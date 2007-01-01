244 дня без побед: «Калуга» прервала безвыигрышную серию в матче с «Муромом»

Софья Фирсова

В субботу, 22 марта, «Калуга» провела второй домашний матч в сезоне на стадионе «Орбита». Соперником наших футболистов стал ФК «Муром» из одноименного города во Владимирской области. Команде удалось прервать серию без побед, которая состояла из 20 матчей.

В первом тайме «Калуга» порадовала боевым настроем и обилием опасных моментов. Реализовать, к сожалению, получилось только один. На 7 минуте гол в ворота гостей забил один из зимних новобранцев «Калуги» Дмитрий Югалдин.

Погода доставляла неудобства болельщикам и игрокам. Сильный ветер закручивал мяч и уносил головные уборы людей. Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу «Калуги».

Во втором тайме соперники поднажали, стали больше атаковать. В итоге «Мурому» удалось сравнять счет. Гол в сетку ворот Артема Исмагилова забил бывший игрок «Калуги» Александр Егурнев. Стоит отметить, что спортсмен часто беспокоит голкиперов бывшей команды, однако никогда громко не празднует забитые мячи или голевые передачи.

После этого трибуны активно поддерживали «Калугу». От таких эмоций команда воспрянула духом и стала продираться к воротам гостей.

Автором победного гола стал новый защитник «Калуги» Дауд Далиев. Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. Ликованию болельщиков не было предела. Хотя победу можно назвать закономерной, ведь наши гости выглядели на поле достаточно тускло. При этом игра должна стать глотком воздуха, как для болельщиков, так и для игроков, которые одинаково сильно устали от бесконечной черной полосы.

После матча автор победного гола Дауд Далиев рассказал о своих впечатлениях после игры.

- Бесконечные проигрыши давили на всю команду. Сейчас стало намного легче, - отметил спортсмен. – Спасибо большое нашим преданным болельщикам. Мы будем стараться больше побеждать. Сейчас спокойно порадуемся с командой и начнем готовится к следующей игре.

На пресс конференции главный тренер ФК «Муром» Евгений Перевертайло отметил, что к игре с «Калугой» команда была готова.

- Начало игры в нашем исполнении было некачественным. Мы теряли мяч в простых ситуациях, даже без давления, - уточнил тренер. – Пропустили много ответных атак. Мы понимали, как играть против «Калуги», смотрели много игр. Использовали два варианта стратегии. Теперь будем смотреть на свои ошибки, анализировать. Во втором тайме мы показали более качественную игру, преимущество было за нами, но нужно было быть более агрессивными.

Главный тренер «Калуги» Евгений Лосев поблагодарил болельщиков.

- Это была тяжелая игра. В первом тайме было много давления, качественных действий, -отметил тренер. – Команда выполняла все указания. Во втором тайме соперник перестроился, усилил игру. Я думаю, что тут мешал психологический момент, ребята очень хотели одержать победу. Я уверен, что у нас была возможность забить еще. К сожалению, в какой-то момент довели до пропущенного гола, но тут подключились болельщики, за что им большое спасибо. Они эмоционально зарядили ребят, очень чувствовалась поддержка.

После четвертого тура «Калуга» занимает 7 место в турнирной таблице, набрав 4 очка. Следующим соперником нашей команды станет омский «Иртыш». Выездная игра пройдет 29 марта.