Очень личное: что достал из тайников памяти калужский художник Максим Алексеев

Его выставку сейчас можно увидеть в холле ИКЦ.

Фото автора.

В этом году Калужское отделение Союза художников России отмечает 70-летний юбилей.

Дата солидная, поэтому запланировано много выставок на различных площадках города.

Первая из них – персональная выставка молодого художника Максима Алексеева «Тайники памяти» открылась в ИКЦ. Увидеть ее можно до 30 марта.

Максим Алексеев – художник-живописец, закончил суриковский институт, а графикой начал заниматься с 2019 года. И это его первая персональная выставка.

На суд зрителей он представил тонкие, лиричные работы, которые надо рассматривать детально.

Через образы в настоящем художник предает свои детские воспоминания.

Графику нужно разглядывать внимательно.

Возвращение в детство

В день вернисажа в ИКЦ собралось много народу, пришли родные, друзья, коллеги Максима Алексеева, приехали жители деревни, где сейчас живет художник.

- Я люблю спокойную созерцательность, душевную медитативность работ этого художника, - поделилась впечатлениями художник Виктория Харченко.

Руководитель выставочного экспозиционного центра ИКЦ Анна СЕНАТОВА подарила Максиму Алексееву альбом «Мир искусства» и фирменный еженедельник ИКЦ для записей знаковых моментов.

- Эта выставка уже собирает огромное количество отзывов, - рассказала Анна Иосифовна. - Люди разглядывают, поражаются филигранности техники.

Возле работы, которая называется «В ожидании весны» (первое фото) обязательно кто-то стоит. Человек задумывается, начинает что-то вспоминать.

И одна женщина говорит: «Это же прямо дуб из «Войны и мира». У всех свои ассоциации.

И это глубина погружения в смыслы картин и изумительно ювелирная техника. Это тонкое, трепетное, удивительное состояние, которое хотелось бы передать людям.

Мы сейчас живем в каком-то безумном информационном потоке, постоянно куда-то спешим, тревожимся, мы заняты, у нас нет ни и секунды для того, чтобы просто помолчать, побыть с собой, со своими мыслями.

И выставка как раз нас подвигает к этому.

«Дуб просыпается».

На открытии выставки художник говорил об очень личных вещах.

- Родился я в Новосибирске, - начал с биографии Максим Алексеев. - Там мы жили в большой квартире со старинной мебелью, доставшейся еще от предков. У нас была дача.

На вернисаже Максим вспоминал свое детство.

- Но часто мы с братом были на Дальнем Востоке у бабушки, в старом деревянном доме, построенном еще первыми переселенцами.

Мы облазили весь высокий, скалистый берег реки. Помню скалы, камни, старую самодельную дедушкину лодку и бесконечное пространство, которое упирается в горы Сихотэ-Алинь, потому что это практически на границе с Китаем.

Там прошло наше детство, и те впечатления, которые я получил, остались в моей памяти навсегда.

Сейчас бывает, что я чувствую запах старого деревенского дома, и вдруг где-то в глубине моей памяти, в таких тайниках, возникают эти детские воспоминания. Возникают они в моей современной жизни. Например, на выставке есть портрет моего сына на фоне старого бабушкиного шкафа.

Я рисовал его и вспоминал свое детство, как пахло в бабушкином шкафу. Хотелось передать это ощущение.

К сожалению, нам пришлось нам покинуть места детства. Мы оставили старый дом на Дальнем Востоке. И тема оставленности, покинутости меня очень тревожит и беспокоит.

Когда я рисую полуразрушенные дома, вспоминаю и дом своих предков, постоянно в мыслях возвращаюсь к своему детству.

И эту выставку хотел бы посвятить памяти моей мамы. Мама всегда нас с братом поддерживала. Брат тоже художник. И от мамы мы всегда чувствовали понимание и помощь.

Портрет сына на фоне шкафа. «Дождливый день».

Время останавливается

Сейчас художник-живописец Алексеев полностью перешел полностью в графику.

- Меня больше интересует, как с помощью графических средств передать ощущение цвета. Это интересная задача. Я смотрю на графику, как живописец, - объясняет Максим.

Он долго выбирает объекты, и работа над ними – сложный процесс.

- В работе «У старого дуба» был очень долгий эскизный поиск. Много сделано эскизов.

Начиналось все с поиска образа. Дуб с качелями на самом деле существует в деревне Хомяково, недалеко от деревни, где я живу.

Когда к нему подходишь, кажется, что время останавливается, будто в другое пространство попадаешь. Меня захватил этот образ качелей из детства и дуба как олицетворение вечности.

Тема деревьев и в целом дерева проходит через все работы Максима. Он рисует старые деревянные дома, двери и, конечно, деревья – они все разные, у каждого – свой характер.

По словам художника, он хочет сделать портрет дерева, потому что оно впитывает в себя время, историю.

«Последний дом»

Рисует Максим и свою деревню в Ферзиковском районе.

- Дедушка моей жены начинал там строить дом. Мы его достроили, переехали, и сейчас живем там. Мне нравится жить в этой среде, я ее чувствую, вижу, как меняется состояние, ощущение, когда времена года сменяют друг друга.

Напротив нашего дома - брошенный дом со старой сосной, постоянно на него смотрю со всех сторон и рисую. Дома остаются заброшенными по разным причинам.

В нашей деревне их много. Но в тоже время люди приезжают сюда жить. Сейчас живет три многодетные семьи: наша и еще две семьи построили дома.

У нас с женой Еленой трое детей: дочке 12 лет, младшим сыновьям 8 и 7 лет. Дочка занимается в художественной школе. И младший, я думаю, будет художником, способности у него есть. 0+

«Морозный день»