Размышления о городе и жизни привезли в Калугу
На днях в нашем городе стартовал Всероссийский фотопроект.
Называется проект «Город. Движение. Жизнь».
В музее изобразительных искусств организаторы развесили 105 произведений 70 фотографов из разных городов и даже разных стран.
Проект философский. Это рассказ о городской жизни: о радостях и проблемах, счастливых минутах и разочарованиях, движении и тишине.
В работах фотохудожников есть и люди, и архитектура, и репортажная фотография. Отдельный блок посвящен фото и артефактам с металлургического завода «Азовсталь».
Фотограф Евгений Жиляев запечатлел территорию завода после боевых действий.
- Очень много эмоций, буквально до мурашек, - обсуждали выставку посетители.
- Много сильных работ, много энергии, чувств.
- Когда проходишь по выставке, видишь, какие глубокие размышления стоят за каждой работой, - поделилась впечатлениями заведующая экспозиционно-выставочным отделом Калужского музея изобразительных искусств Юлия ЗАЛОЖНЫХ.
Исследование пространства
На открытие в наш город приехали фотохудожники со всей России.
- Мы очень любим Калугу, - сразу призналась в любви нашему городу организатор выставки, член Творческого союза художников России Елена МАТЮШИНА.
- Уже не первый год представляем здесь выставки. И каждый раз это приятные ощущения от самого города, от его атмосферы.
Выставки у нас стартовали в 2024 году. Первый проект назывался «Весна. Начало. Свет» Это была пробная история.
В этом году тема: «Город. Движение. Жизнь». Она более сложная, наши участники все глубже погружаются в исследование окружающего пространства и происходящих событий.
Работы на выставке объединенных глубоким смысловым посылом, выраженным в одном из трех понятий: город, движение, жизнь.
Город - это не только архитектура и наполненные динамикой будни.
Это еще и прогулки по тихим улочкам, соприкосновение с историей и культурой, уютные выходные и веселые встречи с друзьями. Не важно, это мегаполис или маленький городок, поселок.
Вы оказываетесь один на один со своими мыслями, чувствами, переживаниями. Город всегда рядом с вами.
Он ваш молчаливый спутник, который показывает множество историй, интересных моментов.
Движение – это не только динамика, покорение вершин и преодоление препятствий, но и получение новых навыков и знаний, встреча с чем-то новым.
Жизнь – одно из самых глубоких определений. Это рождение и развитие, победы и разочарования, опыт и память, любовь и поддержка, сила и мужество тех, кто защищает нас и нашу страну.
Тема СВО здесь является ключевой. В городской суете мы немного теряем ценность жизни. Хочется, чтобы наши авторы обратились к зрителю и подвигли его на раздумья.
От роз до лошадей
На выставке представлено огромное количество жанровых фотографий, есть современная арт-фотография, пейзажная, даже макросъемка. Фотограф Александр Малахов передал динамику танца.
Андрей Антонов запечатлел лошадок, гуляющих на фоне красивых старинных развалин.
- Этот снимок был сделан в Серпухове. Меня привлекли здание Кремля и лошади, - объяснил на открытии выставки Андрей.
На фото Галины Грязновой – розы. Ольга Кравченко сняла прыжок черного кота, Андрей Трунов – Луну между городом. А Виктория Лаврова показала улицы Лиссабона.
- Настолько яркие были впечатления от Португалии, - призналась Виктория. - Поразило, что там очень бережно относятся к материальному, историческому, культурному наследию.
Никому не приходит в голову сносить старые здания.
И приятно, что в Калуге сейчас реставрируется много зданий. В студенческие годы я была здесь на практике, и вижу разницу. Город возрождается, он стал более праздничным, аккуратным, красивым.
Что представили калужане
Среди участников проекта есть и калужане. Ольга Воеводина впервые представила свои фотографии.
- Моя работа называется «Поехали». На ней - ракетоноситель «Восток», - рассказала Ольга.
- Это дублер, ракета не участвовала в полете. Но сейчас она яркая доминанта города, очень символичная для Калуги.
Мое фото подойдет под любой раздел проекта. Это и город – яркая достопримечательность, и движение, потому что инженерная мысль, развитие науки, и жизнь, так как это опыт наших предков, исторические события.
Фотограф из п. Бабынино Андрей Зорин приехал на выставку с женой и дочкой.
Жену Елену Андрей снимает часто.
На выставке она на фото «Свои яблочки».
Но неожиданно московский фотохудожник Юлия Буланова прислала на проект работу «Уроки мастера», сделанную в Боровске.
И оказалось, что в объектив ее камеры попала дочка Андрея. Такое вот случайное стечение обстоятельств.
Проект «Город. Движение. Жизнь» можно увидеть до 13 апреля.
Это еще и конкурс. Поэтому здесь представлены работы финалистов. Калужане на выставке могут проголосовать за понравившихся авторов. 0+