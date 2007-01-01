Иван Грозный жестоко расправился с калужским наместником Михаилом Воротынским

Хотя князь всю жизнь верно служил царю.

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

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В этом году есть юбилейная дата. 515 лет назад родился один из лучших полководцев Московской Руси Михаил Иванович Воротынский.

Пять лет он был наместником в Калуге.

Михаил Воротынский был вторым сыном знатного удельного князя, боярина Ивана Михайловича Воротынского, у которого от двух браков были три сына и три дочери.

Родовые земли

Воротынское княжество, находившееся близ Калуги, входило в состав Великого Литовского княжества, но внутренне было полностью самостоятельным.

Иван Воротынский имел во владении треть княжества и город Перемышль, за что его называли ещё князем Перемышльским.

Однако в 1487 году Иван Михайлович из литовского княжества переходит на службу Ивану III. Принимает участие во многих походах и к началу века ХVI века получает все родовые владения Воротынских.

В 1534 году многие московские воеводы и бояре были недовольные правлением Елены Глинской - регентши при малолетнем Иване IV, и хотели перейти на службу Литве.

Об этом подумывал и князь Воротынский. Но план его стал известен. Иван Михайлович с тремя сыновьями был арестован. Через год он скончался в темнице Кирилло-Белозерского монастыря.

На службе у царя

Дата и место рождения Михаила Воротынского неизвестны, историки указывают примерно 1513-1519 гг. Упоминается о нем впервые в исторических документах в 1531-32 гг, что князь Михаил задолжал протоиерею 20 рублей «за соболи».

Когда арестовали юного Михаила вместе с отцом и братьями, он был лишён Воротынского княжества. Но после смерти отца его освободили и вернули владения.

При Иване Грозном Михаил стал одним из приближённых царя. Ему было доверено охранять южное направление. Набеги Крымского хана в то время случались почти каждый год.

Ханские войска захватывали тысячи жителей в плен, а потом их перепродавали.

Воротынский возглавлял русские войска, руководил строительством оборонительных сооружений, переправ, отбивал попавших в плен.

Был воеводой в Белёве, Туле, наместником в Калуге, Ярославле, Костроме, Коломне, Одоеве, Рязани.

Сохранил статус удельного князя. А таких князей при Иване Грозном было по пальцам пересчитать.

И царь опасался, что Воротынский перейдет на службу Литве или хану, и тогда врагам откроется выход к Оке.

В 2023 году в центральном парке Воротынска открыли памятник князю Михаилу Воротынскому.

Казань брал

Особенно отличился Михаил Воротынский в 1552 г. при взятии Казани, которая считалась неприступной.

В схватке был ранен, но не покинул сражения.

Применил хитрую тактику, вырыв подкоп, заложил 48 бочек с порохом и взорвал стены. Русские войска ворвались в крепость, и одержали победу.

Воротынский возвращался с частью войска пешим строем («полем»), что было очень почетно. Князь первый доложил царю о взятии Казани, получил почетное звание «слуга Государев» и боярский титул.

А через 10 лет князь попал в опалу, как сказано в документах, «за измену».

Воротынского с семьей сослали в монастырь Белоозеро, а его удел отобрали в казну. В монастыре князь жил неплохо: у него была прислуга, ему доставляли продукты, посуду, одежду и деньги.

Но средств не хватало, и Воротынский писал царю письма с просьбой выслать необходимое: новое платье, потому что старое поизносилось, скатерти, продукты, посуду, так как прежняя деревянная сломалась, а медная совсем сгорела.

Жаловался, что не дошли вино, воск, изюм, лимоны, перцы, шафран, гвоздика и т.д.

Через четыре года царь смягчил гнев и простил Михаила Ивановича.

Князь дал присягу, что никогда не уедет и не будет желать зла царю. Иван Грозный вернул ему часть городов, но без суверенных прав.

Свое обещание не уезжать Воротынский сдержит и через год отвергнет предложение польского короля Сигизмунда II перейти к нему на службу.

А в 1565-м возглавит оборону южных рубежей и создаст «Боярский приговор о станичной и сторожевой (пограничной) службе», где прописаны сроки службы, жалование, наказания. Например, самовольное оставление своего места при вражеском нападении каралось смертной казнью.

Защитил Москву

В 1571 году крымский хан Девлет-Гирея ворвался в Москву, сжег и разграбил посады, убил множество жителей.

Через год, в 1572-м, хан вновь идёт на русские земли и требует от царя подчинения, чтобы установить зависимость Москвы от крымского ханства, которое было вассалом Османской империи.

Иван Грозный уезжает в Новгород, якобы собирать войска. Защищать Москву остается Воротынский. Он организует оборону вблизи Серпухова. У него всего 20 тыс. войска.

Девлет-Гирей об этом знал. Ханские войска же насчитывали около 100 тысяч.

Воротынский с Дмитрием Хворостининым применяют хитрость. Хворостинин был приверженцем атак, а Воротынский любил оборонительную тактику.

Возле деревни Молоди (в 50 км от Москвы, один день пути) происходит, как говорят историки, эпохальная битва, сравнимая с Куликовской.

Воротынский на холме при деревне ставит гуляй-город (передвижную укрепленную крепость – замкнутые по кругу деревянные щиты с бойницами для оружия).

При штурме русские войска во главе с Хворостининым якобы стали отступать, на самом деле подвели врага к гуляй-городу. Хан несколько раз атаковал его, но безрезультатно.

В разгар боя Воротынский незаметно вывел большой полк из укрепления, и ударил ханским войскам в тыл. В тоже самое время воины Хворостинина выскочили из гуляй-города и погнали ханские войска.

Ханское войско не ожидало двойного удара. Девлет-гирей бежал.

Русские войска долго преследовали врага. В Крым возвратилось не более 15 тысяч воинов.

За победу над ханом царь возвратил князю Михаилу титул «слуги Государева» и город Перемышль. А крымский хан после этого 15 лет не нападал на Москву.

Но через два года после сражения Михаила Воротынского арестовали, обвинив в том, что он просил ворожеек околдовать царя.

Историки предполагают, что Иван Грозный боялся славы Воротынского, тем более что Воротынский был потомок Рюриковичей. Вот и задумал избавиться от него.

Князя пытали огнём и затем отправили на Белоозеро. По дороге туда Воротынский умер. Все имущество князя перешло в Государеву казну.

Три жены

Известно, что Воротынский был женат трижды. О его первой жене ничего не известно. Кроме того. что ее звали Ксенией.

Со второй женой Степанидой Ивановной у него было трое детей: дочь Аграфена, сыновья Иван и Дмитрий.

Степанида умерла в 1570 году. А через год умерла дочь Аграфена.

После смерти Степаниды 60- летний Воротынский женился на молодой Елене Федоровне, дочери князя Татева. Но в мае 1573-го Елена умерла. Детей у них не было.