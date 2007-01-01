Правобережье Калуги тонет в фекалиях и вони, а власть не знает, что делать

С начала 2025 года на Правом берегу Калуги уже зафиксировано шесть крупных коммунальных аварий.

Фото из архива и Ланиты Стойловской.

Прорывы канализации и сетей водоснабжения на Правобережье происходят постоянно. Местные жители буквально заваливают жалобами страницы соцсетей чиновников, однако аварии не прекращаются.

Никто не знает, на какой улице рванет очередной гейзер, и когда это случится. Может быть сегодня, может – завтра.

Факты указывают на то, что проблема кроется в недоработках при приеме коммунальных сетей в эксплуатацию.

Однако они же говорят о том, что чиновники попросту не знают, как системно решить проблему с коммунальными авариями на Правом берегу Калуги. По крайней мере, мы от них официального ответа на этот вопрос так и не дождались.

На эту тему чиновники соглашаются говорить только конфиденциально.

Но обо всем по порядку.

Опять затопило

Новый 2025 год жители ряда домов на улице Генерала Попова встретили в холодных квартирах. Без воды и тепла из-за масштабной коммунальной аварии они остались еще 25 декабря.

- Скоро Правый берег замерзнет совсем! – написала 2 января в соцсетях Ольга Кваскова. - Никому нет дела до нас! Замерзаем 8 дней!

Горуправа ответила на это только банальное, что на месте ведутся аварийные работы.

А 20 января на улице Владимира Жоги фекальные воды затопили газораспределительный шкаф.

- За эту неделю весь ров между Правобережным проспектом и ул. В. Жоги превратился в канализационное озеро, - жаловались нам местные жители.

- Работы начнутся завтра, - ответили в горуправе.

Затем 13 февраля на улице Георгия Амелина забил очередной гейзер. Жители ждали реакции властей 10 дней, потом пожаловались в соцсетях губернатору.

- Количество воды увеличивается, скоро по всем улицам будет каток, - написала калужанка Ирина Ненашева.

Региональный минстрой ответил женщине в духе «не надо волноваться, все исправим».

Через две недели, 25 февраля, рванула труба у дома №8 по улице Павла Ягужинского.

- Уже какой день течёт канализация, вонь ужасная, жить невозможно, - пожаловалась местная жительница. - Течет просто целыми днями, все в воде и вони!

Чиновники ответили на это, что проблема есть, специалисты ее устраняют.

А 27 февраля взбунтовался колодец у дома №7 на улице Владимира Козлова. Нечистоты потекли в сторону Оки.

- Уже вторую неделю течет канализационный колодец, - рассказала калужанка. - Уже несколько раз обращались в управляющую кампанию, говорят, заявку уже давно передали и не один раз, но никто ничего не делает!

Дальше – больше.

Пришла весна и 10 марта прорвало трубу на улице Георгия Димитрова.

- Льет как из ведра, затопило всю дорогу, - прокомментировала жительница Правобережья.

- Специалисты Водоканала оперативно выедут на место для проведения обследования и принятия мер, - заявили чиновники.

Эти сообщения похожи на военные сводки, не правда ли? Жить в новой Калуге становится если не опасно, то крайне некомфортно. А ведь когда-то на Правый берег зазывали именно комфортом, развитой инфраструктурой.

Поражают и ответы чиновников. Не волнуйтесь, специалисты уже работают, аварию устраняем.

Настоящий вал прорывов на разных сетях на отдельно взятой территории Калуги, почему-то не вдохновляет чиновников на логичный в такой ситуации ход: выяснить причину регулярного выплеска фекалий на улицы Правого берега и разработать системное решение.

Вместо этого – ситуативное латание дыр.

Сами виноваты

Мы обратились в городскую управу с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию и поинтересовались, есть ли у властей хоть примерное понимание системного выхода из этой ситуации?

Трудно поверить, что в чиновничьих кабинетах не видят всего этого коммунального ужаса в самой густонаселенной части Калуги.

Увы, официального ответа мы так и не получили, однако нам конфиденциально позвонил один из городских чиновников и на условиях анонимности согласился побеседовать на эту тему.

Но наша первоначальная радость от такой возможности получить, наконец, информацию об истинном положении дел и путях решения проблемы из первых рук быстро улетучилась. Чиновник в разговоре просто неоднократно повторял, как мантры, ранее уже озвученные тезисы.

- Правобережье — это более застроенный район города, - рассказывал он. - И там большое скопление сетей. В старом городе все происходит точно так же. Только сети раскиданы, и этажность меньше. Население Правого берега более активное, там больше молодежи, чем в старом городе. Все с телефонами, все умеют пользоваться госуслугами, постами и всем остальным, и они все очень активные.

Сама культура обращения людей с канализацией, она очень низкая. Люди кидают туда вот эти вот одноразовые тряпочки, вы понимаете? – сказал чиновник по завершении.

Честно говоря, не совсем. Из этого сбивчивого объяснения мы делаем вывод, что в коммунальных авариях на правобережье по мнению властей виноваты сами жители.

А заявление о том, что в «старом городе» такая же ситуация, просто о ней меньше пишут, и вовсе напоминает оговорку по Фрейду.

Получается, у нас вся Калуга в фекалиях утопает, а не только Правобережье?

Чьи вы, сети?

Не получив толкового ответа от городской власти, мы продолжили разобраться в проблеме уже без их помощи.

Главные вопросы - почему все-таки в новеньких микрорайонах рвутся сети, и кто за них отвечает?

И тут выяснились интересные подробности.

Начнем с процедурных вопросов.

Застройщик строит жилой дом и прокладывает к нему все необходимые коммунальные сети.

Если у него есть возможности и оборудование, то эксплуатацию сетей он оставляет за собой. Так произошло, например, на улице Минской.

А если возможности обслуживать сети нет, они передаются в обслуживающие организации через чиновников.

- Обычно застройщик передает сети либо в муниципалитет, либо сразу в министерство экономического развития, - пояснили нам в «Калугаоблводоканале». - Минэк в свою очередь обращается в водоканал (там есть определенная процедура: акты, обследование), после чего сети ставят на баланс водоканала.

Другими словами, городская управа к сетям относится как к транзитному пассажиру. Приняли – передали. И за то, что они там передали официально город ответственности не несет.

Так выглядит сегодня место аварии в январе-феврале, был прорыв трубы диаметром 500 на ул 65 лет победы.

Более того, «Калугаоблводоканал» не подчиняется городской управе и приказать что-либо его сотрудникам ни один чиновник горуправы не может. Это областная организация, начальник у него министерство строительства и ЖКХ Калужской области.

Казалось бы, получается, городские власти к сетям не имеют отношения и вообще тут и ни при чем, а все претензии – к водоканалу?

Все было бы так, если бы не один маленький нюанс. Изначально от застройщика и жилой дом, и все необходимые коммунальные сети принимает город. Те самые акты, обследования, о которых говорил представитель водоканала, подписывает городская власть.

Логично предположить, что именно чиновник, поставивший свою подпись под актом приемки, должен отвечать за качество принимаемых коммунальных сетей и их соответствие всем нормам.

Но на деле мы видим, что принятые и переданные водоканалу сети постоянно рвутся. Так может в этом и кроется проблема? Никто просто не смотрит что там наделал застройщик и что он им дал, то и приняли? Не глядя?

Кстати, в ходе нашего разговора с респондентом из горуправы, о котором мы рассказали выше, мы спросили у него о проверке качества уложенных коммунальных сетей. Ответ нас очень удивил.

- Знаете, это вот вы уже как следователь пытаетесь меня на что-то, как говорится, спросить, - ответил чиновник. - Я не готов об этом комментировать.

Как говорится, без комментариев.

Под грифом «Секретно»

Найти в свободном доступе схему водоснабжения города невозможно. Она нигде не размещается в связи с тем, что в соответствии с Указом Президента РФ от 30.11.1995 N 1203 имеет гриф «Секретно».

Не удалось нам найти в свободном доступе и документы о передаче коммунальных сетей. Тоже, вероятно, из-за секретности.

Она, безусловно, необходима. Главное, чтобы этот режим не стал прикрытием халатности, а то и чего похуже.

Посудите сами, когда в «старом городе» на Чижевского-Огарева меняли трубы, то ни один здравомыслящий калужанин, ни слова не сказал поперек. Все понимали, что сети давно изношены, их прокладывали еще во времена Никиты Хрущева.

Но ведь трубы на Правобережье лежат в земле не 50, не 40 и даже не 30 лет. Дом на улице Владимира Козлова, к примеру, сдан во втором квартале 2022 года, а на улице Павла Ягужинского – в третьем квартале 2023-го.

И когда коммуникации к этим домам начинают менять уже сейчас, возникает закономерный вопрос – а прежде, чем принимать в эксплуатацию, кто-нибудь вообще смотрел, что там за сети застройщик понаделал? Или подмахнули не глядя?

И напоследок. Район Правого берега продолжает активно застраиваться. А значит, есть риск, что коммунальные проблемы уже построенных домов могут перекинуться и на вновь вводимые в эксплуатацию новостройки.

Быть может уже пора разработать системное решение и заткнуть-таки этот водно-фекальный гейзер хотя бы на пару десятилетий, а не лет?