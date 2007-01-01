Растут в холоде: калужский селекционер раскрыла секреты выращивания пионов

Эти растения есть практически у каждого дачника.

Фото из соцсетей Аллы Крутицкой и библиотеки им. Белинского.

Фото из соцсетей Аллы Крутицкой и библиотеки им. Белинского.

В клубе «Добрые плоды», который регулярно собирается в библиотеке Белинского, в марте говорили о пионах.

Из деревни Акишево Дзержинского района приехала эксперт по этим цветам, селекционер Алла Крутицкая.

У Аллы Викторовны высшее сельскохозяйственное образование, и её всегда восхищали пионы.

Занялась она ими в сложный момент жизни и говорит, что эти цветы дают радость и помогают многое пережить.

На двух участках у Аллы Крутицкой примерно 25 соток заняты пионами. И, как утверждает селекционер, сейчас эти цветы на пике популярности.

Когда сажать

- Идеально сажать пионы осенью, - рассказывает Алла Викторовна. - Раньше конца августа делать это не стоит.

Надо ориентироваться по погоде. Почему? Корни пиона растут в холоде. Я обычно сажаю в октябре - ноябре.

Если рано посажу, успеют корешки вырастить. Если нет, они просто посидят до весны, а потом трогаются в рост.

А трогаются рост они при температуре земли +3 градуса.

Если вы очень хотите посадить весной, сажайте как можно раньше, только сойдет снег и оттает земля, прямо в грязь – это конец марта-начало апреля. И не сажайте много, только то, что очень хочется.

Алла Крутицкая

селекционер, эксперт по пионам Сажать можно из горшка или купленную голую деленку, или голую деленку, которая у вас в холодильнике сейчас содержится.

Я, если зимой что-то редкое получаю, в последнее время сажаю в коробку с землей. Потом вместе с коробкой, когда снег сойдет, в яму. И всё нормально приживается.

И надо постоянно за пионами смотреть. Земля должна быть влажной.

У меня был опыт: я посадила и уехала. И, как только уехала, температура повысилась до +20 градусов, все маленькие корешочки посохли.

Нужен простор

- Сажать пионы надо на расстоянии не меньше метра от других растений. И от любой ограды, постройки - не меньше 2 метров.

У северной стороны дома и северного забора не сажаем - это вечная тень.

Полутень переносят только оффициналис и лобата, которые меняют цвет. Там, где другие дадут мало цветов, они дадут нормально.

Нельзя сажать пионы там, где стоит вода. Если вы видите, что лужа не просыхает несколько дней, это либо близко грунтовые воды, либо плотная глина.

На старых корнях

- Когда сажаем пионы, важны корни. В хороших корнях больше питательных веществ.

Потому что новые корни будут расти, а жить пион будет за счет старых. Если через год вы раскопаете его, увидите, что старые корни стали хлипкие.

Полноценные свои корни у него будут через два года. Почему на третий год пион хорошо цветет? Потому что он цветет на своих корнях.

Бывает, что купил корень, и пион зацвел на следующий год.

Это за счет того, что у вас отличная деленка, и он зацвел на старых корнях, которые настолько были полны питательных веществ, что у растения хватило сил выдать цветок. Но собственные корни будут только на третий год.

Три слоя

- Много нюансов по земле. Скажу самое главное: яму роем в зависимости от длины корней, но 50 на 50 надо вырыть обязательно в глубину и в ширину.

Мысленно прослаиваем яму на 3 части.

В нижнюю часть, на дно, если у вас сухой участок, не замокает, кладем органику, компост, в основном. Пион любит компост, сухой навоз.

Средняя часть – это хорошая земля и удобрение. Положите стакан золы или доломитовой муки. Я кладу и то, и то, почва у меня суглинок.

Можно и суперфосфат. Но суперфосфат малоэффективен. Я несколько раз раскапывала ямы, и он лежал и через два, три года.

Можно положить костной муки, рыбной муки.

И я стала класть горсть монокалийфосфата, он водорастворимый и сразу будет защищать корни.

Третий, верхний, слой – простая земля.

Затем положите корень, можно лежа, но почками в центр, в середину ямы. Верхняя почка находится на глубине 5 см. Нам нужно, чтобы не было утяжки в яму при сырой погоде.

Любая деленка - это корни с одной стороны, но и с другой стороны тоже пойдут корни, и им нужно место.

Когда большой корень (25 см), он займет все место - от края до края, лучше подрезать его секатором.

Смысл в том, что у нас органика внизу, а корень вверху, и между ними средний этаж. Это для того, чтобы корни, которые будут нарастать, не касались органики.

При касании с органикой они будут гореть и гнить.

Корни должны быть хорошими.

Защита для корней

- С прошлого года я стала корни ХОМом обмазывать и вижу результат.

В миске смешиваю золу с ХОМом. Еще песком обсыпаю голову корня. И на корневую шейку сыплю песок.

Коневая шейка - самое важное место в пионе, отделить эту часть с одной почкой, посадить в горшок, и цветок будет растит. Надо, чтобы это место не гнило.

Еще хорошо использовать микоризу, она убивает бактерии.

В позапрошлом году я микоризу использовала, а ХОМ не использовала, и все мои посадки колосились.

А в этот раз я все промазывала ХОМом, а на шейку сыпала микоризу.

Хорошее соседство

- Я за то, чтобы рядом замульчировать, либо замульчировать и что-то посадить. Мне нравится пион Иллини Варриор, он неубиваемый и в сорняках растет, заворачивается каждый вечер в шары.

Многие сажают рядом с пионами лилии, ирисы. У меня все отдельно.

Подойдет астранция, котовник, шалфей, укроп. Прекрасно пионы сочетаются с весенними луковичными – нарциссы рядом можно посадить.

Если не совсем солнечный вариант, - хосты. С маками очень красиво.

У каждого на участке есть деревья с «голыми ногами» – черноплодная рябина, ирга, сирень. Вполне можно посадить к ним пионы. Метр отступить. Но и солнце должно быть.

И потом пионы чем-то подбить, например темными гейхерами или карликовыми ирисами.

Под ноги к пиону здорово манжетку посадить, но она быстро разрастается. Наперстянку сажала. Сначала красиво, потом еле избавилась от нее, она сеется и заполоняет все собой.

После нее пробовала дельфиниум. Но, оказалось, он тоже хочет жить отдельно.

У меня много декоративных луков, которые в два-три временных участка растут. Анемоновидные пионы прекрасно с ними соседствуют.

Пионы Blush Queen – невероятная красота.

Ухаживайте правильно

- Весна, когда снег растаял, надо провести профилактику, обработать растения препаратами меди.

Раньше я использовала бордоскую жидкость, а сейчас Ридомил голд. Пользуюсь Хорусом, он послабей, но работает при низких температурах. Но Хорус дорогой.

Бордоской жидкостью надо 2-3 раза обрабатывать или Фитоспорином 1-10 пионов можно обработать каждые 4-5 дней.

Если у вас пионов мало, используйте более щадящие для земли и растений препараты – Фитоспорин, бордоская жидкость. Можно и Ридомил голд развести послабее для профилактики.

Когда у вас пионовая масса наросла, вышли бутончики, перед цветением их надо подкормить комплексным удобрением. Я использую жидкие.

Если вам с лейкой ходить тяжело, найдите комплексное водорастворимое удобрение и его посыпьте его перед дождем.

А если вы хорошо себя чувствуете, вам не тяжело, полейте нормальным удобрением. Но нужно, чтоб азота в этом удобрении было меньше 10 или вообще без азота. Азот дается только весной, он - для зеленной массы.

После цветения нужно обязательно дать монокалийфосфат. Если куст маленький и это первое цветение, то 10 г на 10 литров. Если куст большой, старый, ему от 6 лет, то 20 г на 10 литров.

Монокалийфосфат мы используем и в качестве защиты, когда вдруг резко начинается похолодание и дожди. Надо полить или посыпать немного перед дождями.

Это укрепляет корни и защитит от возможного ботритиса (серой гнили).

И есть хороший препарат Мегафол, но я его использую только на люкс-пионы, он дорогой.

Травенистые пионы осенью, как морозы ударили, срезаем прямо вровень с землей. Вокруг кладем доломитовую муку. Мой опыт: один раз в три года.

Листья сжигаете или выносите на мусорку, потому что, если вы посмотрите, на них - грибок, ржавчина. У себя на участке их не оставляйте.

Можно ещё полить монокалифосфатом. Я монокалийфосфат даю дважды: либо перед дождями, холодной погодой, либо поливаю, когда срезаю.

Почему пион не цветет

- Если куст наращивается, стеблей прибавляется, а цветения нет, ему не хватает питания.

Пион любит хорошую еду, нужна глина, она питательная. Нужны глина и удобрения. Надо раскопать все аккуратно и привезти или купить хорошей земли.