Очень личное: что достал из тайников памяти калужский художник Максим Алексеев
В этом году Калужское отделение Союза художников России отмечает 70-летний юбилей.
Дата солидная, поэтому запланировано много выставок на различных площадках города.
Первая из них – персональная выставка молодого художника Максима Алексеева «Тайники памяти» открылась в ИКЦ. Увидеть ее можно до 30 марта.
Максим Алексеев – художник-живописец, закончил суриковский институт, а графикой начал заниматься с 2019 года. И это его первая персональная выставка.
На суд зрителей он представил тонкие, лиричные работы, которые надо рассматривать детально.
Через образы в настоящем художник предает свои детские воспоминания.
Возвращение в детство
В день вернисажа в ИКЦ собралось много народу, пришли родные, друзья, коллеги Максима Алексеева, приехали жители деревни, где сейчас живет художник.
- Я люблю спокойную созерцательность, душевную медитативность работ этого художника, - поделилась впечатлениями художник Виктория Харченко.
Руководитель выставочного экспозиционного центра ИКЦ Анна СЕНАТОВА подарила Максиму Алексееву альбом «Мир искусства» и фирменный еженедельник ИКЦ для записей знаковых моментов.
- Эта выставка уже собирает огромное количество отзывов, - рассказала Анна Иосифовна. - Люди разглядывают, поражаются филигранности техники.
Возле работы, которая называется «В ожидании весны» (первое фото) обязательно кто-то стоит. Человек задумывается, начинает что-то вспоминать.
И одна женщина говорит: «Это же прямо дуб из «Войны и мира». У всех свои ассоциации.
И это глубина погружения в смыслы картин и изумительно ювелирная техника. Это тонкое, трепетное, удивительное состояние, которое хотелось бы передать людям.
Мы сейчас живем в каком-то безумном информационном потоке, постоянно куда-то спешим, тревожимся, мы заняты, у нас нет ни и секунды для того, чтобы просто помолчать, побыть с собой, со своими мыслями.
И выставка как раз нас подвигает к этому.
На открытии выставки художник говорил об очень личных вещах.
- Родился я в Новосибирске, - начал с биографии Максим Алексеев. - Там мы жили в большой квартире со старинной мебелью, доставшейся еще от предков. У нас была дача.
- Но часто мы с братом были на Дальнем Востоке у бабушки, в старом деревянном доме, построенном еще первыми переселенцами.
Мы облазили весь высокий, скалистый берег реки. Помню скалы, камни, старую самодельную дедушкину лодку и бесконечное пространство, которое упирается в горы Сихотэ-Алинь, потому что это практически на границе с Китаем.
Там прошло наше детство, и те впечатления, которые я получил, остались в моей памяти навсегда.
Сейчас бывает, что я чувствую запах старого деревенского дома, и вдруг где-то в глубине моей памяти, в таких тайниках, возникают эти детские воспоминания. Возникают они в моей современной жизни. Например, на выставке есть портрет моего сына на фоне старого бабушкиного шкафа.
Я рисовал его и вспоминал свое детство, как пахло в бабушкином шкафу. Хотелось передать это ощущение.
К сожалению, нам пришлось нам покинуть места детства. Мы оставили старый дом на Дальнем Востоке. И тема оставленности, покинутости меня очень тревожит и беспокоит.
Когда я рисую полуразрушенные дома, вспоминаю и дом своих предков, постоянно в мыслях возвращаюсь к своему детству.
И эту выставку хотел бы посвятить памяти моей мамы. Мама всегда нас с братом поддерживала. Брат тоже художник. И от мамы мы всегда чувствовали понимание и помощь.
Время останавливается
Сейчас художник-живописец Алексеев полностью перешел полностью в графику.
- Меня больше интересует, как с помощью графических средств передать ощущение цвета. Это интересная задача. Я смотрю на графику, как живописец, - объясняет Максим.
Он долго выбирает объекты, и работа над ними – сложный процесс.
- В работе «У старого дуба» был очень долгий эскизный поиск. Много сделано эскизов.
Начиналось все с поиска образа. Дуб с качелями на самом деле существует в деревне Хомяково, недалеко от деревни, где я живу.
Когда к нему подходишь, кажется, что время останавливается, будто в другое пространство попадаешь. Меня захватил этот образ качелей из детства и дуба как олицетворение вечности.
Тема деревьев и в целом дерева проходит через все работы Максима. Он рисует старые деревянные дома, двери и, конечно, деревья – они все разные, у каждого – свой характер.
По словам художника, он хочет сделать портрет дерева, потому что оно впитывает в себя время, историю.
Рисует Максим и свою деревню в Ферзиковском районе.
- Дедушка моей жены начинал там строить дом. Мы его достроили, переехали, и сейчас живем там. Мне нравится жить в этой среде, я ее чувствую, вижу, как меняется состояние, ощущение, когда времена года сменяют друг друга.
Напротив нашего дома - брошенный дом со старой сосной, постоянно на него смотрю со всех сторон и рисую. Дома остаются заброшенными по разным причинам.
В нашей деревне их много. Но в тоже время люди приезжают сюда жить. Сейчас живет три многодетные семьи: наша и еще две семьи построили дома.
У нас с женой Еленой трое детей: дочке 12 лет, младшим сыновьям 8 и 7 лет. Дочка занимается в художественной школе. И младший, я думаю, будет художником, способности у него есть. 0+