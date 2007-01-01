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Джага-джага и шальная императрица: ГИТИС показал в Калуге осовремененную версию «Женитьбы Бальзаминова»

Действие в ней перенесено в 1990-е годы.
Татьяна Светлова
20.03, 19:21
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фото из архива ГИТИСа
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Полное название спектакля «Женитьба Бальзаминова. Попытка #3. «Нереальные сцены из реальной жизни».

Поставила его креативный театральный режиссёр, мастер курса Нина Чусова, известная своим нестандартным подходом и отказом от штампов.

Чусова и сама кода-то закончила ГИТИС, режиссерский факультет (мастер Леонид Хейфец).

Чусова поставила уже полсотни спектаклей, в том числе на сцене главных театров страны: нашумевшую «Грозу» в Современнике, «Ревизора» в театре им. Моссовета, «Тартюфа» в МХТ им. Чехова.

Работала с Александром Домогаровым, Павлом Деревянко, Татьяной Кравченко, Олесей Железняк, Еленой Яковлевой и другими.

И практически все спектакли Чусовой попадали под пристальное внимание критики.

Нину называли перспективным режиссером, в тоже время не раз обвиняли в излишней яркости, попсовости и легковесности действия.  

Маменька Бальзаминова и Матрена обсуждают Мишеньку.
Маменька Бальзаминова и Матрена обсуждают Мишеньку.

Каждый хочет счастья

Посмотреть спектакль культового режиссера и работу молодых артистов ГИТИСА в Калуге собрался полный зал.

«Женитьбу Бальзаминова» Чусова тоже сделала нестандартно – перенесла действие в 1990-е, при этом сохранив первоначальный текст.

Как гласит аннотация к спектаклю: «история разыгрывается в 90-е годы ХХ века, когда наша страна находилась в разрухе и неопределенности, все надеялись, что вот-вот все наладится, каждый верил, что его не обманут, что он исцелится, разбогатеет, станет счастливым.

Это история наших родителей, которые преодолели эту ситуацию.

И вот где-то на окраине Москвы живет простой, ничем не примечательный Мишенька Бальзаминов, который хочет быть успешным и богатым.

Только не богатства ведь хотел Бальзаминов, а счастья. Каждый герой в нашей постановке ищет  счастья: мама Бальзаминова видит его в благополучии сына, сестры Пеженовы - в свободе от домашней тирании, Белотелова хочет простого женского счастья…».

Мишенька так и остался маменькиным сынком.
Мишенька так и остался маменькиным сынком.

Атмосферу 1990-х создают хиты того времени.

Михайло Бальзаминов зажигает под «Мальчика-бродягу», его маменька с Матреной отдыхают после бани под «Два кусочека колбаски», спортивные сестры Пеженовы в лосинах и слитных купальниках отжимаются и приседают под «Джага-джага», а Белотелова рыдает под «Еще одна осталось ночь у нас с тобой» и отрывается под «Шальную императрицу».

Поют актёры вживую. На этом настаивала режиссер.    

Братья заставляют любвиобильных сестер Пеженовых заниматься фитнесом.
Братья заставляют любвиобильных сестер Пеженовых заниматься фитнесом.

Комната Бальзаминова обставлена в стиле 1990-х. А его мать, Павла Петровна, заряжает воду у телевизора - в то время многие верили в целительную силу сеансов Алана Чумака.

Не забыли и про малиновые пиджаки, спортивные костюмы, атласные мужские рубашки, толстые золотые цепи.

А вдовствующая пять лет Белотелова сидит в окружении портретов отошедших в мир иной мужей - криминальных авторитетов. Понятно, откуда у нее состояние.     

Бальзаминова и сваха спелись.
Бальзаминова и сваха спелись.
Дело едва не дошло до стриптиза.
Дело едва не дошло до стриптиза.

Букет- в зал

Яркости в спектакле предостаточно: два часа веселья с танцами и музыкой.  Спектакль начинается со свадьбы с дракой, свадьбой же, но уже счастливой, и заканчивается.

Образы главных героев выглядят интересно.

Бальзаминов, которого блестяще играет молодой актер Василий Коковин, не слишком зациклен на том, чтобы стать богатым, он достаточно романтичен и симпатичен, только с невестами ему не везет.

Лукьян Лукьяныч предстает этаким мачо в стиле Богдана Титомира.

И увозит сразу двух сестер Анфису и Раису, а Михайло остается у разбитого корыта, огребает от братьев Пеженовых и возвращается домой с надписью «Дурак» на спине.       

Интересно наблюдать за игрой Кристины Фадеевой, исполнившей роль свахи.

В спектакле она так и сыплет популярными в те годы свадебными пожеланиями: «Желаю нашим новобрачным, чтоб путь их жизни был удачным», «Желаю паре молодой дожить до свадьбы золотой».

По словам актрисы, она пересмотрела много свадебных видео из 1990-х, находя там колоритные женские образы, и потом трансформировала их под свою роль.

Белотелова здесь вдова криминальных авторитетов.
Белотелова здесь вдова криминальных авторитетов.
И вот она уже шальная императрица.
И вот она уже шальная императрица.

Белотелова в исполнении Каталеи Макеевой получилась напористой и страстной, даже странно, что ей вдруг инфантильный Бальзаминов приглянулся.

В финале спектакля на свадьбе невеста кидает в зал букет. Прилетел он в руки дамы, сидевшей в третьем ряду. Кто знает, может, ее жизнь скоро изменится.

Современная версия «Бальзаминова» калужанам пришлась по душе, молодым артистам хлопали стоя и кричали: «Браво!» 12+   

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