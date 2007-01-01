Тихое помешательство: в Калуге поставили спектакль по рассказам Аверченко

Премьера состоялась на Малой сцене.

Фото Виктора КРОПОТКИНА

Сейчас Аркадия Аверченко немного подзабыли. А в начале ХХ века он слыл чуть ли не главным юмористом, королем смеха.

И до сих пор театры периодически ставят его произведения.

В нашем драмтеатре рассказы Аверченко покорили молодого режиссера Андрея Соловьева.

Погружаясь в бытовые ситуации

Андрей - актер калужского драмтеатра, сейчас он учится на 2 курсе режиссёрского факультета ГИТИСа. Спектакль «Пришел. Увидел. Написал.» его режиссерский дебют.

В основе спектакля - 12 коротеньких, похожих на анекдоты, юмористических рассказов. Их сюжеты не связаны между собой, но собраны в одну историю.

Поклонники Аверченко узнают рассказы «Сердце матери», «Специалист», «Неизлечимые», «Резная работа», «Японская борьба», «Тихое помешательство» и другие.

Герой спектакля - начинающий писатель, которому не хватает жизненного опыта. Погружаясь в различные бытовые ситуации, он пишет рассказ за рассказом. И, наконец, редактор принимает у него рукопись.

Из образа в образ

Спектакль идет 1 час 15 минут, без антракта. Перед зрителями разворачиваются гротесковые, доведенные до абсурда ситуации. Аверченко любил высмеивал глупость.

Герои попадают в странные истории. То доктора в операционной ищут инструменты, которые оставили внутри больных, то родители сходят с ума от любви к своему малышу.

Изучающий джиу-джитсу по книжке Саша Кувырков безрезультатно показывает прием, с помощью которого можно парализовать всю руку, а недотёпа Усатов бреет писателя так, что тот едва не лишился уха.

Если вы поклонник такого юмора, скучно не будет, актеры играют легко, действие движется быстро. Для тех же, кто предпочитает стендап и современные шутки, Аверченко покажется устаревшим.

Самой интересной, на мой взгляд, в спектакле стала история про бездетных супругов, которые мечтают взять на лето на дачу ребенка.

На их объявление откликается женщина, благодарит, что есть возможность устроить ее Павлика. Но вместо малыша приезжает наглый 19-летний амбал, от которого хозяева в шоке.

Павлик устраивается в специально подготовленной для него комнате и занимается тем, что бренчит на гитаре, затягивая песню Цоя «Я бездельник, о-о, мама-мама...», курит и пьет стаканами коньяк.

Избавятся они от него весьма оригинальным способом.

Играющие по нескольку ролей Анастасия Семесенко, Вячеслав Соколов, Григорий Добрынин, Илья Шульгин, Елена Короткова стремительно перевоплощаются из образа в образ.

Как модно в современном театре, актеры вбегают, а то и вползают в зал с прохода, появляются из проема в стене, пляшут, поют. А Анастасия Семесенко играет на аккордеоне.

Постановка хоть и учебная, для студента второкурсника это уверенный старт.

«Запал в душу»

По словам Андрея Соловьева, он просто зачитывается рассказами Аверченко, любит его хлесткий юмор.

- В 2013 году во время поступления в Щукинское училище я хотел взять детский рассказ Аверченко, в итоге не взял, но Аркадий Тимофеевич мне запал в душу, - признается Андрей.

– И, когда зашла речь о том, чтобы на Малой сцене поставить спектакль, я понял, что хочу ставить комедию, чтобы зритель смелся. Перечитывая Аверченко, понял, что он мне отзывается.

Я смеюсь над этими рассказами, а значит, и зрителю будет смешно.

У Аверченко 180 рассказов, я их все перечитал с большим удовольствием, буквально проглотил, отобрал 56, а в спектакль вошло лишь 12 и кусочек одноактной пьесы «Тихое помешательство».

Громко сказать, но Аркадий Тимофеевич мне подсказал, что так будет правильно. Мне хотелось показать путь писателя, я имею в виду писателя как творца.

Когда ты идешь этим путем, есть и смешные моменты, и есть над чем подумать, где-то улыбнуться, где-то прослезиться. Я написал инсценировку.

Пока писал, видел актеров, которых хочу задействовать. Можно сказать, что это писалось под конкретных актеров.

Год ушел на вынашивание материала, а репетиционный период занял полтора месяца.

В работе я за сотворчество, чтобы мы все занимались творчеством и получали от этого процесса удовольствие, тогда рождается что-то хорошее.

Считаю, что моя первостепенная задача принести идею и настроить процесс как часовой механизм, а потом дать людям волю.

Если вы спросите меня про конкретную шутку, я скажу, что не знаю, кто ее придумал, может быть я, может быть ребята.

Как говорит Андрей Соловьев, он с удовольствием сделал бы ещё спектакль по детским рассказам Аверченко: «Они удивительные, там трогательное, изумительно чистое отношение к детям».

Спектакль «Пришёл. Увидел. Написал.» включили в основной репертуар, поэтому у калужан есть возможность оценить работу нового молодого режиссера.

Ближайший показ спектакля будет 22 марта, буквально за несколько дней до 145-летия Аркадия Аверченко, писатель родился 27 марта. 18+