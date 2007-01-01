Архив времени работает в эти дни в Калуге

Вечер памяти нашего коллеги, фотографа Георгия Орлова прошел в Доме музыки.

Фото автора.

«Гениальный Гошка»! – так говорила про него наша коллега Александра Петрухина. Он, действительно, был гениальным, потому что умел увидеть прекрасное в нашей обычной действительности и бесконечной суете.

Случайно, проходя мимо, сделать шикарный кадр. Поэтому его фотографии настоящие, живые. Они про жизнь, про чувства, про актуальные события нашего времени.

И это всегда добрый взгляд и добрый юмор.

Георгий Орлов почти 10 лет проработал в «Калужском перекрестке».

Старые дома, засыпанные снегом дворы, вечерний троллейбус, летние, залитые теплым светом, калужские улицы, а еще кошки, собаки, голуби и закутанные старушки.

Никто не любил и не умел снимать бабулек так, как Гоша.

Бабушки на его фото все разные: одиноко ступающие по двору, опираясь на палочку, радующиеся солнечному дню и голубям, строго наблюдающие с балкона, на котором развешены постиранные одноразовые маски.

С цепким взглядом

С фотографией Гоша с детства. Ещё в школе ходил в фотостудию «Взгляд» при Дворце творчества юных (Дворец пионеров), учился у знаменитого мастера Николая Низова.

К нам, в «Калужский перекресток», Гоша пришел в 2001-м, ему тогда было 17. Он учился в колледже на повара и подрабатывал фотографией.

Гоша рано остался без родителей, жил с бабулей. А потом и ее не стало. Но он никогда не жаловался, был серьезным и не многословным.

В «Калужском перекрестке» Гоша проработал почти 10 лет, уходил и возвращался вновь. Сделал множество фоторепортажей. Мы любили брать собой именно его. И с ним всегда было комфортно: спокойный, приветливый, с цепким взглядом.

С фотоаппаратом Гоша ходил и на работе, и в свободное время. Это было для него привычным, как для нас брать с собой телефон.

Его снимки неоднократно побеждали и занимали призовые места в различных конкурсах.

Потом Гоша работал в газетах «Весть», «Калужские губернские ведомости». Но мы встречались на городских мероприятиях. И Гоша всегда улыбался. Он вообще был очень добрым человеком. А мы радовались, когда он женился и у него родилась дочка Александра.

В апреле 2024-го Гоше исполнилось 40, а в мае его не стало. Сначала не верилось, хотелось думать, что это какая-то ошибка. Но… это судьба.

Прошел почти год. Сейчас работы Георгия Орлова можно увидеть на персональной выставке в Доме музыки. Это выставка в память о нем.

Соло

63 цветных и черно-белых снимка, сделанные Георгием Орловым в последние несколько лет разместили в фойе. Экспозицию назвали «Соло». Здесь Гоша один на один с городом, жизнью и с нами, зрителями.

- Гоша как никто другой мог увидеть, прочувствовать и передать безраздельный космос души любого прохожего: будь то танцующая красотка или бездомная старушка с ворохом пакетов, или красавец-кот, бродяга и ловелас.

Тема одиночества, креста судьбы, сквозит, конечно, - говорит искусствовед, заведующая отделом изобразительного искусства Дома музыки Наталья ГОЛОВАТЮК.

- Он не просто ловил мгновения, он создавал архив времени, пространства, города, тихих улиц, уходящей архитектуры. Это обязательно надо увидеть.

Только так и продолжается жизнь, внезапно оборвавшаяся однажды. Весной он родился, весной ушел. Самое время вспомнить.

Из огромного архива снимки Гоши отобрали коллеги-фотографы Сергей Лялякин и Виталий Верескун. Подошли к этому ответственно, подбирали фото, чтобы они вписались в пространство Дома музыки.

Здесь же, в фойе, на трех небольших экранах беспрерывно шло видео о Гоше: кадры его работы, фрагменты сюжета конца 1990-х о студии Николая Низова.

На открытии выставки многие говорили, что Гоша был скромным человек и у него была очень ранимая душа. И что сейчас он бы порадовался этой выставке и тому, как удачно развешаны здесь его фото.

Наталья Головатюк, глядя на фото бабулек, сделанных Гошей, написала стихотворение:

Наталья прочитала на открытии выставки свое стихотворение.

Она немного тронулась умом,

Таскает за собой большие сумки

И улыбается беззубым ртом –

Никто не знает, что у ней за думки

В старушечьей вот этой голове,

Замотанной в платки или в две шали…

Подайте ей монетку. Лучше две.

У ней нет дома. Как и нет печали.

Над ней порой смеется детвора

И голуби кружат в надежде корма.

Не важно - холод или вновь жара,

Она всегда одета, как кулёма.

Она – смешной, нелепый человек

И на неё смотреть – невыносимо…

И лишь фотограф щурится сквозь снег

И каждый раз пройти не может мимо…

Увидеть работы Георгия Орлова можно до 20 апреля в Доме музыки. 0+