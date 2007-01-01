Студентам в Калуге рассказали, почему комиксы и игры – это тоже литература

Будущие филологи узнали, как создаются произведения в реалиях цифрового века.

В рамках подготовки к фестивалю фантастики «Калуга зовет! От сказок к звездам!» в гости к студентам филфака КГУ им. Циолковского 28 марта из Москвы прибыл писатель, сценарист и издатель Сергей Чекмаев.

А поддержал его наш земляк, победитель литературной мастерской Сергея Лукьяненко, писатель-фантаст и художник Тимур Суворкин.

Из аудиторий калужского филфака вышло немало литераторов, получивших известность национального масштаба.

Это и Виктор Пеленягрэ, и Юрий Коротков, и Евгений Харитонов, и другие.

Представители нынешнего поколения тоже нередко задумываются о пути в большую литературу, для них и прошла встреча.

Молодые люди узнали, как создаются литературные произведения в реалиях цифрового века.

Об «умирании» литературы

Сколько бы ни пытались похоронить литературу, она по-прежнему живее всех живых, считает Тимур Суворкин. Она стремительно развивается, а комиксы и компьютерные игры становятся все более литературными, глубокими и интересными.

По мнению Сергея Чекмаева, сегодня бессмысленно цепляться за постулат, что литература может быть только в книгах. Это уже не работает. И все современные жанры – будь то игра, визуальная новелла, современная анимация или кинофильм – начинаются с литературной основы.

Когда кто-то сетует, что современные люди мало читают, нужно делать важную оговорку. Меньше читают с бумажных страниц, но сегодня у каждого есть смартфон. И общее количество текстовой информации, получаемое нынешним читателем в десятки и сотни раз превышает то, что получал, например, русский дворянин, сидя с газетой за утренним кофе или с книгой перед камином.

Если в доцифровые времена книжные тиражи измерялись сотнями тысяч, то в XXI веке уже пять-десять тысяч экземпляров считаются успешным тиражом. Но когда этот же текст попадает в интернет, то количество просмотров и скачиваний дает совсем другие цифры.

Так что говорить о падении интереса к чтению очень преждевременно. Ну а новые жанры – способ установить контакт с современным читателем на комфортном для него языке.

И вот живой пример. Сергей Чекмаев – один из создателей проекта METRONOMICON – альтернативной версии нашего мира, воплощенной в рисунках и коротких рассказах.

Сама книга взяла планку в 16 тысяч экземпляров. Но когда на ютубе вышел бук-трейлер проекта (анонс в формате видеоролика), он набрал более пяти миллионов просмотров!

Паукот - персонаж из вселенной METRONOMICON, который обрел жизнь в реальности в виде забавной и популярной игрушки.

О принципе Мюнхгаузена

- Современное литературное видение обязательно должно опираться на то, что в умных статьях именуют кросс-медийностью, - убежден Сергей Чекмаев.

Что это значит? Если читателю понравилась книга, ему не хочется уходить из ее вселенной, расставаться с персонажами и уникальной атмосферой. Но продолжение, если и выйдет, то не скоро, ведь книга, которая может быть прочитана за ночь, пишется год.

Значит нужно дать читателю возможность побродить в компьютерной игре по мотивам этой истории. А при удачном стечении обстоятельств и показать сериал.

И, наоборот, нередко успешная видеоигра становится отправной точкой для серии книг или фильма. Например, по вселенной игры S.T.A.L.K.E.R выпущено около 300 книг.

Разные жанры помогают друг другу, одна и та же история вытягивает себя «за косички», как барон Мюнхгаузен.

Если очередная придуманная вселенная претендует на долгую жизнь, то читательский интерес к ней можно поддерживать и экзотическими способами. Так, например, уже упомянутый мир METRONOMICON имеет свою страничку в соцсети, где публикуются новости из иной вселенной. Есть там известия и из альтернативного калужского региона:

«В лесистой местности Калужской области обнаружен покинутый биомеханоид, предположительно использовавшийся в рамках ранних экспериментов Спецбиотеха. Огромный механизм, напоминающий гибрид вагона и многоногого существа, был замечен местными жителями, после чего на место выехала группа исследователей».

Забытый биомеханоид в калужской глубинке.

Об эволюции текста

- Нейросеть определяет литературу как некий текстовый источник, имеющий в первую очередь познавательный характер, - говорит Тимур Суворкин. - Однако если взять, например, историю «Ромео и Джульетты» и пересказать ее устно другому человеку, пересказ тоже можно по праву считать литературой.

В конце концов, росписи в пещерах, где изображались сцены охоты, сцены жертвоприношений, поклонения богам, они тоже несли для человека познавательный смысл. И по сути своей они тоже являлись прото-литературой.

Так что литература - это не то, что записано буквами. Это, прежде всего то, что несет нам некое познание и, главное, в чем-то нас изменяет.

Литература очень долго эволюционировала, как эволюционировало и само человечество. Сейчас она переживает этап мощного совершенствования. И хотя в основе ее по-прежнему лежит текст, сегодня он требует развития, обрамления и интеграции с другими, смежными жанрами.

Сегодня наблюдается упорная борьба между авторами за внимание читателя. В эпоху, когда человек освободился от труда по 14 часов в поле или в шахте, а грамотность стала поголовной, у людей появилось больше времени и потребности в духовной пище.

Соответственно, появилось и гораздо больше авторов. В XXI веке, людей, которые хотят что-то сказать другим людям, в десятки и в сотни раз больше, чем даже в начале XX века.

О доверии

- Литература, даже и всякое искусство - это сделка, - говорит Тимур Суворкин. - Сделка между двумя людьми. Есть автор, есть читатель. Автор создает произведение, приходит к читателю и говорит, потрать свое время и деньги, взамен тебе будет интересно, а может и какие-то перемены в твоей душе произойдут.

И если писатель нарушает сделку, предлагая плохую книгу, это подрывает позиции других авторов, которые свою работу делают добросовестно.

- Плохая литература всегда существовала, но с этим надо бороться. Если вы что-то творите, то делать это нужно качественно, честно, уважая читателя, - подчеркивает Тимур. - Я мог бы написать гораздо больше книг, гораздо быстрее, но качество обязывает.

Об экспорте идей

Еще одним проектом, вышедшим из-под рук Сергея Чекмаева, стал иллюстрированный сборник рассказов по мотивам сверхпопулярной игры Atomic Heart, насыщенной выразительным советским колоритом.

Этот проект, как и METRONOMICON можно отнести к жанру «sovietpunk», для которого характерно изображение Советского Союза таким, каким когда-то его видели на Западе – гипертрофированно мощным, страшным и угрожающим, той самой карикатурной «империей зла».

- Однажды наши книги поехали на международную выставку в Сан-Паулу, - вспоминает Сергей. – Подошли бразильские издатели и сказали – нам это нужно. Мы хотим видеть у себя альтернативу Марвелу, поскольку знаем, что за русской литературой большой опыт.

Жанр «sovietpunk», как оказалось, последние годы набирает популярность не только в Бразилии, но и на Западе, а также в странах так называемого глобального юга.

О неожиданных подходах

Литература давно уже вышла за рамки приятного и полезного досуга, став инструментов в самых разных областях человеческой деятельности.

В качестве примера гости вспомнили историю, когда услуги писателей-фантастов понадобились… сети ирландских пабов.

По их заказу был создан комикс, в котором команда магов в Москве искала библиотеку Ивана Грозного. А где маги, там и волшебные элексиры с разными названиями.

В итоге напитки в этих пабах продавались под названием эликсиров, а сам комикс использовался, как меню.

Садись и пиши!

Именно так называется литературный конкурс, который пройдет в рамках фестиваля «Калуга зовет! От сказок к звездам!».

В этом году конкурс посвящен 80-летнему юбилею Великой Победы.

Гости пригласили студентов-филологов, а также всех желающих принять в нем участие и испытать свои таланты.

Фестиваль состоится 17-18 апреля в Государственном музее истории космонавтики. Его организатором стал Союз литераторов России

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