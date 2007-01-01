Война и мир: в Европе поголовная паника среди гитлеровцев, а в Калужской области – смотр художественной самодеятельности

Что в 1945 году происходило на фронтах и в Калужской области

Продолжаем наш цикл публикаций к юбилею Великой Победы в рамках исторического проекта «Война и мир». В эти дни в победном 1945-м наши войска катком шли по Европе, а в Калужской области уж несколько лет, как текла мирная жизнь.

О том, что происходило на фронтах и в нашем регионе ровно 80 лет мы и рассказываем в нашем спецпроекте. Первая часть публикации – «Война» - основана на сводках Информбюро с фронта, а вторая– «Мир» - на заметках и статьях калужской прессы.

На прошлой неделе мы рассказали о событиях с 17 по 23 марта 1945-го, а сегодня расскажем о том, что происходило с 24 по 30 марта. Все публикации проекта смотрите здесь.

Мощным фронтом

24 марта войска 3-го Украинского фронта начали мощное наступление юго-западнее Будапешта. Еще в первых числах марта немецкое командование стянуло в этот район одиннадцать элитных танковых дивизий, включая соединения 6-й танковой армии СС, передислоцированной с Западного фронта.

Пойдя в прорыв, противник ввел в сражение сотни танков, самоходных установок, бронемашин, значительное количество артиллерии, авиации и крупные пехотные подразделения. Немецкое командование планировало разбить советские части, стремительно преодолеть Дунай и создать на его восточном берегу плацдармы.

Наши войска в ожесточённых оборонительных сражениях измотали противника, нанесли ему огромные потери и сами перешли в наступление, разгромили танковую группу немцев и вырвались вперёд на 70 километров на фронте протяжением более 100 километров.

В Чехословакии наши тяжелые бомбардировщики ударили по железнодорожному узлу Моравска Острава. В результате бомбардировки на территории узла вспыхнули пожары, сопровождавшиеся сильными взрывами.

На дно

В Венгрии войска 2-го Украинского фронта 25 марта перешли в решительное наступление. При мощной поддержке артиллерии и авиации нашим пехотным подразделениям удалось прорвать глубоко эшелонированную оборону противника. В лесистых горах Вэртэшхедьшэг западнее Будапешта, немцы создали серьёзные препятствия – возвели завалы на дорогах, выкопали противотанковые рвы и густо заминировали местность. Однако советские части, усиленные сапёрными подразделениями, преодолели горный массив в ходе ожесточённых боёв и вышли на равнину.

Противник попытался закрепиться на втором оборонительном рубеже по западному берегу реки Алтая, но наши бойцы под прикрытием артиллерийского огня форсировали водную преграду и сломили сопротивление врага. Стремительная атака советских войск вызвала панику в немецких рядах – бросая технику и вооружение, гитлеровцы в беспорядке отступили.

Развивая успех, войска фронта овладели промышленным центром Венгрии – городом Тала, вышли к южному берегу Дуная и перерезали железнодорожную линию Естергом–Комарно. В результате немецкая группировка в районе Естергома оказалась прижатой к реке. После упорных боёв наши части штурмом взяли Естергом – ключевой опорный пункт вражеской обороны.

Пытаясь спастись, гитлеровцы предпринимают отчаянные попытки переправиться на северный берег Дуная. Однако советская авиация наносит точные удары по переправам, уничтожая лодки, плоты и понтоны. Множество немецких солдат нашли гибель в водах реки.

Небесная кара

В ночь на 26 марта в Польше наши тяжёлые бомбардировщики нанесли очередной массированный удар по военным объектам противника в Данциге. В результате на железнодорожном узле Гданьск горят строения, взрывается боезапас.

Одновременно в порту полыхают нефтехранилища и транспорты противника.

Днем удары продолжились.

Войска 3-го Белорусского фронта завершают уничтожение окружённой группировки вермахта юго-западнее Кёнигсберга у залива Фриш-Гаф. Преодолев водную преграду на реке Банау и сломив ожесточённое сопротивление противника, наши части штурмом взяли укреплённый узел обороны Дойч-Банау. Продолжая наступление, советские войска освободили портовый город Розенберг, оттеснив остатки немецких сил на заболоченную косу.

На поле боя остались тысячи непогребённых вражеских трупов. Деморализованные гитлеровские части, бросая технику и военное имущество, поспешно отступают. В качестве трофеев нашими войсками захвачены: десятки танков и бронемашин, свыше 300 артиллерийских орудий, более 5000 автомобилей, 53 локомотива, 1380 железнодорожных вагонов, 67 складов с вооружением и боеприпасами.

Остатки разгромленной группировки, прижатые к берегу залива, полностью утратили боеспособность и подвергаются методичному уничтожению.

Молниеносным ударом

27 марта соединения 1-го Украинского фронта успешно развивают наступательные операции на германской территории. Преодолев водную преграду реки Клайн-Лое, наши пехотные части перерезали стратегически важную железнодорожную ветку, связывающую Штрелен с западными районами. Молниеносным ударом советские войска ворвались в город, захватив железнодорожный узел, после чего развернули ожесточённые уличные бои.

Специально созданные штурмовые отряды методично ликвидировали узлы сопротивления, уничтожая закрепившихся в зданиях гитлеровцев. К исходу дня Штрелен - мощный оборонительный узел и важный транспортный центр, где сходились четыре железнодорожные линии и несколько автомагистралей, - был полностью освобождён от врага. Наши войска захватили здесь значительные трофеи.

На соседнем направлении части фронта, осуществив искусный обходной манёвр, нанесли неожиданный удар по Рыбнику с западного направления. К концу дня гарнизон этого крупного промышленного центра был разгромлен, а его остатки в панике бежали на юг. В ходе боёв на городских подступах и улицах уничтожено около тысячи гитлеровцев, ещё 370 сдались в плен.

Прижать и уничтожить

Продолжая активное наступление в Польше, соединения 2-го Белорусского фронта после взятия пригородных районов Данцига 28 марта прорвались в центральную часть города. Ожесточённое сопротивление немцев, укрепившихся в капитальных зданиях и долговременных огневых точках, постепенно сломлено.

Советские штурмовые группы полностью очистили западные районы Данцига и на нескольких направлениях вышли к берегам реки Мёртвая Висла. Особенно кровопролитные бои развернулись в городских кварталах, где противника приходилось выбивать гранатами и в рукопашных схватках.

На южном направлении, в районе пригорода Лауенталь, нашим войскам удалось прижать к реке и вынудить к капитуляции крупную немецкую группировку. В ходе операции артиллерийским огнём были уничтожены значительные силы противника на воде, включая подводную лодку, транспортное судно и три самоходные баржи.

На захваченном аэродроме советские бойцы обнаружили и вывели из строя 34 вражеских самолёта. Среди многочисленных трофеев - 90 артиллерийских орудий, 2 бронепоезда, 26 локомотивов и множество железнодорожных составов с военными грузами.

Прорыв к границе

В ночь на 29 марта бомбы с наших тяжелых бомбардировщиков полетели на железнодорожный узел Шопрон в Венгрии. К рассвету всю территорию охватил огонь: горят эшелоны и военные склады противника.

Преодолев укреплённые позиции противника на реке Раба, соединения 3-го Украинского фронта начали стремительное продвижение по венгерской территории. За сутки наступления советские войска продвинулись на 30 километров и после решительного штурма освободили важный город Кесег, выйдя непосредственно к границам Австрии.

Особенно ожесточённые сражения развернулись за город Сомбатель, где противник, усиленный отступающими частями, создал мощный оборонительный узел на восточных подступах. Немецкие войска неоднократно предпринимали яростные контратаки, пытаясь остановить наступление. Однако советские танковые подразделения, совершив искусный фланговый манёвр, прорвались в город и в ходе кровопролитных уличных боёв полностью разгромили вражеский гарнизон.

Разбитые немецкие части в беспорядке отступили в западном направлении, оставив бронепоезд, 28 локомотивов и 360 железнодорожных вагонов с военными грузами. Этот успех значительно ослабил оборонительные возможности противника на направлении.

В Восточной Пруссии в решающем броске советские войска обрушились на последний немецкий рубеж обороны - поселок Бальга и прилегающие высоты. В этом сражении полегло более 3000 отборных эсэсовцев и штрафников. В плен сдались 1800 немецких солдат. Развивая успех, советские части с ходу взяли укреплённый пункт Кальхольц, уничтожив оборонявший его офицерский батальон. После этого сопротивление противника окончательно рухнуло - деморализованные гитлеровцы начали массово сдаваться в плен. Так была поставлена точка в ликвидации крупной вражеской группировки юго-западнее Кёнигсберга.

Данциг наш!

Войска 2-го Белорусского фронта окончательно разгромили Данцигскую группировку противника и 30 марта штурмом овладели городом и крепостью Данциг – важнейшим портом и первоклассной военно-морской базой немцев на Балтийском море. Над городом поднят национальный флаг Польского государства.

В Чехословакии соединения 2-го Украинского фронта развернули мощное наступление в направлении Братиславы. Первый успех был достигнут, когда советские передовые части под прикрытием артиллерии форсировали реку Грон и захватили два укреплённых плацдарма на её западном берегу. Разгоревшиеся здесь ожесточённые бои сопровождались многочисленными немецкими контратаками, которые, однако, не смогли сбросить наши подразделения обратно в реку.

Благодаря оперативной работе инженерных войск, обеспечивших переправу основных сил, после мощной артиллерийской и авиационной подготовки советские войска прорвали глубоко эшелонированную оборону противника. Несмотря на подтянутые немцами резервы, наши части последовательно ломали их сопротивление.

В ходе наступления был освобождён город Врабле, после чего советские войска вышли к реке Нитра, которую форсировали с ходу на нескольких участках. Особенно успешно развивались действия подвижных соединений, ворвавшихся в Нове-Замки и после упорных уличных боёв полностью очистивших город от противника.

Совместно с кораблями Дунайской флотилии наши подразделения штурмом взяли Комарно — важный промышленный центр Чехословакии с развитой инфраструктурой (судоверфями, нефтеперерабатывающими и машиностроительными заводами).

Мы полистали страницы газеты «Знамя» за 24-30 марта и собрали для вас самые интересные новости о том, чем жила Калужская область, пока солдаты Красной Армии неотвратимо приближали День Великой Победы.

…соревнуются в талантах.

В районах нашей области закончился смотр художественной самодеятельности. В нем участвовало 570 кружков, в том числе 340 драматических, 214 хоровых и 16 музыкальных. Многие кружки были созданы в период смотра. Только в 15 районах выступило 1500 отдельных исполнителей. Лучшие кружки художественной самодеятельности и отдельные исполнители примут учаастие в областном смотре.

…учат иностранные языки.

При Тарусской районной библиотеке имеется отдел иностранной литературы, книжным фондом которого пользуется местная интеллигенция, писатели, актеры, студенты московских вузов, приезжающие сюда на отдых. Сейчас при кружках работают кружки английского и французского языков.

…переносят «столицу района».

ТАСС сообщает, что Указом Президиума Верховного Совета РСФСР районный центр Куйбышевского района переносится из села Мокрое в поселок при станции Бетлица. За районом сохраняется прежнее название.

…пополняют музейный фонд.

Калужский областной художественный музей пополнился новыми произведениями советской графики. Среди них работа видного советского художника Иона «Зимний пейзаж», произведение художника Ильи Соколова «Салют победителям» и другие.

…вылавливают рыбу.

Калужский облпищепром организовал две рыболовецкие бригады. Бригады обеспечены хорошими снастями. В Тарусском районе на Оке рыболовы начали весенний улов рыбы. По плану они должны выловить в этом месяце 80 центнеров рыбы.

…высаживают леса.

Лесное хозяйство нашей области готовится к посадке новых участков леса. В отличие от посадок прошлых лет, в этом году будут посажены преимущественно хвойные породы леса. Кроме того, ведутся подготовительные работы к закладке питомников. В лесхозах области будет заложено 15 гектаров питомников леса.

…заботятся о культуре колхозников.

Близится весенний сев. Для культурного обслуживания колхозников областное концертно-эстрадное бюро сформировало три концертные бригады. 25 марта артисты выезжают в Детчинский, Износковский и Дзержинский районы.