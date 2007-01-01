Приходите завтра: в Калуге многоквартирный дом неделю сидит без воды

Всю неделю жители дома № 49 по улице Телевизионная вынуждены мыть посуду и умываться в тазиках.

Банальное событие – отключение воды – затянулось, похоже, до следующей недели.

В пятницу, 14 марта, в редакцию обратилась калужанка, Василиса Нечетная и рассказала грустную историю своих обращений во всевозможные коммунальные службы.

Самое интересное во всей этой ситуации то, что в горуправе сильно удивились, мол, им давно должны были дать воду.

Как так получилось, мы разобрались подробно.

Вечер перестал быть томным

Калужанка Василиса Нечетная в минувший вторник возвращалась с работы в прекрасном настроении. Планы на вечер были, однако их перечеркнул кран на кухне. Издевательски пошипев, он капнул в раковину и замолчал. Немного растерявшись, Василиса стала вспоминать: объявления об отключении воды не было, вокруг дома фонтаны не буйствовали, аварийных машин тоже не наблюдалось.

- Я даже поначалу не знала, куда звонить, - рассказала Василиса. - Потом набрала номер нашей управляющей компании «СКС». Автоответчик сказал, что управляющая компания работает до 16:00, хотя в квитанциях написано, что должны отвечать до 17:00.

Понимая, что разговаривать с автоответчиком малопродуктивно, калужанка набрала номер аварийной службы Калуги. Там ее успокоили, сказав, что воду дадут вечером, часиков в 22.00. Шли часы, кран на кухне все так же гордо молчал. Прошли 22.00, 23.00, 24.00.

Всякое бывает, подумала Василиса, и вздохнув, достала тазик, сходила к автомату по продаже воды и стала мыть посуду в тазике. В конце концов, иногда такое бывает.

- Ну, уж завтра-то точно дадут, - вспоминает тот вечер калужанка.

Оказалось, что воду не дали ни «завтра», ни «послезавтра», ни… В пятницу, когда жительница Калуги решила позвонить нам, воды так и не было. Причем ни разу к их дому не подъезжала водовозка. Жильцы вынуждены были с бутылками бегать, искать водичку.

Полы будем вскрывать

Ситуация накалилась на следующий день. В среду к дому подъехали работники из управляющей компании и сказали, что нужно менять трубы, а для этого необходимо вскрывать полы в квартире. Веселенькое дело, - подумала Василиса. – Но, надо, так надо.

- Жильцы подготовились к замене труб и стали звонить в управляющую компанию, чтобы узнать, когда придут их менять, - продолжает свой рассказ калужанка. - Нам ответили, что менять их будут только завтра. На следующий день приехали менять, это заняло часа 3, но воду так и не дали.

Не дали внятного ответа жителям и по поводу подвоза воды. Заветную цистерну жильцы высматривали всю неделю. Даже в бинокли не видно было машины с драгоценной влагой.

- До настоящего момента все жильцы дома выкручиваются как могут, потому что помыться, постирать и даже сходить в туалет – проблема, - жалуются жители дома №49 по улице Телевизионная.

Вскрытые полы и замененные трубы не подействовали на тоскующий без воды кран на кухне Василисы Нечетной. Наконец, в пятницу утром пришло новое известие.

- Главная по дому сказала сегодня, что для подачи воды нужно прочищать колодец, но работа продвигается очень медленно, - рассказывает Василиса. - Получается, что на целую неделю люди остались без воды. Сегодня приезжал водоканал для прочистки колодца, а в управляющей компании сейчас начнутся выходные - суббота и воскресенье и, видимо, из-за этого, включение воды отодвинулось до понедельника.

У трех нянек…

В городской управе очень удивились, когда мы им рассказали о недельной засухе в отдельно взятом доме Калуги.

- Давно должны были дать им воду. Там все работы сейчас выполняет управляющая компания «СКС», - ответили нам в управлении ЖКХ Калуги.

В «Калугаоблводоканале» тоже открестились от проблемы.

- Мы свою работу сделали оперативно, сейчас по адресу Телевизионная, 49 работает управляющая компания, - ответили нам в водоканале. - Подвоз воды будет осуществлен к 14:00.

Оперативно дозвониться до управляющей компании нам не удалось.

Банальная история, что здесь такого, - спросит читатель. Да, увы, банальная. Когда то, что реально сделать за сутки, растягивается на неделю. О проблеме жителей дома № 49 по улице Телевизионная всю неделю знали и в горуправе, и в водоканале, и в УК. Однако, сдвинуть с мертвой точки ситуацию удалось только после того, как жители написали жалобу на странице губернатора в социальной сети.

Невольно возникает вопрос: а калужанам теперь по любому поводу нужно писать губернатору? UPD. Как сообщили нам жители, в 14.00 был подвоз воды, а в 15.30 наконец-то заработал кран на кухне у Василисы Нечетной - в дом дали воду.