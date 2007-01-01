Калужский психолог рассказала, что стресс может привести к кожным заболеваниям

Дерматозы на нервной почве бывают и у детей, и у взрослых.

Кожными заболеваниями страдает около 22% населения в мире, из них 30-60% болезней вызваны психологическими факторами.

Причем, у женщин сильнее проявляется психосоматика, они сильней переживают из-за проблем с кожей

В результате возникают стресс и тревога.

Наталья АРХИПОВА

психолог калужского областного центра медицинской профилактики Стресс может вызвать или усугубить кожное заболевание. Взаимосвязь между стрессом и дерматозами давно известна.

Например, рассмотрим такое заболевание как псориаз, только 62 % обострений заболевания связано со стрессом, во всех других случаях оно возникает из-за иных факторов.

Это может быть травма, наследственная предрасположенность, злоупотребление алкоголем, ангина, хроническая инфекция.

Причем интервал между стрессом и кожной реакцией при псориазе составляет от нескольких дней до двух недель. За это время можно все переосмыслить, перестать воспринимать как катастрофу.

В некоторых случаях, острые психологические ситуации провоцируют развитие псориаза в течение 1-3 дней. При привыкании к стрессу встречаются случаи, когда кожная реакция может проявиться и позже – от 2-х недель до месяца.

Делает уязвимыми

- Люди, страдающие кожными заболеваниями, часто испытывают трудности в распознавании и проявлении эмоций (это называется алекситимия), - объясняет Наталья.

- Так, люди со средней и тяжелой степенью атопического дерматита имеют высокий уровень алекситимии, тревожности, неспособности к конфронтации в стрессовых и психотравмирующих ситуациях, что делает их более уязвимыми.

Прежде исследователи обсуждали гнев и чувство отвращения, как возможные психологические пусковые механизмы развития кожных заболеваний.

Между тем, стыд вызывает у человека с дерматозом чувство инаковости (не как все) и социальной отстранённости, ошибочные впечатления неприятия окружающими и представления о собственной неполноценности.

Хронический стыд может приводить к защитным формам поведения и усилению кожного заболевания.

Устранить причины

- Сторонники альтернативной медицины утверждают, что причины дерматозов только психологические, и предлагают в качестве лечения повторение аффирмаций - коротких фраз для позитивного самовнушения, например: я люблю и одобряю себя.

Но ведь причины дерматозов могут быть не только психологические, бывает комбинация предрасполагающих факторов.

Кожным заболеваниям свойственно волнообразное течение и чтение аффирмаций случайно может совпасть с периодом спонтанной ремиссии, но это не значит, что человек устранил истинную причину.

Поэтому важно прежде всего обращаться за медицинской помощью. Дерматолог подберет лечение, при необходимости направит к другим врачам.

Зависит от мамы

- Люди с дерматозами больше проявляют интерес к поиску ценности, смысла жизни и самореализации, а меньше к статусным и когнитивным (познавательным) смыслам.

Есть предположение, что нарушение личных границ человека провоцирует обострение.

Психоаналитики выявили связь между дерматозами и дефицитом или избытком материнского внимания. Гиперопекающая, тревожная мама, но не интересующаяся истинными потребностями ребёнка, постоянно нарушает его границы: решает, что поесть, надеть и не даёт или обесценивает его выбор.

Ребенок может стрессовать в семье из-за конфликтов, эмоциональной нестабильности и подавленных эмоции у родителей и даже при нарушении личных границ мамы.

Все это приводит к увеличению тревожности, накоплению неприятных эмоций, которые сдерживает ребенок, от которых он не может защитить себя, и они проявляются через кожу.

Научиться с этим жить

- Уменьшить влияние стресса на развитие дерматоза поможет:

- Принятие того, что у вас многофакторное заболевание, имеющее медицинский и психологический компонент. Это особенность организма (предрасположенность).

Да, вот так он реагирует на внешние раздражители и на себя. Люди имеют разную реакцию на стресс, даже если в его основе одинаковые эмоции.

У кого-то стресс спровоцирует рецидив пиелонефрита, у кого-то - депрессию, а у кого-то - псориаз.

Кроме того, человек своим отношением к стрессу, мышлением может провоцировать обострение заболевания. Существует тесная взаимосвязь между эмоциональным состоянием и кожей.

- Проработать ситуацию с психологом. Появление кожных заболеваний является способом психики сообщить о стрессе, который испытывает (или пережил раньше) человек.

Сильные переживания не осознаны, не переработаны, а подавлены и проявились через тело, через кожу. Тело запомнило такую реакцию и в подобной ситуации реагирует привычным образом.

Через дерматоз организм проявляет неспособность перерабатывать и выражать негативные эмоции.

Надо обнаружить и проработать переживания (внутренние конфликты, травматичный опыт, дисфункциональные убеждения и другое), которые стоят за физическими проявлениями.

Затем снять напряжение, избавиться от предубеждения, что из-за дефекта кожи, окружающие будут хуже относиться (стигматизации дерматозов), принять своё заболевание и научить с ним жить.

- Учитесь понимать, проявлять эмоции и управлять ими.

Удерживание их в себе способствует развитию и обострению психосоматических заболеваний. Человек может чувствовать любые эмоции, а контролировать можно лишь поведение.

Распознавайте свои эмоции, ищите причины их вызвавшие и подумайте, как поступить в дальнейшем. Задавайте себе вопросы: что сейчас чувствую, чем вызваны мои эмоции, чего я хочу в дальнейшем?

Как мне поступить? Если напряжение мешает думать, можно использовать «дыхание по квадрату», «треугольное дыхание» и другие методы саморегуляции.

Учитесь защищать и отстаивать свои интересы уверенно и экологично. Конечно, важна поддержка, понимание и благоприятные условия, где уважают твои личные границы, все это помогает справиться с эмоциональными трудностями.

- Заботьтесь о своём психологическом комфорте. Старайтесь свести к минимуму состояния, делающие нас уязвимыми к стрессу.

Важны режим дня, достаточный сон, адекватная физическая активность, рациональное питание, личная гигиена, отказ от курения, алкоголя и другое.

Управлять своим эмоциональным состоянием (успокоить, восстановить и активизировать) можно с помощью методов саморегуляции.

Бывают естественные методы (сон, чтение, танцы, пение, прогулки, общение с приятными людьми и домашними питомцами, смех) и искусственные (дыхательные техники, релаксация, аутогенная тренировка, арт-терапия, музыкальная терапия, фототерапия, метод биологическая обратная связь и другое).

Массаж (снятие блоков и зажимов) также может помочь снизить уровень стресса и тревоги. Заботьтесь о себе

- Обычно после стресса и до появления первых симптомов заболевания есть немного времени. Надо сразу начать искать способы, как исправить ситуацию, а если это невозможно, приспособиться к ней, изменив своё отношение.

Проанализируйте, нет ли в вашей жизни серьёзных стрессовых факторов?

В какие моменты раньше возникало обострение болезни, какие события до этого происходили? Сколько времени прошло после стресса? Сколько вы стрессовали?

Большинство кожных заболеваний провоцирует именно хронический стресс.

Экзаменационный период, развод, уход за родственником и выгорание на работе.

В такие периоды надо больше заботиться о себе, радовать себя.