Архив времени работает в эти дни в Калуге
«Гениальный Гошка»! – так говорила про него наша коллега Александра Петрухина. Он, действительно, был гениальным, потому что умел увидеть прекрасное в нашей обычной действительности и бесконечной суете.
Случайно, проходя мимо, сделать шикарный кадр. Поэтому его фотографии настоящие, живые. Они про жизнь, про чувства, про актуальные события нашего времени.
И это всегда добрый взгляд и добрый юмор.
Старые дома, засыпанные снегом дворы, вечерний троллейбус, летние, залитые теплым светом, калужские улицы, а еще кошки, собаки, голуби и закутанные старушки.
Никто не любил и не умел снимать бабулек так, как Гоша.
Бабушки на его фото все разные: одиноко ступающие по двору, опираясь на палочку, радующиеся солнечному дню и голубям, строго наблюдающие с балкона, на котором развешены постиранные одноразовые маски.
С цепким взглядом
С фотографией Гоша с детства. Ещё в школе ходил в фотостудию «Взгляд» при Дворце творчества юных (Дворец пионеров), учился у знаменитого мастера Николая Низова.
К нам, в «Калужский перекресток», Гоша пришел в 2001-м, ему тогда было 17. Он учился в колледже на повара и подрабатывал фотографией.
Гоша рано остался без родителей, жил с бабулей. А потом и ее не стало. Но он никогда не жаловался, был серьезным и не многословным.
В «Калужском перекрестке» Гоша проработал почти 10 лет, уходил и возвращался вновь. Сделал множество фоторепортажей. Мы любили брать собой именно его. И с ним всегда было комфортно: спокойный, приветливый, с цепким взглядом.
С фотоаппаратом Гоша ходил и на работе, и в свободное время. Это было для него привычным, как для нас брать с собой телефон.
Его снимки неоднократно побеждали и занимали призовые места в различных конкурсах.
Потом Гоша работал в газетах «Весть», «Калужские губернские ведомости». Но мы встречались на городских мероприятиях. И Гоша всегда улыбался. Он вообще был очень добрым человеком. А мы радовались, когда он женился и у него родилась дочка Александра.
В апреле 2024-го Гоше исполнилось 40, а в мае его не стало. Сначала не верилось, хотелось думать, что это какая-то ошибка. Но… это судьба.
Прошел почти год. Сейчас работы Георгия Орлова можно увидеть на персональной выставке в Доме музыки. Это выставка в память о нем.
Соло
63 цветных и черно-белых снимка, сделанные Георгием Орловым в последние несколько лет разместили в фойе. Экспозицию назвали «Соло». Здесь Гоша один на один с городом, жизнью и с нами, зрителями.
- Гоша как никто другой мог увидеть, прочувствовать и передать безраздельный космос души любого прохожего: будь то танцующая красотка или бездомная старушка с ворохом пакетов, или красавец-кот, бродяга и ловелас.
Тема одиночества, креста судьбы, сквозит, конечно, - говорит искусствовед, заведующая отделом изобразительного искусства Дома музыки Наталья ГОЛОВАТЮК.
- Он не просто ловил мгновения, он создавал архив времени, пространства, города, тихих улиц, уходящей архитектуры. Это обязательно надо увидеть.
Только так и продолжается жизнь, внезапно оборвавшаяся однажды. Весной он родился, весной ушел. Самое время вспомнить.
Из огромного архива снимки Гоши отобрали коллеги-фотографы Сергей Лялякин и Виталий Верескун. Подошли к этому ответственно, подбирали фото, чтобы они вписались в пространство Дома музыки.
Здесь же, в фойе, на трех небольших экранах беспрерывно шло видео о Гоше: кадры его работы, фрагменты сюжета конца 1990-х о студии Николая Низова.
На открытии выставки многие говорили, что Гоша был скромным человек и у него была очень ранимая душа. И что сейчас он бы порадовался этой выставке и тому, как удачно развешаны здесь его фото.
Наталья Головатюк, глядя на фото бабулек, сделанных Гошей, написала стихотворение:
Она немного тронулась умом,
Таскает за собой большие сумки
И улыбается беззубым ртом –
Никто не знает, что у ней за думки
В старушечьей вот этой голове,
Замотанной в платки или в две шали…
Подайте ей монетку. Лучше две.
У ней нет дома. Как и нет печали.
Над ней порой смеется детвора
И голуби кружат в надежде корма.
Не важно - холод или вновь жара,
Она всегда одета, как кулёма.
Она – смешной, нелепый человек
И на неё смотреть – невыносимо…
И лишь фотограф щурится сквозь снег
И каждый раз пройти не может мимо…
Увидеть работы Георгия Орлова можно до 20 апреля в Доме музыки. 0+