенное сопротивление. При отступлении применяется тактика «выжженной земли» — взрываются мосты, минируются дороги и переправы.

Упорные бои разгорелись за селение Шперлингсдорф, где гитлеровцы, отступая, взорвали дамбу и затопили подступы к поселку. Однако советские подразделения нашли выход — совершив умелый обходной маневр, они атаковали врага с неожиданного направления и очистили населенный пункт от немецких войск.

В ходе наступления восточнее Гданьска нашим войскам удалось захватить шесть немецких речных пароходов и 12 барж.

Соединения 4-го Украинского фронта при поддержке чехословацких соединений продолжали наступление северо-западнее Ружомберока в Словакии.

Противник, заняв выгодные позиции на горных склонах, яростно обстреливал наступающие части, пытаясь остановить их продвижение. Однако советские подразделения нашли способ обойти вражеские укрепления — совершив смелый обходной маневр через горный хребет, они неожиданно ударили по тыловым артиллерийским позициям немцев. В ходе ожесточенной схватки вражеские артиллерийские расчеты были полностью уничтожены, а наши бойцы захватили 18 орудий и склад с боеприпасами.

На соседнем участке фронта другие советские подразделения, спустившись с гор в долину, перерезали пути отхода немецкой колонне и полностью разгромили ее.

Мы полистали страницы газеты «Знамя» за 31 марта – 6 апреля и собрали для вас самые интересные новости о том, чем жила Калужская область, пока солдаты Красной Армии неотвратимо приближали День Великой Победы.

…строят пасеки.

Медынский райпромкомбинат за две декады мара изготовил и сдал 12 ульев. Первые ульи изготовлены и в Хвастовичском райпромкомбинате. Девять райпромкомбинатов нашей области осваивают изготовление ульев. Они обеспечат ими колхозное пчеловодство области.

…проводят школьную литературную конференцию.

В 57-й женской железнодорожной школе Калуги учительница русского языка и литературы т. Благовещенская провела письменную работу с учащимися на тему «Образ советской женщины». Девочки написали много интересных работ. Наиболее интересное сочинение удалось написать ученицы А. Беляевой на тему «Наташа Ростова» по произведению Л. Н. Толстого «Война и мир». И хотя Наташа Ростова вряд ли считала себя советской женщиной, работа удостоена премии. В школе проведена литературная конференция, на которой обсуждаются эти сочинения.

…организуют сезонные ясли.

В большинстве колхозов Боровского района на период весенних полевых работ будут открыты детские сезонные ясли и площадки. Правления колхозов деревень Серединское, Медовники, Деревеньки, Ново-Михайловское и других уже подобрали помещения для детских учреждений, заботятся о приобретении посуды, мебели, выделяют продукты.

…помогают школам.

В Барятинском районе проведен воскресник по оказанию помощи школам. В нем приняли участие колхозники, рабочие и служащие районных предприятий и учреждений. Для подвоза топлива выделены подводы. Все участники воскресника дружно работали в этот день. За день подвезено к школам около 400 кубометров дров, сделано 11 столов, 25 скамеек, отремонтировано 68 столов, 77 скамеек, покрыты крыши двух школьных зданий и выстроено 8 подсобных помещений. Для детей фронтовиков собрано 180 кг хлеба, 1,5 тонны картофеля и 5798 рублей.

...отправляют детей в Артек.

15 пионеров и школьников нашей области получили путевки во всесоюзную здравницу Артек. Среди них воспитанников детских домов, отличники учебы. Комсомольцы Калуги тепло проводили ребят в Крым на отдых.

…выдают наркомовские премии машинистам.

Много железнодорожников Малоярославецкого железнодорожного узла работают четко, без аварий. На днях в Малоярославецком паровозном депо 33-м лучшим машинистам были вручены Наркомовские премии за безаварийную работу в 1944 году. В числе премированных лучшие машинисты депо тт. Митин, Щукин, Пирогов, Стручков и другие.

…наказывают расхитителей и разгильдяев.

По сообщению облпрокуратуры, председатель колхоза «Строитель», Мочаловского сельсовета Юхновского района гр. Городничева умышленно не оприходовала 2,5 т зерна, которое поделила между соучастниками, в то время, когда колхоз полностью не был обеспечен семенами. Осуждена на два года лишения свободы.

За непринятие мер к лечению пораженных инфекционной болезнью лошадей, за систематическое нарушение зооветправил, в результате чего имело место массовое заболевание лошадей, предан суду и осужден на три года лишения свободы ст. ветврач Спас-Деменского района гр. Подторный.