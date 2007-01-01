Размышления о городе и жизни привезли в Калугу

Будет много эмоций и энергии.

Фото автора.

На днях в нашем городе стартовал Всероссийский фотопроект.

Называется проект «Город. Движение. Жизнь».

В музее изобразительных искусств организаторы развесили 105 произведений 70 фотографов из разных городов и даже разных стран.

На открытие проекта в Калугу приехали фотхудожники из разных городов.

Проект философский. Это рассказ о городской жизни: о радостях и проблемах, счастливых минутах и разочарованиях, движении и тишине.

В работах фотохудожников есть и люди, и архитектура, и репортажная фотография. Отдельный блок посвящен фото и артефактам с металлургического завода «Азовсталь».

Фотограф Евгений Жиляев запечатлел территорию завода после боевых действий.

- Очень много эмоций, буквально до мурашек, - обсуждали выставку посетители.

- Много сильных работ, много энергии, чувств.

- Когда проходишь по выставке, видишь, какие глубокие размышления стоят за каждой работой, - поделилась впечатлениями заведующая экспозиционно-выставочным отделом Калужского музея изобразительных искусств Юлия ЗАЛОЖНЫХ.

«Металлургический комбинат «Азовсталь». Фото Евгения Жиляева (г. Москва).

Евгений Жиляев показывает артефакты, которые привез из зоны СВО.

Исследование пространства

На открытие в наш город приехали фотохудожники со всей России.

- Мы очень любим Калугу, - сразу призналась в любви нашему городу организатор выставки, член Творческого союза художников России Елена МАТЮШИНА.

- Уже не первый год представляем здесь выставки. И каждый раз это приятные ощущения от самого города, от его атмосферы.

Выставки у нас стартовали в 2024 году. Первый проект назывался «Весна. Начало. Свет» Это была пробная история.

В этом году тема: «Город. Движение. Жизнь». Она более сложная, наши участники все глубже погружаются в исследование окружающего пространства и происходящих событий.

Работы на выставке объединенных глубоким смысловым посылом, выраженным в одном из трех понятий: город, движение, жизнь.

Город - это не только архитектура и наполненные динамикой будни.

Это еще и прогулки по тихим улочкам, соприкосновение с историей и культурой, уютные выходные и веселые встречи с друзьями. Не важно, это мегаполис или маленький городок, поселок.

Вы оказываетесь один на один со своими мыслями, чувствами, переживаниями. Город всегда рядом с вами.

Он ваш молчаливый спутник, который показывает множество историй, интересных моментов.

Движение – это не только динамика, покорение вершин и преодоление препятствий, но и получение новых навыков и знаний, встреча с чем-то новым.

Жизнь – одно из самых глубоких определений. Это рождение и развитие, победы и разочарования, опыт и память, любовь и поддержка, сила и мужество тех, кто защищает нас и нашу страну.

Тема СВО здесь является ключевой. В городской суете мы немного теряем ценность жизни. Хочется, чтобы наши авторы обратились к зрителю и подвигли его на раздумья.

«Отражения». Фото Натальи Пресняковой (г. Москва)

«Валентин и Валентина». Фото Алины Ефимовой (г. Санкт-Петербург)

«Без названия». Фото Александра Шилова (г. Москва).

От роз до лошадей

На выставке представлено огромное количество жанровых фотографий, есть современная арт-фотография, пейзажная, даже макросъемка. Фотограф Александр Малахов передал динамику танца.

«Это энергичный танец!» Фото Александра Малахова (г. Москва)

Андрей Антонов запечатлел лошадок, гуляющих на фоне красивых старинных развалин.

- Этот снимок был сделан в Серпухове. Меня привлекли здание Кремля и лошади, - объяснил на открытии выставки Андрей.

«У стен Кремля». Фото Андрея Антонова (г. Москва)

На фото Галины Грязновой – розы. Ольга Кравченко сняла прыжок черного кота, Андрей Трунов – Луну между городом. А Виктория Лаврова показала улицы Лиссабона.

- Настолько яркие были впечатления от Португалии, - призналась Виктория. - Поразило, что там очень бережно относятся к материальному, историческому, культурному наследию.

Никому не приходит в голову сносить старые здания.

И приятно, что в Калуге сейчас реставрируется много зданий. В студенческие годы я была здесь на практике, и вижу разницу. Город возрождается, он стал более праздничным, аккуратным, красивым.

Что представили калужане

Среди участников проекта есть и калужане. Ольга Воеводина впервые представила свои фотографии.

- Моя работа называется «Поехали». На ней - ракетоноситель «Восток», - рассказала Ольга.

- Это дублер, ракета не участвовала в полете. Но сейчас она яркая доминанта города, очень символичная для Калуги.

Мое фото подойдет под любой раздел проекта. Это и город – яркая достопримечательность, и движение, потому что инженерная мысль, развитие науки, и жизнь, так как это опыт наших предков, исторические события.

Ольга Воеводина впервые участвует в конкурсе.

Фотограф из п. Бабынино Андрей Зорин приехал на выставку с женой и дочкой.

Андрей Зорин с семьей.

Жену Елену Андрей снимает часто.

На выставке она на фото «Свои яблочки».

«Свои яблочки». Фото Андрея Зорина (п. Бабынино).

Но неожиданно московский фотохудожник Юлия Буланова прислала на проект работу «Уроки мастера», сделанную в Боровске.

И оказалось, что в объектив ее камеры попала дочка Андрея. Такое вот случайное стечение обстоятельств.

Проект «Город. Движение. Жизнь» можно увидеть до 13 апреля.

Это еще и конкурс. Поэтому здесь представлены работы финалистов. Калужане на выставке могут проголосовать за понравившихся авторов. 0+