Губернаторский дневник: на низком старте

Медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга» совместно с администрацией губернатора Калужской области объявили о проведении конкурса «Губернаторский дневник».

В Калужской области выбирать лучших из лучшей этой весной мы будем в третий раз. Очень многие победители уже решили вновь померяться оценками.

О призерах прошлых лет мы не забываем. Чем они живут сейчас, как сложилась их судьба, изменились ли планы на дальнейшую учебы, - об этом подробно расскажем в преддверии нового конкурса.

Бог троицу любит

Раяна Вагапова становилась победительницей конкурса «Губернаторский дневник» уже два раза. Сейчас девочка учится в 6 классе школы № 31 Калуги. Первые четыре годы школы Раяна училась в Детчино, потом родители переехали в Калугу и отличница перевелась в калужскую школу. По словам ее мамы, Натальи Вадимовны, дочь с первого класса учится на отлично, переезд никак не повлиял на учебу.

- Два раза мы становились победителями конкурса, хотим подать заявку и в этом году, - рассказала Наталья Вадимовна. – Тем более, что три четверти мы прошли с отличными отметками.

Получать такую престижную награду, как «Губернаторский дневник», конечно же, очень приятно. Это как вознаграждение за годы упорного труда. И не только ребенку, я горжусь, что моя дочь дважды стала лучшей. Обязательно подадим документы этой весной и, уверена, что победим. Бог ведь троицу любит.

Упорство и трудолюбия Даяне не занимать. Помимо школьной программы, она занимается плаванием, танцами, серьезно изучает английский язык. Кроме этого, Даяна учится в юнармейском классе. Форма, мероприятия, экскурсии, все это дисциплинирует.

А вот насчет своего будущего девочка пока не определилась. По крайней мере, маме она ничего определенного не говорит.

- Я хочу, чтобы она пошла в медицину, - говорит Наталья Вадимовна, но она пока не соглашается, отвечает, что крови боится. У нас сейчас возраст такой, подростковый. Думаю, через год уже станет понятнее, что ей нравится больше. Появятся новые предметы в школе, может быть физика, химия ее заинтересуют.

В седьмом классе все-таки побольше повзрослеют, поумнеют, ответственности прибавится.

Мы ждем Раяну Вагапову на конкурс и от всей души желаем ей очередной, третьей победы.

11 лет на отлично

«Губернаторский дневник» действительно собирает лучших из лучших школьников Калужской области. Одна из них – Виктория Чучалина, 11-классница школы № 5 Калуги. В прошлом году девушка стала победителем конкурса, но главное то, что все 11 лет учебы она прошла круглой отличницей.

Ее мама, Ирина, по секрету нам рассказала, что за эти годы ее дочь бывало и двойки домой приносила, но всегда исправлялась и в итоге всегда за год получала пятерки. Сейчас Виктория идет на золотую медаль. Несмотря на выпускной класс и огромную загруженность, в нынешнем конкурсе она вновь примет участие. Мама уверена в этом.

Виктория, по словам мамы, все всегда решает и делает сама. В упорстве достижения своих целей ей нет равных. И результат – круглая отличница все 11 лет.

Какую конкретно профессию девушка выберет после окончания школы, Виктория пока не говорит, но точно ее работа будет связана с биологией и химией. А еще она очень любит животных.

- Буду поступать на био-хим, но в какой вуз не скажу, скорее всего в Москву, - рассказывает Виктория. – А по окончании вероятно вернусь в свою любимую Калугу. Меня привлекает работа на каком-нибудь фармацевтической предприятии.

Судя по уверенному тону, все у Виктории получится. А если она вновь станет победителем конкурса «Губернаторский дневник», то это лишь добавит уверенности в достижении выбранной цели в жизни.

Как это будет по-китайски?

Еще одна победительница прошлого года, Стефания Кириченко, учится сейчас в 6 классе гимназии № 24 Калуги. Девочка с головой погрузилась в изучение китайского языка.

- Во-первых, сам по себе китайский язык очень интересный и красивый, - объясняет свой выбор Стефания. – У нас в гимназии можно было выбрать язык из трех, я выбрала китайский. А во-вторых, у нас сейчас с Китаем очень хорошие взаимоотношения, так, что в будущем, я уверена он мне пригодится.

Взрослые рассуждения девочки просто поражают, впрочем, мама Стефании только улыбается.

- В прошлом году мы успешно сдали экзамены на первый уровень знаний китайского языка, в этом году планируем сдать на второй уровень, - говорит Ирина Алексеевна, мама Стефании. - Я хочу, чтобы дочь поступила в МГИМО, уверена, что у нее получится, хотя до этого еще далеко. Впрочем, дочь уже в прошлом году интересовалась вопросами ЕГЭ.

Помимо китайского языка, Стефания несколько лет серьезно занимается художественной гимнастикой. Пять – шесть раз в неделю девочка ходит на тренировки, участвует в соревнованиях.

- Гимнастика ей нравится, и мы со своей стороны как родители говорили, что может быть стоит бросить, выбрать что-то полегче, например танцы три раза в неделю, но нет, ходит, - рассказывает мама Стефании.

После прошлогодней победы в конкурсе «Губернаторский дневник» в гимназии Стефанию все поздравляли. Мама говорит, что отметили ее и на официальном сайте гимназии, и в соцсетях. Теплые слова сказали и педагоги. Нынешняя классная руководитель и ее учительница начальных классов.

На наш вопрос, будет ли Стефания участвовать в нынешнем году в конкурсе, Ирина Алексеевна сказала, что очень возможно. Это решение примет сама Стефания. Это будет ее выбор, как и во многом остальном, что касается учебы и дальнейшей жизни. Самостоятельный ребенок и не по годам рассудительный.