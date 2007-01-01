«Любовь без предрассудков»: в калужском драмтеатре поставили мюзикл

Все артисты поют вживую.

Фото Виктора Кропоткина.

Премьера спектакля «Любовь без предрассудков» состоялась 27 марта, в День театра.

Поставил его главный режиссер Роберт Манукян.

У всех актеров здесь сольные партии.

Довели до гротеска

К музыкальным постановкам калужане привыкли: в нашем театре много поющих актеров. Но «Любовь без предрассудков» - это нечто иное: 23 музыкальных номера.

Справиться с таким материалом - непростая задача. Это был смелый и интересный эксперимент.

- В советское время этот жанр назывался опереттой, мы назвали музыкальной комедией и довели до гротеска, - предупредил перед премьерой главный режиссер.

Главный герой Завьялов (актер Дмитрий Казанцев) крассиво рассказывает о свободном от предрассудков обществе.

У Завьялова много поклонниц, он раздает всем автографы.

Свободные отношения

В основе спектакля пьеса Валентина Катаева «Дорога цветов». Написана она была в 1934 году, но актуальна и сегодня.

Действие происходит в Москве. Перед зрителями – типичная коммунальная квартира, где живут Иван Завьялов с женой Машей, ее матерью и доктором.

Завьялов - персона публичная, он выступает с лекциями, пропагандируя светлое будущее, свободное от всяких буржуазных предрассудков, типа семьи.

- Можно размножаться без семьи. Семья - могила любви. Нечто обязательное, навязанное, уныло-постоянное, - говорит он Маше.

По представлениям Завьялова, будущее за «обществом всеобщей любви, где все люди братья, и нет чужих женщин».

Он унижает заботящуюся о нем жену, уходит от нее сначала к комсомолке Тане, а потом к роковой женщине Вере Газгольдер.

При этом всем своим дамам внушает, что они не должны устраивать сцен, ревновать, просить денег и вообще отягощать его проблемами.

Никаких обязательств, только свободная любовь.

А если ожидания не оправдаются, любовная лодка разобьется о быт, всегда есть возможность собрать чемодан и улететь на острова Тихого океана, потому что «социализм - это прежде всего свобода, и в первую очередь свобода передвижения».

Последствия поступков Завьялова окажутся неожиданными для него самого. Однажды выяснится, что он не готов следовать своим прогрессивным правилам.

Дома Маша (Ирина Желтикова) застукала Завьялова (Дмитрий Казанцев) с комсомолкой Таней (Елизавета Кондратюк).

А от Тани наш герой уходит к Вере (актриса Анна Сорокина).

Однако у Веры есть муж (актер Сергей Путинцев).

Поют все

В спектакле нтересная сценография. На сцену въезжает трамвай №13, который одновременно является и квартирой, где живут персонажи. Внимательный зритель разглядит на нем номер 2703 и 2025 – это дата премьеры.

Спектакль динамичен: драматические и музыкальные номера быстро сменяют друг друга.

Музыку написал питерский композитор, автор почти 40 мюзиклов Владимир Баскин, а слова песен - поэт Николай Голь.

Тексты примитивные и странноватые, например: «Съедена фуфайка напрочь молью, никакой кромолы, ходишь голый» или «Лучше жить с таким вот мужем, чем совсем без мужа жить», «Надо стараться вместе быть, честное слово. И иностранца полюбить можно любого».

Но в спектакль эта невообразимая чушь вписалась гармонично.

В постановке занято два состава, задействовано много артистов. Почти все роли главные, все герои исполняют сольные партии.

Запели Дмитрий Казанцев, Кирилл Бессонов, Ирина Желтикова, Елизавета Лапина, Светлана Никифорова, Елизавета Кондратюк, Нина Сударикова, Сергей Вихрев, Сергей Лунин, Сергей Путинцев, Игорь Постнов, Анна Сорокина, Екатерина Клеймёнова, Дмитрий Трифонов, Алексей Чепелев, Михаил Кузнецов.

Педагоги по вокалу Ольга Петрова и Алёна Бирюкова провели колоссальную работу.

И, конечно, Ольгу зрители увидят в спектакле, она играет мать Маши, у которой тоже меняется жизнь.

В спектакле много и танцевальных номеров.

Хотела быть любимой

Заглавная роль Завьялова досталась Дмитрию Казанцеву, который прекрасно доносит до зрителя суть образа, очень профессионально работает. В другом составе эта роль у Кирилла Бессонова.

Экзальтированную жену Завьялова Машу сыграла Ирина Жёлтиков (в другом составе Елизавета Лапина).

- Было тяжело войти в эту роль, - призналась Ирина. - Маша готова унижаться, переступить через свои жизненные ориентиры, но во что бы то ни стало сохранить семью.

Она любит мужа, для нее мужчина – неземной человек. Она не может ему сказать, что ей что-то нравится, готова все принять.

Работая над ролью, я пыталась понять Машу, почему она это делает.

И опиралась на то, что Маша очень хотела быть любимой. У неё не было папы, для которого она была бы принцессой.

И когда она выросла, пыталась найти эту любовь в муже. Хотела быть единственной, поэтому старалась все для него делать. А как сложилась ее судьба, вы увидите.

Маша (актриса Ирина Жёлтикова) боится остаться без мужа.

Роль комсомолки Тани исполнила Елизавета Кондратюк, в другом составе Нина Сударикова. А Веру Газгольдер сыграла Анна Сорокина (в другом составе Екатерина Клейменова).

Мать Тани (Светлана Никифорова) в шоке, что дочь ради Завьялова растратила общественные деньги.

В Таню влюблен романтик, изобретатель Женя Гусев (Дмитрий Трифонов). Вот такие любовные треугольники в спектакле.

Появился на сцене и персонаж, которого нет у Катаева, – милиционер.

- Это задумка нашего режиссера Роберта Манукяна, - рассказал сыгравший эту роль молодой актер Илья ШУЛЬГИН. – Именно мой персонаж в конце приносит развязку.

Я всегда мечтал сыграть милиционера, потому что это далеко от меня, я больше парень из двора.

Поэтому, готовясь к роли, смотрел советские и современные фильмы про милицию, хотел найти какой-то прообраз, как принято в щукинской школе, где я учился.

Будут сады и лифты

«Любовь без предрассудков» передает атмосферу 1930-х годов, заданную в постановках «12 стульев» и «Золотой теленок» Роберта Манукяна.

Получилась некая комедийная трилогия, переносящая в эпоху раннего Советского Союза.

Интересны в спектакле и представления о будущем: «все будут носить мягкие ткани и блестящую обувь…

Квартиры будут не ниже шестого этажа. А на крышах – сады...

Разумеется, лифт. Без лифта ужасно. Это очень большой минус, что у вас нет... лифта».

Сравните с нашим ХХI веком.

Ну а такие абьюзеры, как Завьялов, которые хотят жить на всем готовом, не неся ответственности и оправдывая свои подлые поступки высокими идеями, есть и в наши дни. 16+