Калужские крестьяне любили книги с волшебным содержанием, чтобы «пострашней и посмешней»

В конце ХIХ- начале ХХ вв. в Калужской губернии грамотных крестьян было мало.

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

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Сегодня расскажем, как в деревнях относились к книгам.

Все, что напечатано - правда

Про Бортниковскую волость, что в 3-8 верстах от Тарусы, причт Воскресенской церкви этнографы записали: «Большинство крестьян не грамотны, земских школ совсем нет.

В деревне Алекино из молодого поколения найдется несколько человек, которые умеют читать и только... Трудно достать образцы письма, когда никто писать не умеет.

Письма и прошения пишут в городах, в трактирах.

Чтение любят и охотно слушаю заезжих грамотеев. По вечерам в зимнее время в семьях, где есть грамотный мальчик, вся семья собирается вместе и слушает, что «напечатано в книжке». Грамотный сын – гордость для семьи.

Можно встретить исключительно только евангелие, псалтырь и часослов, да и то попавшие в семьи как учебник из школы.

Немногие грамотеи имеют сонники, оракулы, Бову Королевича, Еруслана Лазаревича, Гуака (рыцарский роман) и т.д.

Распространенность среди крестьян произведений с Никольского рынка объясняется дешевизною, привычкой к ним и что продавцы продают эти книги…

Крестьяне к чтению относятся различно. Одни считают это серьезным делом, другие – пустой забавой, приятным проведением свободного времени…

Предпочитаются книги духовные. Впрочем, молодежь любит более светские. «Божественные книги читать полезно, - говорят женщины, - плохому они не научат. А светские - одна пагуба, только дьяволу на утеху.

К книгам священного писания крестьяне относятся с уважением и верят, что все, что там напечатано – правда. Интересуются главным образом страданиями и чудесами Иисуса Христа, житиями святых, преимущественно Св. Николая Чудотворца и св. мученицы Праскевы.

К сказкам крестьяне относятся как к забаве. Любят сказки со всякими чудесами, волшебниками, чародеями, превращениями и небылицами.

Из сказок Пушкина известна одна – «Сказка о золотой рыбке». О произведениях лубочной литературы говорят: «Ничего, книга занятная». Действия героев принимают за действительные факты.

Крестьянам известны «Черная шаль» Пушкина, «Хуторок» Кольцова, и то как песни. Несколько других вещей знают из случайно попавшегося учебника.

Проза и стихи разницы не составляют: «было бы интересно и занимательно». Драматические произведения не известны совсем.

Крестьяне вообще любят читать книги с фантастическим, волшебным содержанием, где «пострашней и посмешней»…

Песенниками интересуются, но заучивают только те песни, которые им известны. Календари покупают только дешёвые. Верят в «оракула» и в «Соломона».

Книги достаются в уездном городе у проезжающих офеней (бродячих торговцев). Местной библиотеки нет. Торговля книгами в Тарусе производится в основном в базарные дни и во время ярмарок.

Офени и коробейники бывают в уезде не более 2-3 раз в год.

«Листовка» продается по 3 коп, «двухлистовка» - 5 коп. На книги крестьяне тратят 1-3 руб. в год, да и то в семьях, где есть грамотеи.

При школах у священника, у учителей книг не продается. При земском складе продают только учебники. Даровой раздачи книг не бывает.

Газет не выписывают, они крестьянами не читаются. «Сельский вестник», получаемый волостным правлением, интересен крестьянам в том отношении, что они стараются получить из него юридические сведения и полезные советы по хозяйству.

Трактирами газеты не выписываются, да и трактиров в данной местности нет, нет и чайных. Вообще, Воскресенский приход представляет достаточно мрачную картину в отношении народного образования».

Конец света

В Жиздринском уезде «Прошлым летом между нашими крестьянами распространился слух, что осенью будет светопреставление. При этом рассказывали о книжке. В которой говориться о конце мира.

- Книжка эта такая страшная, - говорили в народе. – Земля там нарисована красная, словно огненная, а прямо на нее летит большая звезда с громадным хвостом. Как налетит эта звезда. Так земля и загорится.

Слух этот как-то разом облетел все деревни, говорили, что книжка выдана по приказу митрополита для того, чтобы каждый мог приготовиться к смерти. «Пусть не пашут, не сеют, все равно в следующий год есть не придётся», - якобы писал митрополит…

Все описываемые мною слухи относятся к Дулевской и Грибовской волостям, но, когда я приехала в Ивашковичи Бутчинской волости, говорили тоже самое. Прихожу я к знакомому торговцу:

- Не слыхали. Когда будет конец мира?- спрашивает меня хозяйка.

- Кто же может об том знать, Марья Александровна.

- Узнали ученые люди, и книжки об этом в нашей деревне ходят.

- Интересно было бы почитать, что в этих книжках.

- Мы читали, только, признаться, не поняли, очень она мудреная. Пишут, что земля должна прежде потонуть, потом замерзнуть, а потом сгореть…

-Не можете ли вы мне достать эту книжку?

- Она у нас есть, возьмите. Вы, может быть, поймете.

И Марья Александровна подала мне известную теперь брошюру «Конец света».

Я решительно не понимаю, откуда брались у крестьян толки о чудесных явлениях.

Знаю, что священники в нашей местности много говорили с прихожанами и пытались объяснить, что все толки о конце мира - нелепость.

Например, в Мокровском на воскресном чтении один учитель вздумал объяснить своим слушателям, что конец света предсказать невозможно и можно надеяться, что земля проживет не одну тысячу лет.

В то время из толпы вышла пожилая женщина: «Так стало быть светопреставление на 1000 лет отложено, спасибо, батюшка, что отложили», - сказала она и низко поклонилась учителю.

В ночь с 13 на 14 октября, когда был предсказан конец света, многие крестьяне не раздевались и не ложились спать. А ночь в нашей стороне, как назло, была ненастная и бурная. Но прошла ночь, народ успокоился».

Газеты выписывают и не читают

В Бошмоновской волости Тарусского уезда, что в 2 верстах от железнодорожной станции, села Пушкино, Зайцево, Ковша, чтение считали пустым занятием.

Сотрудники этнографического бюро князя Тенишева в конце ХIХ- начале ХХ вв. собрали там такие сведения. «Редко тратя деньги на покупку книг. Из местной библиотеки при церкви книг совсем не берут.

Состоятельные крестьяне и кулаки относятся к книгам недоброжелательно.

Бедняки не имеют времени и средств заниматься книгами. Более других интересуются книгами крестьяне среднего достатка.

В сонник верят, потому что «что пропечатано, печатать зря не будут». При церковной библиотеке имеются книги Гаршина, Толстого, Короленко, Никитина.

Они выдаются бесплатно, но крестьяне берут их неохотно. Книги по земледелию и сельскому хозяйству вообще не читаются.

Интересуются больше священными книгами, потом историческими и беллетристикой.

«Губернские ведомости» выписывают по принуждению полиции, но никто их не читает.

Один совсем неграмотный подрядчик получает «Губернские ведомости» и никогда не берет их с почты. Кабатчик тоже выписывает и тоже никогда их не читает.

Почти в каждой семье имеются картинки лубочного издания: портреты Государя и иностранных королей, картины религиозного содержания «Страшный суд», «Хождение души по мытарствам».

Только в кабаке можно встретить картины легко содержания с куплетами».