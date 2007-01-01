Глава Боровского района посетил двух узниц фашизма

Николай Калиничев вместе с Анатолием Бельским, главой администрации, посетили жительниц деревни Красное — Лидию Константиновну Виноградову и Юлию Константиновну Красавину, переживших ужасы войны.

Визит прошёл по поручению губернатора Калужской области Владислава Шапши.

Женщинам вручили почётные грамоты и медали в честь 80-летия Победы.

В 1943 году, когда фашисты ворвались в их дом, Лидии было всего семь лет, а Юлии — четыре.

Вместе с матерью их отправили в эшелонах на работы в Германию, но до места состав не доехал — в Сумской области семья пережила голод, бомбёжки и гибель людей.

Освобождение пришло с Красной армией, а обратный путь домой занял больше двух месяцев — добирались на телеге, запряжённой коровой.

После войны сёстры получили высшее образование, работали в разных регионах страны, а затем обе поселились на Боровской земле.

Юлия Константиновна много лет возглавляет Общество бывших малолетних узников фашизма и входит в Совет ветеранов района.