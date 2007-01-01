"Губернаторский дневник": мы вновь ждем лучших

Медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга» совместно с администрацией губернатора Калужской области объявляют о старте образовательного конкурса «Губернаторский дневник».

Третий раз в регионе лучшие ученики школ получат возможность принять награды из рук губернатора.

Мы поинтересовались у победителей прошлых лет об их сегодняшней жизни и выяснили, что подавляющее большинство обладателей диплома «Губернаторский дневник» подтвердили свой высокий статус лучших.

Это престижно и важно

Через две недели у школьников Калужской области начнутся долгожданные весенние каникулы. После отдыха ребята выйдут на финишную прямую учебного года — последнюю четверть. Это время, когда важно собраться с силами, чтобы завершить учебный год с достойными результатами.

Глубокие знания и стремление к учебе — это не просто залог успеха для отдельного ученика, но и важный вклад в будущее всего региона. Чем больше сегодня в Калужской области будет отличников, тем больше высококвалифицированных специалистов получит регион в ближайшем будущем.

Проект «Губернаторский дневник» направлен на поддержку талантливых и трудолюбивых учеников, которые стремятся к знаниям и получают отличные оценки. Как гласит известная шутка, «ни одно стремление к знаниям не должно оставаться безнаказанным». В данном случае «наказанием» станут приятные сюрпризы и поощрения для самых успешных участников.

Ждем заявки

Участие в акции «Губернаторский дневник» доступно для всех учеников 2-11 классов школ Калужской области. Главное условие — учиться на «отлично» и получать как можно больше пятерок до конца учебного года.

Школьникам, которые решили принять участие в проекте, необходимо стараться получать только высшие оценки. Чем больше пятерок будет в их дневниках, тем выше шансы на победу. По итогам учебного года организаторы акции определят самых успешных участников, которые получат заслуженные награды и признание.

Акция «Губернаторский дневник» — это не просто соревнование за оценки. Это возможность для школьников проявить себя, развить свои способности и получить мотивацию для дальнейшего роста. Для региона это шаг к формированию будущей интеллектуальной элиты, которая будет способствовать развитию Калужской области.

Проект «Губернаторский дневник» — это отличная возможность для школьников Калужской области показать свои знания и получить заслуженные награды. Пусть последняя четверть станет временем новых достижений и ярких побед!

Буду учителем

Варвара Демкина из Калуги дважды становилась победительницей проекта «Губернаторский дневник». Сейчас она учится на первом курсе Калужского государственного университета. Ее мама, Елена Евгеньевна, рассказала, что дочь целенаправленно поступила в КГУ на физико-математический факультет.

- Она хочет стать учителем, это ее осознанное решение и оно мне нравится, - поделилась с нами успехами дочери Елена Демкина. – Школу дочь закончила с золотой медалью, и сейчас в университете тоже учится на отлично.

После получения диплома Варвара решила остаться в Калуге, пойти работать в свою родную школу №4.

- Я уже об этом говорила и с педагогами нашей школы, все знают, что я вернусь, - рассказала Варвара Демкина – Ждут меня в школе после окончания университета Учительница физики сказала: «Давай приходи поскорее, я тебе передам весь свой опыт, все, что знаю сама».

Хотим снова участвовать

Для дважды победителя конкурса «Губернаторский дневник», нынешнего 11-классника 46-й школы Калуги, Романа Чекмарева сейчас наступает самое горячее время. Экзамены на носу. Идет на золотую медаль, с гордостью сообщила нам мама Романа, Наталья Александровна. Впереди поступление в вуз.

- Мы хотим в МИФИ, очень хотим, - говорит Наталья Александровна. – В крайнем случае, я уверена поступим в Обнинск. Роман упорный ребенок. Будет сидеть, учить, ему говоришь, хватит, нет, я еще позанимаюсь.

Роман выбрал специальность физика-ядерщика. В перспективе у него работа в самых престижных научных институтах или предприятиях страны. Мама уверена, что все у него получится.

Мы спросили, будет ли Роман участвовать в конкурсе «Губернаторский дневник» в этом году.

- Если будет у него время, так мы с радостью, он уже дважды победил, а Бог, как говорится, троицу любит, - улыбается мама Романа. - Мы будем стараться. Я все газетные публикации сохраняю, все фотографии, так приятно.

В своей жизни я все решаю сам

Аркадий Дандин, ученик школы № 46 Калуги в прошлом году победил в конкурсе «Губернаторский дневник». Эта награда была для парня закономерна. Практически все 10 лет Аркадий приносил домой в дневнике одни пятерки.

Помимо школьной программы, Аркадий постоянно участвует во всероссийских конгрессах и форумах. В прошлом году он поехал на всероссийский форум «iВолга». Он проходил в Самарской области и объединил более 2000 молодых людей со всей страны.

Аркадий дважды побеждал на чтениях Чижевского, был участником губернаторских смен в летних лагерях региона.

- Его уже от Москвы пригласили поучаствовать от общероссийского «Движения Первых» в конгрессе молодых ученых, который проходил в «Сириусе», - рассказала его мама, Диана Владимировна.

Многочисленные поездки помогли не только расширить познания молодого человека, но и познакомиться с огромным количеством единомышленников. Аркадия заметили и пригласили учиться в национальный исследовательский университет ИТМО в Санкт-Петербурге. Правда окончательное решение Аркадий пока не принял. Родители поддержат любое го решение.

- Если честно вам сказать, я не участвую вообще в его школьной жизни, - призналась мама Аркадия. - У нас никогда не было репетиторов, мне не приходилось этим заниматься. Я не участвую в его выборе конкурсов, в его выборе института.

Самостоятельность и четкое следование к поставленной цели – это фундаментальное качество Аркадия Дандина.

- Все в своей жизни я решаю сам, -заявляет Аркадий Дандин. - С первого класса я хотел быть инженером. Потом с годами это желание обрело понимание сферы приложения моих усилий. Между фундаментальной и прикладной науками сегодня я выбираю последнюю.

Сегодня до осуществления своей мечты у Аркадия осталось совсем немного – поступить в университет. Его мама не сомневается в том, что у ее сына все получится.

- Это закономерный результат всех его усилий, - считает Диана Владимировна. - Он не верит в чудо, он очень много учится, очень много работает над тем, чтобы был результат. И я уверена, что результат будет.

Важный проект

Еще одна победительница конкурса «Губернаторский дневник» прошлого года, ученица школы № 4 Калуги Елизавета Деева, возможно примет участие в проекте в этом году. По крайней мере так считает ее мама, учитель математики.

Сейчас Лиза идет в школе на медаль, правда о своих планах на будущее предпочитает не распространяться. Скорее всего она свяжет свою судьбу с точными науками.

- Она сейчас думает еще, рассказала мама Елизаветы, Маргарита Николаевна. – Может быть будет поступать в Санкт-Петрбург или Москву, а быть может и в Калугу. Посмотрим.

Об участии в конкурсе «Губернаторский дневник» мама – учитель математики – говорит, что такие проекты очень важны. В школе к ним относятся с большой симпатией и уважением. В этом году, скорее всего в конкурсе примет участие не только Елизавета, но и ее одноклассницы, несмотря на то что у старшеклассников, особенно у 11-классников сейчас самая горячая пора.