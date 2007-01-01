Наш репортаж: в Оптиной пустыни простились со старцем Илием

Схиархимандрита похоронили во вторник, 18 марта рядом с часовней Воскресения Христова на братском кладбище Оптинского монастыря.

Отец Илий скончался 15 марта поздним вечером. На следующий день новость об его уходе взволновала без преувеличения всю страну. Тысячи людей устремились в Оптинский монастырь, чтобы поклониться гробу праведника, установленному в Казанском храме монастыря.

Холод и метель не стали препятствием, очередь растянулась до монастырских ворот. Люди продолжали приходить и приезжать из других городов, храм не закрывался даже ночью.

18 марта, в день похорон в Оптинском монастыре собралось небывалое количество людей. Припаркованные на обочинах машины и автобусы из разных регионов растянулись на несколько километров.

Отпевать старца прибыл Святейший Патриарх Кирилл, для которого отец Илий являлся личным духовников и наставником.

Чтобы тысячи людей могли видеть и слышать обряд отпевания, на территории монастыря и за его воротами установили два больших светодиодных экрана.

Подразделения Росгвардии следили за порядком, а в полевой кухне, которую они развернули у стен монастыря, любой желающий мог согреться горячим чаем.

Ровно в 12 Патриарх Кирилл обратился ко всем собравшимся со словами воспоминаний о покойном.

Он рассказал, что с будущим схиархимандритом, а тогда еще совсем молодым человеком Алексеем Ноздриным, они познакомились и подружились в 1965 году в духовной семинарии.

Интересно, что первым послушанием Алексея была работа на телефонном коммутаторе семинарии.

- Уже тогда многие замечали особые качества его души, - рассказал Патриарх. – С ним хотелось общаться, он привлекал к себе людей своей простотой, чистотой, любовью и абсолютной порядочностью. Алешу все любили.

Патриарх также рассказал об одной из важных миссий отца Илия – служении на Афоне.

Время было сложное – западные страны хотели разрыва связей России с местными братскими православными церквями, а светские власти Греции пытались запретить приезд иноков и паломников.

Решением Священного Синода в марте 1976 года в русский Пантелеймоновский монастырь был направлен отец Илий. Он стал одним из тех иноков, которые укрепили монашескую жизнь, помогли сохранить старинную обитель для Русской Православной Церкви и не допустили ее передачи грекам.

Патриарх Кирилл провел обряд отпевания, а затем состоялся крестный ход и тело усопшего обнесли вокруг храма. На братском кладбище прошла заупокойная лития и отец Илий был предан земле.

Наша справка

Схиархимандрит Илий (в миру Алексей Афанасьевич Ноздрин) родился 8 марта 1932 года в селе Становой Колодезь Орловского района (ныне — Орловской области) в крестьянской семье.

По собственному признанию, молиться начал с трех лет.

Детство пришлось на военные годы. В 10-летнем возрасте мальчик потерял отца, скончавшегося после ранения.

В 1949 году окончил школу и ушел в армию, где по настоянию сержанта вступил в комсомол.

Позже раскаивался в этом решении и, вернувшись домой, уничтожил комсомольский билет.

Закончил техникум, уехал работать в Волгоградскую область, где продолжал посещать церковь. По совету своего духовника поступил в духовную семинарию.

13 марта 1966 года пострижен митрополитом Никодимом пострижен в монахи с именем «Илиан». Позднее митрополитом Никодимом рукоположён в сан иеродиакона и иеромонаха. Нес службу в различных храмах Ленинградской епархии.

С 1966 по 1976 год провел в Псково-Печерском монастыре, после чего принял послушание отправиться на Афон.

В Россию вернулся в 1989 году, был направлен в качестве духовника в восстанавливаемую Оптину пустынь.

В 2009 году избран духовником новоизбранного патриарха Кирилла и поселился на Патриаршем подворье Троице-Сергиевой лавры в Переделкино.

Последние полгода жизни провел в Оптиной пустыни.