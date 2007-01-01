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На юбилей актрисе калужского драмтеатра Ирине Бургоновой подарили оренбургскую шаль

Круглую дату Ирина отметила вечером романсов.
Татьяна Светлова
26.03, 19:12
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Фото автора.
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Поздравить Ирину на Малой сцене собрался полный зал, приехали даже ее знакомые из Омска – города, где прошло детство и юность актрисы.

Этих встреч поклонники Бургоновой очень ждут. Ирина великолепно исполняет романсы, а с публикой общается искренне и открыто.

Иногда она  устраивает теплые, уютные «посиделки на кухне» и квартирники вместе со всей своей музыкальной семьей - детьми Кариной, Аркадием и Родионом. И тогда бывают творческие эксперименты: народные, эстрадные песни, джаз и рок.

на творчкской встрече актриса пела только любимые песни.
на творчкской встрече актриса пела только любимые песни.
Первую часть встречи бургонова посвятила женщинам, так как в марте - женский праздник. .
Первую часть встречи бургонова посвятила женщинам, так как в марте - женский праздник. .

«Для тех, кого люблю»

 В этот вечер Ирина была особенно красивой, несколько раз меняла наряды, один эф­фектнее другого. Пела под гитару, под баян, читала стихи, показывала фото из спектаклей и живо, экспромтом общалась с залом.

- Прелесть таких встреч в том, что я могу по своей душе петь, читать, рассказывать все, что я люблю и для тех, кого люблю. Все песни, которые я исполняю, для меня много значат, - откровенничала актриса.

Зрители ностальгировали под «Утро туманное», напевали «Темно-вишневую шаль», улыбались под «Не сердись, не ревнуй, приласкай, поцелуй». Ирина тонко передавала содержание романсов, проживая их на сцене.   

Бабушка-певунья

Кажется, она пела всегда. Родилась Ирина 24 марта, в день рождения Клавдии Шульженко. И в ее семье все пели.

 - Я не коренная калужанка, - пояснила на творческой встрече Бургонова. - Мои корни в Воронежской губернии, но потом мы уехали в Омск. Моя бабушка Александра Ивановна была известной в своей местности певуньей.

И однажды, услышав, как она поёт, ее пригласили солисткой в хор имени Пятницкого.

Она не могла принять это приглашение: большая семья – пятеро детей, муж начальник. В артистки идти ей было поздно.

Но я с детства помню, как собиралась наша дружная семья, и все на многоголосье пели народные песни. Многое идет из глубины, от корней. И я пою песни, которые пела моя бабушка.

Ирина а капелла исполнила две старинные народные песни «Цветочек мой, цветочек, роскошно ты цветёшь. Ах, милый мой дружочек, далёко ты живёшь» и «Сухой бы я корочкой питалась, холодную воду б я пила».

Это был один из самых трогательных эпизодов вечера.

актриса безперерыва пела и читала стихи полтора часа.
актриса безперерыва пела и читала стихи полтора часа.
На экрон транслифовались фото ролей Ирины Бургоновой.
На экрон транслифовались фото ролей Ирины Бургоновой.

Любовь и разлука

В калужский театр Бургонова пришла в 1986 году, закончив Воронежский государственный институт искусств. Позвал ее сюда однокурсник.

Главным режиссером калужской облдрамы тогда был Роман Соколов. Он взял Ирину.

За годы службы в театре Бургонова сыграла в спектаклях «Без вины виноватые», «Два веронца», «Если любишь - найди», «Женитьба», «За двумя зайцами», «Шоу для настоящих леди», «Дикарь».

- Работаю я здесь уже много лет. Директор сегодня насчитал 33 года, как у Пушкина, – смеется Ирина.

  Калуге Ирина нашла и семейное счастье. С известным музыкантом Александром Мостовым, работавшим в группах «Синяя птица», «Орион», они прожили 25 лет. Вместе выступали, устраивали музыкальные вечера.

Но в 2014 году Александра не стало. Исполняя песню «Любовь и разлука», актриса заметила, что она сопровождает ее всю жизнь.

Дети Ирины сейчас живут в Москве. Но они приехали на юбилей мамы. Родион, Аркадий и Карина сидели на первом ряду.

И даже приложили руку к организации творческой встречи.

Фото из спектаклей, где играла Ирина Бургонова, проецировались на экран под танго «Математика измен», которое написал ее сын Аркадий Мостовой.

А Родион Мостовой был ответственным за техническую часть.   

- Мои дети профессионально занимаются музыкой, - рассказала Бургонова.- Дочка Карина Мостовая - певица и актриса, младший сын Аркадий – молодой композитор, пишет очень интересную музыку.

Меня спрашивали, будут ли они сегодня выступать? Любую программу нужно готовить, а детей сложно оторвать от повседневных дел, они слишком загружены, у них московский ритм жизни.

Но Карина обещала сделать концерт в Калуге.  

В конце встречи актриса интригующе сообщила, что их семья расширяется, и на одной из будущих встреч мы увидим еще больше Мостовых.

Ирине очень идут платки.
Ирине очень идут платки.
Стихи актриса читала очень эмоционально.
Стихи актриса читала очень эмоционально.

Цветы и подарки

Завершился вечер романсом «Белой акации гроздья душистые», который Ирина Бургонова посвятила городу детства Омску. Зрители кри­чали «Браво!» И буквально завалили актрису цветами.

Были и подарки. Особенно Ирина растрогалась, когда ей накинули на плечи тонкую, теплую оренбургскую шаль.

Цветы и подарки от поклонников и поклонниц.
Цветы и подарки от поклонников и поклонниц.

- Юбилей – время, когда подводят итоги. Но я еще не представляю, как это делать, хотя уже сыграно определенное количество ролей и в театре, и в кино, сделано три моноспектакля на Сцене под крышей, - призналась актриса.

- Я отложила отчет о выполненной работе еще лет на 25. Потому что у меня еще столько идей, мыслей, я чувствую в себе много потенциала.

После концерта люди выходили из театра полные впечатлений.   

- У нее такая харизма, столько позитивных эмоций, - обсуждали концерт две приятельницы.  - Этот вечер подарил ощущение счастья.   0+

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