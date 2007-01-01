Война и мир: в Европе немцы расстреливают своих дезертиров, а в Калуге выращивают цветы

Что в 1945 году происходило на фронтах и в Калужской области

Фото из архива.

Продолжаем наш цикл публикаций к юбилею Великой Победы в рамках исторического проекта «Война и мир». В эти дни в победном 1945-м наши войска катком шли по Европе, а в Калужской области уж несколько лет, как текла мирная жизнь.

О том, что происходило на фронтах и в нашем регионе ровно 80 лет мы и рассказываем в нашем спецпроекте. Первая часть публикации – «Война» - основана на сводках Информбюро с фронта, а вторая– «Мир» - на заметках и статьях калужской прессы.

На прошлой неделе мы рассказали о событиях с 10 по 16 марта 1945-го, а сегодня расскажем о том, что происходило с 17 по 23 марта. Все публикации проекта смотрите здесь.

Штыком и пулей

17 марта наши войска продолжают наступать юго-западнее Кёнигсберга. Продвижение сильно затрудняет весенняя распутица. Несмотря на это советские части преодолевают отчаянное сопротивление противника и, продвигаясь вдоль железной дороги Кёнигсберг – Браунсберг, занимают один за другим сильно укрепленные населенные пункты. В их числе важный транспортный узел Дойч Тирау.

На Штеттинском направлении идут бои за стратегический плацдарм на восточном берегу Одера. Здесь немцы сосредоточили крупные силы артиллерии и зенитных орудий.

В Польше наши подразделения заняли Лобрюкк - пригород Бреслау - и вышли к реке Лое. Под прикрытием артиллерийского войска красноармейцы форсировали реку и начали штурм крупного авторемонтного завода. Стремительно атакуя и вступая в рукопашные схватки, они очистили от немцев южную и центральную части завода. На другом участке взят трамвайный парк. В течении дня противник потерял около 1200 своих солдат.

От пленных стало известно, что немецкое командование выделило специальные отряды эсэсовцев, которым поручено расстреливать на месте солдат и офицеров, самовольно оставляющих позиции или пытающихся сдаться в плен. Несмотря на это немцы регулярно прекращают сопротивление, бросают оружие и сдаются в плен целыми группами.

Сбежать не удалось

18 марта наши войска продолжают сжимать кольцо вокруг Восточно-Прусской группировки гитлеровцев в районе Кёнигсберга. Каждый населенный пункт здесь превращен в укрепрайон, немцы используют для обороны возвышенности и водные преграды. Тем не менее все больше территории отходит к нашим. Накануне освобожден Бранденбург, очищен от противника левый берег реки Фришинг.

Ожесточённые бои идут в районе автострады Кёнигсберг – Эльбинг, где немцы построили полосу обороны с дотами и дзотами.

Немцы несут огромные потери на всех направлениях. Так, по сообщению пленных, остатки 50-й немецкой пехотной дивизии сведены в один полк неполного состава. 302-я бригада штурмовых орудий осталась без своих пушек и теперь действует как пехотный батальон. А гренадёрский полк танковой дивизии СС «Великая Германия» уничтожен полностью.

Войска 1-го Белорусского фронта захватили город-порт Кольберг. Гарнизон ожесточенно сопротивлялся и пытался выиграть время, чтобы вывезти морским путём войска и вооружение. Попытка была сорвана артиллерией, которая потопила немецкие суда, пытавшиеся войти в порт.

На небе, на земле и на воде

19 марта активно отрабатывала цели наша авиация. Летчики 2-го Белорусского фронта совершили ночную атаку на аэродром противника в районе польского Данцига. Бомбардировочно-штурмовым ударом они уничтожили 17 и повредили 12 немецких самолётов. На территории аэродрома горят постройки, отмечено несколько сильных взрывов.

Одновременно тяжёлые бомбардировщики отработали бомбами по военно-промышленным объектам Данцига. Большие пожары, сопровождаемые сильными взрывами, произошли в порту.

Так же успешно советские бомбардировщики, штурмовики и истребители отработали по пристаням и причалам в заливе Фриш-Гаф на Балтике. Территория противника окутана дымом пожаров. В воздушных боях за день наши лётчики сбили 29 немецких самолётов.

В этот же день корабли Краснознамённого Балтийского флота потопили четыре немецких транспорта общим водоизмещением в 21 тысячу тонн.

В Восточной Пруссии советские воины наводят ужас на врага умелыми и неожиданными действиями. Одно из подразделений, совершив смелый обходный манёвр, с тыла атаковало опорный пункт немцев. Вражеский гарнизон был разгромлен и в беспорядке бежал, оставив миномёты и склад мин. Наши бойцы повернули трофейное оружие против немцев и выпустили по ним более тысячи мин.

Светились, падая, ракеты

В Польше 20 марта занят важный оборонный пункт противника - город Альтдамм.

Одна из наших частей завязала бои за железнодорожную станцию Финкенвальде, отрезав немецкий гарнизон Альтдамма от переправы через Одер. Тем временем другие подразделения ворвались в Альтдамм с северо-востока.

Всю ночь продолжались ожесточённые бои. Немцы освещали улицы города ракетами и вели сильный артиллерийский огонь, но советские подразделения упорно очищали от врага квартал за кварталом.

Захватив железнодорожную станцию, наши части прижали немцев к единственной оставшейся в их распоряжении переправе через Одер западнее Альтдамма. Артиллерийским огнем был уничтожен охранявший ее бронепоезд.

Штурмовые группы очистили от гитлеровцев аэродром и перерезали шоссейную дорогу Альтдамм – Штеттин.

Продолжаются торпедно-бомбовые удары авиации Краснознамённого Балтийского флота по немецким кораблям в Балтийском море. Морские лётчики потопили четыре транспорта общим водоизмещением в 26 000 тонн, миноносец, два сторожевых корабля и сторожевой катер противника.

Сквозь распутицу

21 марта продолжились наступательные бои в направлении Данцига. Прорвав две линии траншей, наши подразделения захватили опорный пункт Клайн-Белькау в 10 километрах от Данцига.

Масштабное сражение развернулось в районе крупного населённого пункта Гросс-Катц. В этом районе немцы построили мощный оборонительный рубеж, их поддерживали огнем с бронепоездов и кораблей.

Наши пехотинцы, танкисты и артиллеристы преодолели несколько линий траншей, противотанковые рвы, минные поля и ворвались в Гросс-Катц. Вражеский гарнизон, неся большие потери, разбежался.

Войска 3-го Белорусского фронта продолжали бои по ликвидации Восточно-Прусской группы войск противника юго-западнее Кёнигсберга. Несмотря на распутицу, советские части настойчиво продвигаются вперёд. Прижатые к заливу Фриш-Гаф на узкой прибрежной полосе остатки разгромлённых немецких соединений яростно сопротивляются. В районе Больбиттена немецкая пехота, поддержанная танками и самоходными орудиями, предприняла несколько контратак. Все они отбиты. Наши подразделения, решительно наступая, заняли Больбиттен.

Неблагоприятная погода не помешала активности нашей авиации. Советские лётчики уничтожили несколько танков, 120 автомашин, потопили катер и 3 баржи. В порту Гдыня взорван крупный склад боеприпасов.

За день на разных направлениях подбито и уничтожено 176 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 69 самолётов противника.

Новое наступление

В Польше 22 марта перешли в наступление войска 1-го Украинского фронта. К западу от Оппельна наши части после с боями прорвали сильно укреплённую оборону противника. Затем в прорыв вошли наши подвижные соединения. Стремительно наступая, ударная группа наших войск овладела городом Фалькенберг, уничтожив при этом более 2000 гитлеровцев.

Вскоре пал важный опорный пункт обороны немцев и узел шоссейных дорог Ламсдорф. Здесь наши бойцы освободили свыше 4000 советских граждан, узников фашизма.

Всю ночь, не стихая, шли ожесточённые уличные бои в городе Нойштадт. К утру город был очищен от гитлеровцев. Захвачены склады с военным имуществом.

Одновременно наши части, занимавшие плацдарм на западном берегу Одера, овладели городом Обер-Глогау. Отбрасывая и уничтожая противника, наши войска, наступающие западнее и южнее Оппельна, соединились в районе города Нойштадт. Таким образом, группа немецких войск, расположенная в районе к юго-западу от Оппельна, оказалась в окружении.

Стремительными ударами советские танковые соединения рассекли окружённую вражескую группировку на части. Попытки немцев извне оказать помощь окружённым войскам провалились. Немецкие солдаты и офицеры стали группами сдаваться в плен. Места боёв завалены тысячами трупов гитлеровцев. В ходе боёв подбито и сожжено 280 танков и самоходных орудий.

Дым над городом

23 марта войска 3-го Белорусского фронта продолжают уничтожать вражескую группировку, которая оттеснена к заливу Фриш-Гаф в районе Хайлигенбайля. Несмотря на ожесточённое сопротивление, противник под натиском советских войск вынужден отступать, теряя одну позицию за другой. На поле боя остались тысячи вражеских трупов, разбросанных в траншеях и на дорогах.

За день боёв было уничтожено 32 немецких танка и самоходных орудия, 60 полевых орудий и несколько сотен автомобилей. Советская артиллерия потопила 10 барж в заливе Фриш-Гаф, а авиация уничтожила ещё семь.

Пленные сообщают, что немецкое командование в последние дни расстреляло множество своих солдат за попытки оставить позиции без приказа или сдаться в плен. Однако число вражеских военнослужащих, сдающихся в плен красноармейцам, продолжает расти. Например, на одном из участков фронта к советским войскам перешла крупная группа артиллеристов из 150-го немецкого артиллерийского полка, сдав несколько орудий.

Советские тяжёлые бомбардировщики провели ночные авиаудары по железнодорожному узлу и порту Данцига, а также по железнодорожным узлам Моравска-Острава (Чехословакия) и Папа (Венгрия). В результате бомбардировки в районе железнодорожного узла и порта Данцига возникло более 30 очагов пожаров, которые сопровождались мощными взрывами. На железнодорожном узле Моравска-Острава зафиксированы пожары и взрывы среди немецких военных эшелонов. На железнодорожном узле Папа прямое попадание бомб в склады и хранилища горючего вызвало масштабные возгорания. К утру город и железнодорожный узел были полностью покрыты густым чёрным дымом.

Мы полистали страницы газеты «Знамя» за 10-16 марта и собрали для вас самые интересные новости о том, чем жила Калужская область, пока солдаты Красной Армии неотвратимо приближали День Великой Победы.

…восстанавливают производство жерновов.

Немецко-фашистские бандиты полностью уничтожили в Павликове Спас-Деменского района завод по выработке мельничных жерновов.

После освобождения района от оккупации коллектив взялся за его восстановление. Была отремонтирована машины, изысканы запчасти, восстановлен наличной цех.

Недавно завод выпустил первую продукцию – четыре пары жерновов. В марте завод даст мельницам более 20 пар жерновов.

…отстраивают свои разрушенные избы.

Колхозники Куйбышевского района сами восстанавливают свои жилища. В колхозе «Борец» Мокровского сельсовета шестнадцатилетняя Анна Осипова и ее мать построили себе дом. Они сами заготовили строительный материал, сами срубили дом, сами сложили печь.

В свободное время мать и дочь помогают односельчанам складывать печи на вновь отстроенных домах.

…помогают детям фронтовиков.

Колхозники Парфеновского сельсовета Спас-Деменского района собрали для детей фронтовиков и сирот свыше 200 разных вещей. В их числе платья, рубашки, носки, перчатки и другое. Все эти вещи будут переданы детскому дому.

…возводят кинотеатр.

В Людинове началось строительство городского кинотеатра. Колхозы района выделили строителей и подводы для вывозки лесоматериала. Людиновский завод взялся изготовить сиденья. Помогают строительству и другие организации. К 1 мая стройку планируется закончить. Областное управление кинофикации готовит аппаратуру для нового театра.

…организуют хор украинской песни.

В Рощинском сельсовете Тарусского района организован колхозный хор украинской народной песни, которым руководит избач т. Антонюк. В репертуаре хора много старинных и современных украинских народных песен. Выступая на районном смотре художественной самодеятельности, хор добился первенства в районе и выделен для участия на областной смотр.

…заготавливают кирпич и лесоматериал.

В Козельске деятельно готовятся к началу строительного сезона. Трудящиеся города, разбирая стены разрушенных зданий, заготовили 10 тысяч штук кирпича. Заготовлено 200 кубометров лесоматериалов. Они уже подвезены к стройкам.

…выращивают цветы.

В оранжерее и питомниках Калужского треста зеленого хозяйства начались весенние работы. Производится посев цветов, готовится посадочный материал. 70 тысяч штук цветочной рассады будет выращено этой весной в оранжерее. Они будут высажены в Комсомольском, Ленинском и им. Энгельса скверах. Кроме того, в скверах будет высажено 500 декоративных деревьев.