На юбилей актрисе калужского драмтеатра Ирине Бургоновой подарили оренбургскую шаль

Круглую дату Ирина отметила вечером романсов.

Фото автора.

Поздравить Ирину на Малой сцене собрался полный зал, приехали даже ее знакомые из Омска – города, где прошло детство и юность актрисы.

Этих встреч поклонники Бургоновой очень ждут. Ирина великолепно исполняет романсы, а с публикой общается искренне и открыто.

Иногда она устраивает теплые, уютные «посиделки на кухне» и квартирники вместе со всей своей музыкальной семьей - детьми Кариной, Аркадием и Родионом. И тогда бывают творческие эксперименты: народные, эстрадные песни, джаз и рок.

на творчкской встрече актриса пела только любимые песни.

Первую часть встречи бургонова посвятила женщинам, так как в марте - женский праздник. .

«Для тех, кого люблю»

В этот вечер Ирина была особенно красивой, несколько раз меняла наряды, один эф­фектнее другого. Пела под гитару, под баян, читала стихи, показывала фото из спектаклей и живо, экспромтом общалась с залом.

- Прелесть таких встреч в том, что я могу по своей душе петь, читать, рассказывать все, что я люблю и для тех, кого люблю. Все песни, которые я исполняю, для меня много значат, - откровенничала актриса.

Зрители ностальгировали под «Утро туманное», напевали «Темно-вишневую шаль», улыбались под «Не сердись, не ревнуй, приласкай, поцелуй». Ирина тонко передавала содержание романсов, проживая их на сцене.

Бабушка-певунья

Кажется, она пела всегда. Родилась Ирина 24 марта, в день рождения Клавдии Шульженко. И в ее семье все пели.

- Я не коренная калужанка, - пояснила на творческой встрече Бургонова. - Мои корни в Воронежской губернии, но потом мы уехали в Омск. Моя бабушка Александра Ивановна была известной в своей местности певуньей.

И однажды, услышав, как она поёт, ее пригласили солисткой в хор имени Пятницкого.

Она не могла принять это приглашение: большая семья – пятеро детей, муж начальник. В артистки идти ей было поздно.

Но я с детства помню, как собиралась наша дружная семья, и все на многоголосье пели народные песни. Многое идет из глубины, от корней. И я пою песни, которые пела моя бабушка.

Ирина а капелла исполнила две старинные народные песни «Цветочек мой, цветочек, роскошно ты цветёшь. Ах, милый мой дружочек, далёко ты живёшь» и «Сухой бы я корочкой питалась, холодную воду б я пила».

Это был один из самых трогательных эпизодов вечера.

актриса безперерыва пела и читала стихи полтора часа.

На экрон транслифовались фото ролей Ирины Бургоновой.

Любовь и разлука

В калужский театр Бургонова пришла в 1986 году, закончив Воронежский государственный институт искусств. Позвал ее сюда однокурсник.

Главным режиссером калужской облдрамы тогда был Роман Соколов. Он взял Ирину.

За годы службы в театре Бургонова сыграла в спектаклях «Без вины виноватые», «Два веронца», «Если любишь - найди», «Женитьба», «За двумя зайцами», «Шоу для настоящих леди», «Дикарь».

- Работаю я здесь уже много лет. Директор сегодня насчитал 33 года, как у Пушкина, – смеется Ирина.

Калуге Ирина нашла и семейное счастье. С известным музыкантом Александром Мостовым, работавшим в группах «Синяя птица», «Орион», они прожили 25 лет. Вместе выступали, устраивали музыкальные вечера.

Но в 2014 году Александра не стало. Исполняя песню «Любовь и разлука», актриса заметила, что она сопровождает ее всю жизнь.

Дети Ирины сейчас живут в Москве. Но они приехали на юбилей мамы. Родион, Аркадий и Карина сидели на первом ряду.

И даже приложили руку к организации творческой встречи.

Фото из спектаклей, где играла Ирина Бургонова, проецировались на экран под танго «Математика измен», которое написал ее сын Аркадий Мостовой.

А Родион Мостовой был ответственным за техническую часть.

- Мои дети профессионально занимаются музыкой, - рассказала Бургонова.- Дочка Карина Мостовая - певица и актриса, младший сын Аркадий – молодой композитор, пишет очень интересную музыку.

Меня спрашивали, будут ли они сегодня выступать? Любую программу нужно готовить, а детей сложно оторвать от повседневных дел, они слишком загружены, у них московский ритм жизни.

Но Карина обещала сделать концерт в Калуге.

В конце встречи актриса интригующе сообщила, что их семья расширяется, и на одной из будущих встреч мы увидим еще больше Мостовых.

Ирине очень идут платки.

Стихи актриса читала очень эмоционально.

Цветы и подарки

Завершился вечер романсом «Белой акации гроздья душистые», который Ирина Бургонова посвятила городу детства Омску. Зрители кри­чали «Браво!» И буквально завалили актрису цветами.

Были и подарки. Особенно Ирина растрогалась, когда ей накинули на плечи тонкую, теплую оренбургскую шаль.

Цветы и подарки от поклонников и поклонниц.

- Юбилей – время, когда подводят итоги. Но я еще не представляю, как это делать, хотя уже сыграно определенное количество ролей и в театре, и в кино, сделано три моноспектакля на Сцене под крышей, - призналась актриса.

- Я отложила отчет о выполненной работе еще лет на 25. Потому что у меня еще столько идей, мыслей, я чувствую в себе много потенциала.

После концерта люди выходили из театра полные впечатлений.

- У нее такая харизма, столько позитивных эмоций, - обсуждали концерт две приятельницы. - Этот вечер подарил ощущение счастья. 0+