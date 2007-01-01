Обдерет, как липку: калужский крестьянин открыл кабак и начал давать деньги под проценты

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

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Сотрудники этнографического бюро князя Тенишева в конце ХIХ- начале ХХ в. собрали в Калужской губернии интересные сведения о том, как крестьяне брали деньги в долг.

Верили не бумаге. а свидетелям

В Жиздринском уезде этнографы записали такие истории.

«Деньги дают под залог, по местному выражению, под заклад, под расписку. З

алог бывает самый разный: скот, он остается у должника, верхнее платье, овчины, сукно, волна, холст, очень редко хлеб, потому что урожай в нашей местности плохой….

Займы без процентов между посторонними людьми бывают очень редко.

Проценты берутся в месяц от 1 до 5 коп…. Большие проценты считаются грехом, на маленькие смотрят снисходительно...

«Свидетельские показания имеют в суде большую силу, чем расписка. «расписку можно и потерять, да при оплате долга забудешь уничтожить, а свидетели все видят, они не забудут», - говорят крестьяне.

Тот, кто дает залог, не имеет права пользоваться заложенной вещью раньше срока выкупа.

После же имеет полное право распоряжаться ею, как хочет. Судов по этому поводу здесь не бывало.

«Да и какой суд может быть, - отвечал Михаил Синатов из д. Дулево, - Ведь процентщик знает, что с него взыщут, если он продаст вещь… Но они больше частью ждут уплаты долга гораздо дольше назначенного срока, иногда даже больше года».

Соседи помогают

«Безвозмездно в ссуду даются земледельческие оружия и домашние вещи. Все эти вещи возвращаются в таком же виде, в каком были взяты: если их испортили - исправляются, потеряли – заменяются новыми.

Этим летом, 1899 года, у нас часто работал Дмитрий Макшеев из д. Красный Бор.

Отец его уехал в Сибирь: искать земли, куда переехать. И уже несколько лет ничего не дает своей семье.

Семья состоит из четырех человек: мать уехавшего, жена, два сына. Старшему, Дмитрию, 16 лет, младшему – пять.

Дмитрий теперь считается хозяином, и должен зарабатывать, чтобы содержать семью.

Бедность у них большая. И вот соседи стараются поддержать его, давая ему разные вещи. Так, наши дрова он пилит пилой соседа… и говорит, что соседи ему всегда помогают»…

Хитрый Невидюха

«В нашей местности из всех мироедов (прим. ред. живущий на счет других) большой известностью пользуется Невидюха, то есть Венедикт, живущий в д. Прилепы Грибовской волости.

Лет 30 назад он женился на 35-летней женщине. Она была фавориткой у своего барина и нажила полный дом и рублей 600 денег.

Невидюхе в то время, когда он женился, было 18 лет, он был пастухов и ровно ничего не имел…

Женившись, он тотчас открыл кабак и начал давать деньги под проценты.

Берет 120 процентов, и сумма, взятая у него, быстро возрастает, потому что проценты растут на проценты. И, вместо 10 рублей, взятых у него на год, он получает 22.

Деньги он всегда дает под вексель. И сумма в векселе ставится не та, которую берут, а к ней присчитываются и проценты.

Мне не раз приходилось слышать, что, если ему отдавали деньги и не забирали вексель, он повторно требовал долг по векселю и получал его.

Рассказывали, что прилепинский крестьянин Егор Алексеев взял у Невидюхи 50 рублей под расписку.

А на словах условились, что часть долга Егор отдаст деньгами, а часть уплатит тем, что будет возить ему для лавочки товары.

Когда Егор уплатил долг, то пошел к Невидюхе считаться. А тот ответил, что если бы Егор платил долг деньгами, то вексель был бы переписан…

Поэтому, если Егор не хочет платить, то он подаст о взыскании.

Егор уплатил ему долг вторично, и с этого времени носит в кармане картину страшного суда.

И при сделке с Невидюхой или при простом разговоре с ним, разворачивает картинку, показывает на ней на наказанного ростовщика и говорит: «И с тобой это будет»…

Егор 12 лет жил у моего отца, пользовался большим доверием, никогда не обманул, я знаю, что его словам можно верить.

Теперь Венедикт Емельянов имеет на 10 000 рублей земли и тысяч на 100 или 150 капитала.

Кто займет у Венедикта большую сумму, тот почти всегда разоряется, особенно крестьяне. Они как узнают, что кто-то занял у Невидюхи деньги, говорят: «Ну все, попал в лапы, обдерет, как липку».

Перед своими родными Венедикт очень гордится богатством, у братьев своих, которые все очень бедные мужики, он никогда не бывает, их у себя тоже не принимает и ничем им не помогает.

Брат просил у него коробку спичек, Венедикт и в этом отказал, сказал: «Давай копейку и коробку спичек получишь. Были бы вы поумней, сами бы богатство нажили, ведь и я был такой же бедный, а теперь я ни у кого не прошу, а у меня просят».

Если кто из интеллигенции попадет к нему, он всегда старается шикнуть чем-нибудь. И, кажется, самым шиком считает у себя венскую мебель и чай с вареньем.

У него одни сын, которому он не дал образования, но очень хочет, чтобы он был в образованном обществе.

И, когда сын отбывал воинскую повинность, он говорил ему, чтобы тот деньги тратил, не стесняясь, на угощение и кутежи с офицерами, только бы выйти в хорошее общество.

Очень мечтает женить сына на барышне образованной, которая читала бы книжки и, если приедет в дом образованный человек, могла бы поговорить.

Не нужно, чтобы она работала. «А нужно вот что: у мужика невестка образованная и рода непростого».