Губернаторский дневник: мечты калужских школьников сбываются

Медиахолдинг «Комсомольская правда — Калуга» совместно с администрацией губернатора Калужской области объявили о старте ежегодного конкурса «Губернаторский дневник».

Фото из архива.

Во время подготовки мы традиционно вспоминаем победителей прошлых лет. Все, с кем нам удалось поговорить, с честью несут высокое звание лучших из лучших.

Кто-­то продолжает приносить домой одни пятёрки, а кто-­то осуществил свою мечту и поступил в вуз, о котором грезил все школьные годы.

Отрадно, что дипломы из рук главы региона получают не только школьники из элитных учебных заведений областного центра и Обнинска, круглые отличники есть практически во всех школах Калужской области.

Решил и сделал

Один из победителей конкурса «Губернаторский дневник» прошлого года 11-классник школы № 12 Калуги Кирилл Рухов после вручения диплома рассказал нам, что мечтает стать врачом. Он уверенно шёл к своей цели — поступить в медицинский институт. И добился своего.

— Да, я учусь на первом курсе в Обнинске, в ИАТЭ НИЯУ МИФИ, изучаю лечебное дело, потом ординатура, скорее всего выберу хирургию, — рассказал Кирилл.

Первую сессию Кирилл сдал на отлично, более того, его выбрали старостой группы. Ещё в школе Кирилл Рухов занимался волонтёрской работой. Не бросил её и в институте.

— Кирилл входит в волонтёрский отряд, сейчас приезжает в школы Калуги, — рассказывает его мама Анна Владимировна. — Проводит у них разные лекции, тренинги, мастер­классы. Ещё в школе сын ходил в БСМП, работал там два года санитаром, набирался опыта.

Я ему тогда сказала: «Прежде, чем идти учиться, надо посмотреть, что ты будешь делать. Давай походим, посмотрим, если это твоё, то ты это сможешь».

Сейчас в Калуге он курирует несколько школ. Приезжает к ребятам как наставник, куратор.

Мама Кирилла говорит, что во время конкурса многие ребята познакомились и дружат до сих пор. Вместе ездили в лагерь для одарённых детей.

— Мечта — дело хорошее, но сама собой она не осуществится, — уверен Кирилл Рухов. — Надо каждый день работать, невзирая ни на что. И быть уверенным в себе. Кстати, конкурс «Губернаторский дневник», по моему мнению, очень полезен для младшего и среднего возраста, им он даёт мотивацию учиться и проявлять себя на уроках, быть более активными. Считаю важным, чтобы он проводился ежегодно, это отличный стимул хорошо учиться и быть уверенным в себе.

Мал да удал

Анна Кацапова сейчас учится в 6-м классе Батищевской школы Мосальского района. В прошлом году она в числе лучших получила диплом победителя конкурса. «Губернаторский дневник» из рук губернатора. Для маленькой сельской школы, где всего около трёх десятков учеников, это огромное событие. Аню поздравили на общешкольной линейке, вручили грамоту.

Диплом же победителя конкурса, по словам мамы, Аня повесила у себя в комнате.

— Когда мы узнали, что Аня стала победителем, обрадовались, конечно, — рассказывает мама Ани Оксана Сергеевна. — Она переживала, что надо ехать, что там сам губернатор будет. Но очень была рада этому.

Сейчас волнения позади, Анна продолжает получать отличные отметки и, возможно, примет участие в конкурсе и в этом году.

Кроме учёбы Аня очень любит рисовать. Несколько лет ходит в художественную школу.

— В этом году у нас проходил конкурс «Во славу Мосальска», и Аня с подружкой заняли в нём первое место, — с гордостью говорит Оксана Сергеевна.

Кем станет, куда пойдёт учиться после школы, Аня пока не решила. Время есть, впереди четыре самых трудных школьных года. Пока ей нравятся естественные дисциплины.

— Она очень любит биологию, географию, — делится её мама. — Дальше посмотрим. В любом случае я поддержу ее желание. Главное, чтобы ей было интересно, чтобы нашла она своё место в жизни.

Таруса до Индии доведёт

В средней школе № 2 Тарусы в 6-м классе учится отличница Александра Троцюк. В прошлом году девочка стала победителем конкурса «Губернаторский дневник». Нынешний учебный год даёт все основания для того, чтобы она вновь приняла участие в конкурсе и вновь победила. Отличные оценки дают на это серьёзные основания.

— Мы просто даже не ожидали, что попадем в прошлом году, — говорит мама Александры Надежда Викторовна. — Нам предложила поучаствовать классная руководитель в школе. Мы от неё узнали, что существует такой конкурс — «Губернаторский дневник». В этом году, если нам предложат, то обязательно согласимся.

За пределами школы Саша занимается рисованием, ходит в художественную школу. Кроме этого, девочка несколько лет занимается в танцевальной студии «Карамелька». За плечами у неё участие во множестве конкурсов.

— В студии их учат самым различным танцам, — говорит Надежда Викторовна. — Там есть и русские, и английские, и индийские даже. Кстати, у них даже есть диплом посольства Индии. Участвовали и в фестивале «Бал Победы».

О будущем Саша, как и Аня из Мосальска, пока не думает. Кем хочет стать, когда вырастет, никому не говорит. Мама поддержит её в любом случае.

Конкурс не только для школьников

Общаясь с родителями победителей, мы пришли к выводу, что «Губернаторский дневник» — это не только о детях. Родители принимают на себя львиную долю забот. И это правильно. Кто как не они заинтересованы в том, чтобы ребёнок выбрал достойный путь в жизни. Кто как не они искренне желают своей дочери или сыну только счастливого будущего.

— Я прекрасно представляю, какая эмоциональная нагрузка ложится на родителей, некоторые учатся даже больше, чем детишки, — уверен генеральный директор медиахолдинга «Комсомольская правда—Калуга» Павел Коренюгин. — Поэтому я уверен, конкурс «Губернаторский дневник» — это праздник и для всех мам, пап, бабушек и дедушек ребят, которых ежегодно признают лучшими и дипломы вручает губернатор. Именно они настраивают ребят каждый день совершать свои маленькие подвиги. Этот труд поможет нам всем вместе вырастить достойных граждан нашей страны, которые будут совершенствовать и двигать вперёд нашу замечательную Родину.

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Положение о конкурсе можно почитать по ссылке