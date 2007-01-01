Жители поселка Тихонова Пустынь в среду, 26 марта, пожаловались губернатору на состояние памятника Воинам-освободителям.

Облупленная краска, полустёртые фамилии воинов, отдавших жизнь в боях в годы Великой Отечественной и полусгнивший грязный венок, - так выглядит сегодня мемориал.

О непотребном состоянии этого места Памяти погибших говорят и пишут не первый год, однако, все, что делают чиновники – пишут ответы, да подкашивают траву к 9 мая.

Доказывай потом, что не вандал

Публикация фото мемориала вызвало негодование калужан.

- Тихонова Пустаньский чинуша, у тебя нет совести, да и вообще у тебя ничего нет! – возмущается Валерий Смородин.

- Какой ужас, не думал, что до такого можно запустить это святое место, - пишет Виталий Майков.

В каком году близ железнодорожной станции Тихонова Пустынь появился мемориал Воинам-освободителям нам выяснить не удалось. Однако, сообщения о том, что он зарастает травой, появляются начиная с 2012 года. В прошлом году, летом на его состояние тоже обращали внимание городских властей. Тогда горуправа пообещала прибраться и скосить траву.

В минувшую среду, после публикации на странице губернатора жалобы, ответственный за соцсети в городской управе быстро ответил:

- К празднику памятник приведём в порядок: таблички реставрируем и сделаем косметический ремонт.

Казалось бы, ситуация разрешилась. Пожаловались – ответили. Будто речь идет о яме на дороге или об открытом канализационном люке.

В разговоре с нами, местные жители оправдывались, мол, мы бы и сами следили за мемориалом.

- Ведь сейчас, если придешь к памятнику с ведром краски, тут же в полицию заберут и доказывай потом, что ты не вандал, а просто хотел памятник в порядок привести, - сетуют жители Тихоновой Пустыни.

Кровавый январь 1942 года

Среди тех, чьи имена сейчас едва читаются на памятной плите, возможно, были и освободители Тихоновой Пустыни. Зимой 1942 года за железнодорожную станцию шли жестокие бои.

Немецкие войска до последнего цеплялись за железнодорожную линию Малоярославец—Калуга, отчаянно пытаясь удержать позиции. Для них эта дорога была не столько транспортной артерией, сколько стратегическим оборонительным рубежом.

Однако закрепиться здесь надолго им не удалось. После освобождения Калуги и Малоярославца советские части начали методично выдавливать противника, атакуя с двух направлений. Шаг за шагом наши бойцы отбивали станции, нанося врагу ощутимый урон.

Особенно ожесточенные бои разгорелись в районе ключевого железнодорожного узла — Тихонова Пустынь. Немцы, используя прочные каменные станционные постройки как укрепления, оказывали яростное сопротивление. Одновременно они пытались эвакуировать награбленное имущество и боеприпасы по направлению к Мятлево, перебрасывая туда часть сил из Тихоновой Пустыни.

Советское командование действовало решительно — железная дорога была перерезана. Фашисты попытались прорваться к Сухиничам, но и этот путь оказался заблокирован. Оказавшись в окружении, враг предпринял несколько контратак, пытаясь вырваться из «котла».

Тем временем наши войска усилили натиск на Тихонову Пустынь с двух сторон. Одному из подразделений удалось прорваться в железнодорожный поселок. Немцы откатились к станции, но советские бойцы буквально «висели у них на плечах». Другие части ворвались на станцию с противоположной стороны. Оборона противника была сломлена. Отступать ему пришлось уже не по железной дороге, а по шоссе.

В результате боев за Тихонову Пустынь немцы понесли значительные потери. Особенно чувствительным ударом стал захват крупного эшелона с оружием и боеприпасами — фашисты не успели ни вывезти, ни уничтожить ценный груз.

Забытые герои

На памятной плите выбито несколько десятков имен. Это те, кто положил свои головы в боях за Родину. Четыре таблички было на памятнике. Осталось две. Две исчезли, вместо них лишь темный след. Пустота.

Сегодня очень много и правильно говорят о патриотизме, о воспитании этого чувства у молодого поколения. Настоящего чувства. А о каком патриотизме может идти речь, если в интернете красивые отчеты о проделанной работе, но выйдет подросток на улицу, а там вот эти пустые темные квадраты, облупленная краска и сгнивший венок.