Война и мир: в Европе панически отступают немцы, а в Калуге внедряют рацпредложения

Что в 1945 году происходило на фронтах и в Калужской области.

Фото из архива.

Продолжаем наш цикл публикаций к юбилею Великой Победы в рамках исторического проекта «Война и мир». В эти дни в победном 1945-м наши войска катком шли по Европе, а в Калужской области уж несколько лет, как текла мирная жизнь.

О том, что происходило на фронтах и в нашем регионе ровно 80 лет мы и рассказываем в нашем спецпроекте. Первая часть публикации – «Война» - основана на сводках Информбюро с фронта, а вторая– «Мир» - на заметках и статьях калужской прессы.

На прошлой неделе мы рассказали о событиях с 3 по 9 марта 1945-го, а сегодня расскажем о том, что происходило с 10 по 16 марта. Все публикации проекта смотрите здесь.

Наступление продолжается

Утром 10 марта войска 2-го Белорусского фронта вошли в город Эльбинг.

Второй по величине город в Восточной Пруссии был местом сосредоточения промышленности, производившей локомотивы, судовые моторы, торпедные катера и подводные лодки.

Немцы придавали огромное значение этому городу и бросили на его оборону пехоту, танки, морские части.

Наши войска окружили Эльбинг, захватили железнодорожную станцию, а затем прорвались в центр города и разгромили вражеский гарнизон.

Уничтожено несколько тысяч немецких солдат и офицеров, захвачено большое количество вооружения, складов, вагонов и паровозов.

В Будапеште наши войска прорвали оборонительный рубеж, организованный на кольцевой магистрали. Захвачено 37 орудий, 260 автомашин, 3 паровоза, 790 железнодорожных вагонов и другие трофеи. Взято в плен свыше 1,3 тысячи солдат и офицеров.

Пленный унтер-офицер 25-й немецкой танковой дивизии Гейнц Киршайс рассказал:

- Наша дивизия была окружена советскими войсками. Бой в окружении длился около шести часов. Мы потеряли более 90 танков и бронетранспортёров. Мой танк был подбит, и я с экипажем пытался лесами пробраться на запад. Целую ночь мы безостановочно шли. Наутро, когда нам казалось, что мы уже выбрались из окружения, нас заметили русские пехотинцы. В плену я встретил многих сослуживцев. От них я узнал, что 25-я дивизия полностью разгромлена и уничтожена.

Не считаясь с потерями

Упорные бои ведут 11 марта войска 1-го Белорусского фронта. Гитлеровцы не считаются с потерями и подводят свежие резервы. Город Дойч-Кроне превращен в укрепрайон и подготовлен для круговой обороны. Советские пехотинцы, кавалеристы и танкисты окружили гарнизон города и не позволили гитлеровцам вырваться из котла.

В результате город взят, а на его улицах осталось более двух тысяч трупов немецких солдат и офицеров. Около 600 человек взяты в плен.

Войска 1-го Украинского фронта перешли в наступление и форсировали реку в районе города Штейнау – мощной и хорошо укрепленной крепости. На подступах к городу противник установил более 60 железобетонных многоамбразурных дотов. В самом городе немцы укрепились в зданиях. Гарнизон Штейнау составляли курсанты унтер-офицерской школы, танковые, гренадёрские и специальные батальоны. Штейнау взят штурмом, более трех тысяч вражеских солдат и офицеров уничтожены.

Ожесточённые бои в течении дня шли за крупный промышленный город Лигниц. Наши танки и пехота ударили с разных направлений. Противник понес колоссальные потери. Захвачены трофеи, в том числе 37 немецких самолётов, взяты в плен более двух тысяч немецких солдат и офицеров.

Прорыв обороны

В течение 12 февраля в Польше наши войска в результате наступательных боёв заняли более 120 других населённых пунктов.

Войска 4-го Украинского фронта вели бои за город Бельско — мощный опорный пункт обороны противника, прикрывавший подступы к Моравской Остраве. Город прикрывают горные хребты – Бескид Малы и Бескид Сьляски. Установленные на склонах гор орудия и пулемёты простреливали все дороги, ведущие к Бельско с востока.

На берегу реки Бяла немцы построили оборонительную полосу из железобетонных дотов, многочисленных окопов и траншей с бетонированными орудийными и пулемётными площадками.

Наши пехотинцы и танкисты при поддержке артиллерии форсировали Бялу и прорвали оборону противника на западном берегу. Затем перехватили дороги, идущие на юг, таким образом взяв гарнизон города в кольцо. В результате штурма город Бельско – узел четырёх железных и восьми шоссейных дорог – был взят.

Войска 1-го Украинского фронта западнее реки Одер с боем овладели в немецкой Силезии городом Бунцлау — центром коммуникаций и мощным опорным пунктом обороны немцев на реке Бобер.

В Будапеште наши войска сломили сопротивление противника в западной части города (Буда). Занято более 200 кварталов, в том числе королевский замок и старая крепость.

Образцы героизма

13 марта войска 2-го Украинского фронта при поддержке подразделений 3-го Украинского фронта завершили ликвидацию окружённой в Будапеште группировки противника и полностью очистили венгерскую столицу от немецких захватчиков.

В Польше наши части совершили обходный манёвр и окружили город Глогау — сильный опорный пункт немецкой обороны на левом берегу Одера. Развивая наступление, советские подразделения прошли вдоль Одера на северо-запад и овладели железнодорожной станцией и городом Бейтен.

Разрозненные группы немцев были прижаты к реке и уничтожены. В лесах захвачены большие подземные склады с вооружением и боеприпасами.

Советские воины показывают образцы доблести и героизма. Пулемётчик Николай Лубков переплыл через реку и, прикрывая переправу советских бойцов, пулемётным огнём истребил несколько десятков гитлеровцев.

Артиллерист-наводчик Пётр Земцов в одном бою уничтожил 2 танка и 4 бронетранспортёра противника. Зенитчик сержант Жарков при отражении налёта вражеской авиации сбил два немецких самолёта.

Старший сержант Мельник заметил, что в одном сарае укрылась большая группа немцев. Он скрытно подобрался к сараю и бросил две гранаты. Ворвавшись в сарай, дал две очереди из автомата и крикнул: «Руки вверх!» Оторопевшие немцы бросили оружие. Вышедшие из сарая с поднятыми руками 104 гитлеровца взяты в плен.

Вдоль Одера

14 марта войска 1-го Белорусского фронта штурмом овладели городом Шнайдемюль – мощным опорным пунктом обороны немцев в восточной части Померании. В боях при ликвидации окружённой группировки противника войска фронта взяли в плен более пяти тысяч немецких солдат и офицеров, а также захватили более двухсот самолётов, большое количество орудий, миномётов, пулемётов, винтовок и автоматов, автомашин, тракторов и тягачей, около ста паровозов. Противник потерял убитыми более семи тысяч солдат и офицеров.

В Польше занято освобождено от гитлеровцев больше 50 населенных пунктов.

Войска 1-го Украинского фронта наступают вдоль западного берега реки Одер. Штурмом взят город Нейштедтель. Очищен от противника промышленный центр Шпроттау.

Советские танкисты и пехотинцы разгромили немецкие гарнизоны и овладели городами Яуер и Штригау. В боях за день уничтожено 32 немецких танка, 48 бронетранспортёров и 150 орудий. Противник потерял только убитыми до 4 тысяч солдат и офицеров.

Стремительный бросок

Войска 1-го Украинского фронта 15 марта продолжили наступление в Германии. Противник перебрасывает в район боёв свежие части, но не может остановить советских воинов.

Подвижные соединения и пехота, наступающие вдоль западного берега реки Одер, преодолели лесистую местность и атаковали немецкий гарнизон города Грюнберг.

Мощные удары с двух направлений сломили сопротивление противника, город был взят.

Советские соединения совершили стремительный бросок на северо-запад, где форсировали реку Бобер и продвинулись на 40 километров. С боями занят узел железных дорог город Зоммерфельд.

Авиация Краснознамённого Балтийского флота атаковала в районе мыса несколько транспортов противника. Самолёт, пилотируемый лётчиком Носовым, был подбит и загорелся. Лётчик направил горящий самолёт на немецкий транспорт водоизмещением в 6 тысяч тонн и врезался в него. Произошёл взрыв. Самолёты, продолжая атаки, потопили еще один немецкий транспорт водоизмещением в 10 тысяч тонн.

Войска 2-го Белорусского фронта вышли на подступы к польскому городу Хойнице (Конитц). Немцы построили вокруг города укрепления полевого типа, усиленные дотами, а также отрыли глубокие противотанковые рвы. Противник стянул в этот район много артиллерии и крупные силы танков и пехоты. Только за последние дни гарнизон города пополнился пехотной дивизией и боевыми группами, сформированными из курсантов военных училищ.

Наши войска преодолели немецкие укрепления и ворвались в Хойнице с юга. Последовавшими затем ударами с востока и запада вражеская оборона была дезорганизована. Немецкий гарнизон понёс большие потери и в беспорядке отступил.

Пленный ефрейтор 504-й зенитной бригады Макс Молик рассказал:

- Немецкое командование уделяло исключительное внимание обороне крепости Штейнау, прикрывавшей западный берег реки Одер. На подступах к городу были построены укрепления со множеством дотов. Однако русские войска окружили Штейнау. Комендант крепости Бернард заявил, что город и крепость Штейнау должны быть удержаны во что бы то ни стало. Он угрожал расстрелом всякому, кто заикнётся о капитуляции. Гарнизон нёс огромные потери. Монастырь был набит ранеными солдатами и офицерами. Русская пехота и танки прорвались в город и начали теснить нас. Когда солдаты увидели, что положение безвыходное, среди них началась паника. Судьба гарнизона была решена.

Сопротивление бесполезно

В польском городе Познань 16 марта наши войска вели бои по уничтожению окружённого гарнизона противника. Немцы засели в крепости, а также в пригородах на восточном берегу реки Варты и оказывают упорное сопротивление. Советские пехотинцы и артиллеристы, уничтожая огневые точки и живую силу противника, очищают от врага один дом за другим. За день истреблено до тысячи гитлеровцев, 550 взяты в плен

Западнее немецкого Грюнберга наши войска преодолевают ожесточенное сопротивление немцев. Противник соорудил у шоссейных дорог оборонительные узлы с дотами и дзотами. Особенно сильно укреплены перекрёстки дорог. Советские пехотинцы и сопровождающие их артиллеристы, совершая обходные манёвры, блокируют и уничтожают опорные пункты обороны противника. Наши войска с боями продвинулись вперёд на 20 километров и вышли к реке Бобер в её нижнем течении.

После упорных боёв советские части овладели сильно укреплённым опорным пунктом Ротенбург на левом берегу реки Одер.

В лесах под Будапештом наши войска закончили ликвидацию разрозненных групп немцев, прорвавшихся из западной части города. У многих немецких солдат, взятых в плен, обнаружены золотые часы, золотые и серебряные ложки и другие драгоценности. Все эти вещи немцы награбили у жителей города Будапешта.

Командир 400-го немецкого запасного батальона лейтенант Гельмут Пауль, сдавшийся в плен вместе с 76 солдатами, свидетельствует:

- В немецких частях, окружённых в Восточной Пруссии, творится хаос. Командование приказало держаться до последнего, но этот приказ невозможно выполнить. Солдаты видят, что дальнейшее сопротивление бесполезно. Часть из них переоделась в гражданское платье и отказалась выполнять мои приказания. После всего виденного и пережитого мною в январе 1945 года было бы безумием продолжать борьбу. Собрав остатки своего батальона, я сдался в плен.

Мы полистали страницы газеты «Знамя» за 10-16 марта и собрали для вас самые интересные новости о том, чем жила Калужская область, пока солдаты Красной Армии неотвратимо приближали День Великой Победы.

…выигрывают в лотерею.

Среди тысяч выигрышей, выплаченных Калужской сберкассой, много крупных. По билетам Третьей денежно-вещевой лотереи выплачено два выигрыша по 25 тысяч и семь по 10 тысяч рублей. Кроме того, выдано двое серебряных часов, два ковра и много других ценных вещей.

…заботятся о сиротах.

В Жиздринском районе находятся на патронате 98 детей, чьи родители погибли на фронте. Все они получают пособия, обеспечиваются одеждой и обувью. В 1944 году 22 ребенка были помещены в детский дом, а еще двое усыновлены.

…производят изделия из кости.

На калужском мясокомбинате действует цех ширпотреба. Из натуральной кости здесь делают домино, гребенки, пуговицы. В феврале цех выполнил план на 140 процентов.

…играют на гуслях.

В Малоярославце большой популярностью пользуется 60-летний лесоруб Федоров. На самодельных гуслях он исполняет для земляков старинные народные песни. Со своим инструментом он готовится поехать на областной смотр художественной самодеятельности.

…борются с хищниками.

Охотники Калужской области ведут борьбу с волками. Только за два месяца они уничтожили 15 хищников. Облавы будут продолжены.

…готовятся к навигации.

В Верхнеокском агентстве малых рек заканчивается ремонт водного транспорта. В этом году караван судов агентства пополнился одним газоходом и двумя баржами.

…внедряют рацпредложения.

На Калужском электромеханическом заводе внедрено рацпредложение, которое позволит экономить 13 тонн цветных металлов в год. В денежном выражении экономия составит 197 тысяч рублей.