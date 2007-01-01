Как в калужских деревнях выбирали невест и женихов

Весной начинались молодежные гуляния.

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

Все исторические публикации можно посмотреть в разделе История Калуги.

Сегоня расскажем, как в деревнях относились к браку.

Наблюдают с интересом

В Медынском уезде сотрудники этнографического бюро князя Тенишева в конце ХIХ- начале ХХ вв. писали: «Достижение половой зрелости наблюдает у молодых парней в возрасте 16-17 лет, а у девушек в возрасте 13-14 лет и ранее…

Родители относятся к этому равнодушно, только в разговоре выражаются так: «Парень у нас стал бедовый, совсем жених, знать, скоро свадьбу придется играть», про девок говорят: «Уж невестой глядит, того и гляди женихи сватов начнут засылать».

А мать добавляет: «Ужо гляди за девкой в оба».

На самом деле родители предоставляют здесь парням и девкам полную свободу.

Только иные матери говорят дочерям: «Смотри у меня, от ребят держись подальше».

С наступлением половой зрелости парни начинают «женихаться», а девушки «невестится».

Это выражается в том, что они начинают одеваться лучше, франтить, посещать все игрища, увеселения, хороводы, гуляния «по лугам», «выставки» и посиделки.

Первое время на селе за новыми женихами и невестами все наблюдают с интересом, подшучивают над ними в грубых и нередко циничных выражениях.

Парень, сохранивший целомудрие до брака, здесь большая редкость.

Обыкновенно они теряют его лет с 16 и раньше.

Благодаря отходничеству и местным обычаям («стояние за углом», «гуляние «на лугах», «базарная выставка») понятие у здешних крестьян о нравственности очень низкого уровня».

Вековуха в 25 лет

«Брак в быту крестьян Медынского уезда считается необходимостью: когда в доме надобится хозяйка, и чтобы парень стал посмирней, посерьезней, меньше бы болтался, а девушка «не укурила бы бед» и не осталась бы на родительской шее вековушей.

Качества, которые крестьянами ценятся в девушке-невесте: богатство (приданое), дородство, сила и способность к крестьянскому труду дома и в поле, и меньше всего – невинность.

Имущественный достаток при выходе девушки замуж часто покрывает отсутствие в ней целомудрия.

В большую семью выходят замуж неохотно, во избежание подчиненности многим членам семьи.

В женихе цениться также имущественный достаток его семьи.

На трезвость жениха смотрят безразлично, так как совершенно трезвые парни здесь редкость, избегают лишь «горьких пьяниц». Ценится в женихе и знание мастерства.

По понятиям здешних крестьян возраст брачующихся должен быть для жениха от 18 до 30 лет, для невесты от 16 до 25 лет.

Девушка, перешедшая этот возраст, редко выходит замуж.

По существующему здесь обычаю она отдает в церковь свои самые лучше наряды, например шали, ручники, несколько холстов. С той поры она уже считается на селе вековушей.

В большой семье девушку стараются придержать до замужества лет до 20, чтобы поддержать домашнее хозяйство. Обычно замуж выдается прежде старшая дочь, а затем младшая.

Но случается и обратное, когда младшая уже успела с кем-нибудь слюбится и «дошла до греха». На селе говорят: «Знать этот товар с изъяном вышел, что раньше с рук сбывают».

Женихи ищут невест младше себя. Но иногда женятся на девушках старше себя.

Браки без родительского согласия и благословения в данной местности бывают крайне редко.

Безродные и бобыли обыкновенно вступают в брак, идя «во двор» - в дом невесты, редко когда живут своим хозяйством.

Безродные невесты выдаются замуж благодетелями, которые помогают им с приданным, благословляют вместо родителей и родственников.

Вышедшие замуж на таких условиях работают по уговору на своих благодетелей в летнее время, когда те особенно нуждаются».

Несчастливые браки

«Сватовство с невестиной стороны вызывается исключительно обстоятельствами, когда она сошлась с парнем близко и забеременела, а обольститель от женитьбы уклонился, а надо «прикрыть девкин грех».

Родители без ведома и спроса дочери сватают ей другого жениха, обыкновенно бедного. И не разбирают уже его нравственных качеств.

Такие браки, по наблюдениям крестьян, почти всегда бывают несчастливы.

В случаях, когда невеста еще не забыла своего обольстителя, она иногда выражает протест против решения родителей отдать ее за немилого, в добавок «ледащаго» парня.

Но протест этот бывает слаб из-за сознания девушкой своей вины. И она смиряется».

Свадебные издержки

«Браки, неравные по имущественному положению, здесь обыкновенны, так как молодежи предоставляется свободный выбор.

Но разница в имущественном положении не бывает особо велика из-за общей зажиточности крестьян здешней местности (бедные составляют ничтожное исключение).

Свадебные издержки в данной местности бывают со стороны жениха от 50 до 125 рублей.

Со стороны невесты – от 25 до 50 рублей. Хорошими дарами считаются рушники (полотенца), иногда расшитые. Плохими – ситцевые платки».

Не следят за годами детей

В селе Овсорок Жиздринского уезда «Возрастом половой зрелости в крестьянском быту обыкновенно считается для мужчины от 17 лет, для женщины – от 16 и 16, 5 лет.

Крестьяне точно не следят за годами своих детей.

Иногда они приходят к священнику для предварительных формальностей о браке и оказывается недохват времени до узаконенного брачного возраста. Такое сплошь и рядом.

Когда на молодых подростков начинают смотреть как на женихов и невест, они начинаю вести несколько новую жизнь. На ночлег не ездят с 15, 5 лет.

Соседи измеряют свой взгляд, девушки-невесты подальше держатся от тех сверстников мужского пола, с которым раньше ездили на ночлег и позволяли более близкие детские отношения. Так сказывается влияние старших в семье….

Начатое сближение между парнями и девками продолжается и последующее время.

Общая жизнь по преимуществу ведется на поле во время летних работ, особенно сенокоса, когда не различаются ни праздники, ни будни.

В это время наиболее зажиточные крестьяне собирают «толоки» для более быстрой уборки сена. Я говорю только о толоке во время сенокоса.

Потому что только на ней одной у нас собираются как парни, так и девицы. Нарядно одетые, и те и другие рука об руку гребут сено, навивают на возы и поют песни.

Во время досуга парни с девицами отделяются от старших и одной общей толпой, а иногда и парами, «жируюца», кувыркаясь по сену, а иногда гоняясь друг за дружкой.

Весной и летом на большие праздники устраиваются хороводы, на пример, на Святой неделе, на Троицу, на Петров, на Духов дни.

В них участвуют и парни, и девицы.

На Святой неделе устраиваются ещё качели («аряли», «рели»). Это тоже места шумного сборища и старых, и молодых, всеобщего гуляния».