В 1943 году в штаб Западного фронта в Калужской области приехал Сталин
С 2005 года на территории нацпарка создаются военно-мемориальные тропы, по которым можно пройти и погрузиться в те страшные дни 1941-1943 гг.
В библиотеке им. Белинского главный научный сотрудник национального парка «Угра», кандидат геолого-минералогических наук, заслуженный эколог России Валерий НОВИКОВ рассказал, что можно увидеть на мемориальных тропах и представил свою книгу «Угра-фронт».
Она посвящена событиям, которые происходили в нацпарке «Угра» во время Великой Отечественной войны. В ней содержатся оригинальные документы, архивные материалы, большинство из которых опубликованы впервые.
Немцы готовили отходные рубежи
- Самые ожесточенные боевые действия происходили здесь в 1941−1943 годы, особенно кровопролитные бои шли на западной части Угорского участка к северо-западу от Юхнова, Варшавского шоссе, до границы со Смоленщиной, - говорит Валерий Петрович.
- Эта территория сегодня входит в состав Юхновского района и имеет сравнительно небольшие размеры: примерно 30 на 15 километров.
Военные действия на этой территории начались с ожесточённых боёв у переправы через Угру на Варшавском шоссе. Первое столкновение с врагом связано с легендарным человеком Иваном Старчаком и 430 десантниками, которых он возглавил.
На 5 дней они задержали фашистов. Это была единственная возможность перекрыть Варшавское шоссе от дальнейшего движения немецких колонн в сторону Москвы.
После освобождения Юхнова 5 марта 1942 года, немцы заняли заранее подготовленный оборонительный рубеж, который назывался Ugra — Stellung, если дословно: позиция Угра. А в литературном переводе: Угра- фронт.
Это оборонительная линия, которую немцы стали создавать еще в декабре 1941-го, когда началось Московское контрнаступление. Они понимали, что долго не выдержат и начали готовить отходные рубежи.
Согнали все местное население и построили очень мощную линию, протяженностью около 70 км по Угре и её притокам Воре и Рессе.
Эта линия оказалась серьезным препятствием для наших войск. В ней ничего особенного нет: никаких бетонных сооружений, линий Маннергейма. Меня это всегда изумляло!
Просто продуманная система траншей, деревоземляных укреплений. К сожалению, перейти эту оборонительную линию наши войска тогда не смогли, удалось захватить лишь пять небольших плацдармов: три главных на Угре и два небольших на Воре.
На этом наступление Красной Армии прекратилось. Война перешла в совершенно другое, позиционное, состояние, когда противники находились на разных берегах реки, а линия фронта проходит по реке.
Так продолжалось одиннадцать месяцев. Конечно, были и столкновения, диверсии. Но это была другая война, которая продлилась до марта 1943 года. 8 марта 1943-го началось наше наступление, и Красная армия двинулась на юг.
После отступления гитлеровских войск в марте 1943 г. на левобережье под Юхновом расположился командный пункт Западного фронта, который посетил Верховный Командующий Сталин.
Это была сверхсекретнейшая операция. Здесь разрабатывались основные наступательные операции Западного фронта: осенне-летние Орловская и Смоленская, сыгравшие большую роль в нашей победе на Курской дуге.
На основе архивных материалов
- В национальном парке «Угра» создаётся ландшафтный военно-мемориальный музей под открытым небом. Мы показываем всё, что сохранилось здесь со времён Великой Отечественной войны.
А сохранился так называемый рельеф войны, то есть следы разнообразных укреплений, боев: фортификационные сооружения, траншеи, противотанковые рвы, доты, воронки от снарядов, участки полевых аэродромов и урочища на местах разрушенных и сожженных деревень.
Кроме того, земля до сих пор хранит огромное количество военного металла: остатки орудий, самолётов и бронетанковой техники.
Когда расчищали один из окопов, подняли полведра немецких гильз. В феврале 2009 года из реки Вори достали тяжелый танк КВ-1. После ремонта он установлен в музее на Поклонной горе. И в этих местах покоятся тысячи незахороненных воинов.
Большинство фортификационных сооружений восстанавливаем в местах их первоначального расположения на основе архивных документов, с использованием строительных материалов и технологий того времени.
В отдельных местах устанавливаем оружие, например, необычный пулемет Дегтярёва, он установлен на тележном колесе. В данном случае это, условно говоря, зенитное орудие.
И не только у нас, но и у немцев были точно такие же. Вращаясь вокруг шеста, на котором находится тележное колесо, пулеметчик мог следить за самолетом и его поразить.
На фундаментах, оставшихся от деревенских домов, сооружаем макеты сожженных изб, восстанавливаем быт землянок.
На сегодня в нацпарке создано 5 военно-мемориальных троп, протяженностью до 5 км, скоро будет завершена шестая.
Тропа Аэродром Павлово
- Эта тропа позволяет увидеть настоящий полевой аэродром. Он был организован в июле 1941 года на бывшем колхозном поле, вблизи одноименной, уже исчезнувшей деревни.
До сегодняшнего дня прекрасно сохранилось лётное поле 2 х 1 км. Представляете, какой громадный аэродром! Естественно, он был укатан, как камень, там была взлётная полоса.
Обслуживал его целый батальон. В 1941 году там размещались самолёты военно-воздушных сил Резервного и Западного фронтов, в том числе эскадрилья тяжёлых бомбардировщиков ТБ-3, размах крыльев, которых достигал 40 метров.
Эти четырёхмоторные тихоходные гиганты использовались для ночной заброски парашютных десантов в тыл врага.
Как раз этим занимался майор Старчак, задержавший фашистов на Варшавском шоссе в октябре 1941 года.
Для нашего командования неожиданным оказался прорыв фашистов к Юхнову 5 октября 1941 года. Экипажам бомбардировщиков спешно пришлось покинуть аэродром, часть самолётов взлетела и направилась в сторону Москвы.
Но часть самолётов осталась. Тогда Старчак послал небольшую группу под руководством Петра Балашова уничтожить их.
Оказалось, что осталось три самолета: два они уничтожили, а третий подняли в воздух, не имея практики полётов на таких тяжёлых машинах.
Это сделал Пётр Балашов, который до этого летал только на одноместном У-2. Он был мастером спорта, парашютистом, ему принадлежал рекорд прыжка с минимальной высоты - 80 метров на центральном стадионе Динамо в Москве.
Это был азартный хулиган, мастер спорта, но летчиком он не был. Хотя позже стал лётчиком, потому что ему удалось поднять эту машину и посадить в подмосковном Тушино.
Потом он продолжил воевать, погиб, когда перегонял американские самолеты, поступавшие по лендлизу в Иран. Их перегоняли в Дагестан, в Махачкалу. На Кавказе в тумане самолет Балашова столкнулся с горой.
В марте 1943-го года на аэродроме Павлово базировались наши пикирующие бомбардировщики, части 1-й воздушной армии.
Для них были построены 29 земляных укреплений, так называемых капониров. Они больше частью сохранились. Были деревянные изгороди: туда загоняли самолет, закрепляли его растяжками и забрасывали ветками.
Так маскировали самолеты. Здесь их было 25. В послевоенное время это летное поле использовалось сельхозавиации.
И мы установили на одном из расчищенный капониров настоящий кукурузник. Посетители парка очень любят здесь фотографироваться.
Русиновский берег
- Тропа Русиновский берег – это небольшой отрезок немецкой линии Угра -фронт в районе бывшей деревни Русиново. Когда посмотришь всё это хозяйство, понимаешь, почему этот рубеж оказался непреодолимым.
Глубина немецкой обороны была до четырех километров от реки: 2-4 ряда протяженных укрепленных траншей. Здесь располагалась 98-я пехотная дивизия вермахта.
А на противоположном берегу находилась наша 49- я стрелковая дивизия.
Немцы делали огромное количество укрытий, много подземных, это, по-видимому, способствовало тому, что они сохраняли численность боеспособность своих подразделений.
Да, у них тоже были невероятные потери, но раза в два меньше, чем у нас. Вблизи тыловых траншей располагалось большое количество блиндажей, в основном офицерских.
На этой тропе мы восстановили офицерский блиндаж, в точности по немецким чертежам и обмерам наших саперов, которые шли за отступающими восками, и все документировали. Была такая практика. Блиндаж двухкомнатный, внутри: нары, столы, лавки, обмундирование.
На другом участке Русиновского берега тоже по чертежам, документам построена вышка, очень необычная, в виде сруба. Наши таких не делали.
Внутри четырехугольного сруба, который возвышается, как труба, была лестница, позволявшая подняться из каптерки на высоту 8 метров.
Здесь располагался телефонист и наблюдатель. И для них было предусмотрено подземное укрытие. Как только начиналась пальба, атака, они прятались туда.
Тропа Суковский плацдарм
- Это еще один плацдарм в речном треугольнике 2 х 2 км на правом берегу Угры. Он был захвачен нашими войсками первым, 6 марта, на следующий день после освобождения Юхнова. И формировался в кровопролитнейших боях.
За месяц боев удалось взять 15 танков, дальше продвинуться не смогли. Каждый дом представлял, условно говоря, крепость.
И были укрепления - деревоземляные валы, нашпигованные землей, а зимой покрытые льдом: их обливали водой. Обойти их было практически невозможно. Плюс там сделали амбразуры с пулеметами.
Геройский подвиг на Суковском плацдарме совершил 23-летний Петр Хренов. Он был командиром наблюдательного артиллерийского поста, который осуществлял корректировку наших артобстрелов.
Они находились буквально в десятках метрах от немцев, расчёт из четырёх человек. Их окружили. Хренов со своими бойцами был вынужден спрятаться в подвале деревенской школы и вызвать огонь на себя.
Последовал артналет, уничтоживший почти 100 фашистов. Хренову было присвоено звание Герой Советского Союза.
Хренов продолжил воевать, погиб в июле 1943 года, на второй день Орловской операции, похоронен в Козельске в братской могиле.
Ландшафт Суковского плацдарма ничем не напоминает о сражениях.
Здесь все перепахано под сельхозугодия. Но с помощью московских геофизиков мы нашли под землей фундамент школы, где прятался Хренов со своими бойцами. Хотим отрыть этот фундамент и демонстрировать его людям.
Неподалеку от Суховского плацдарма есть речка Ужайка, там сохранились несколько немецких бункеров.
Они сооружались немцами на глубине 5-7 метров и были рассчитаны на 8-12 человек, здесь пережидали бомбардировки, артобстрелы, ночевали.
Это солдатские укрытия под землёй. Но когда мы начали обследовать эти бункеры, поняли, что они восстановлению не подлежат.
Внизу - вода, разжиженная глина, плесень съела все деревянные конструкции. Восстановить их невозможно, нужно сооружать отдельно.
Павловский плацдарм
- Самая интересная тропа и самый сложный по истории, по количеству потерь плацдарм. Он был завоёван на месте деревни Павлово, которой уже нет, частями 49-й армии в начале апреля 1942-го года.
Мы нашли редкий немецкий аэрофотоснимок, сделанный 25 мая 1942 года. К этому времени все боевые действия на Угре прекратились по приказу Ставки Верховного главнокомандования. 20 апреля закончилась Московская битва.
Дальше началась позиционная война, немцы в это время проводили съемку территории. Это цейсовская оптика с высоты 8−12 километров.
Видно, какой крохотный пятачок: 500 на 1000 метров наши части удерживали в течение 10 месяцев. Захватывающие плацдарм части двигались от реки, выбивали немцев из траншей, общая протяженность которых около 13 километров.
Немцы далеко откатились от реки. Но местами между нашими и немецкими позициями было всего 35 метров. 10 месяцев они стучали ложками, грозились, кидались картошкой и т.д. Представляете такую уникальную ситуацию.
На снимке видно место лодочной переправы. Отсюда плацдарм снабжался продовольствием, вооружением, материалами.
К переправе были прорыты три траншеи из гущи леса. И сооружены три бухты. Они крытые, потому что очень много бойцов погибало при погрузке.
Резиновые лодки и плоскодонки переправлялись ночью. А чтобы не создавать шум, пользовались металлическим тросом. В боевых сражениях погибло более 2500 наших воинов.
На тропе можно увидеть реставрированные наши и немецкие окопы. Немецкие отличает характерная зигзагообразная линия.
Дальше тропа на Павловском плацдарме выводит к деревенской улице с обожженными срубами домов и трубами разрушенных печей.
На советской передовой, которая окончательно оформилась к осени 1942 года.
Обычно на плацдарме находился один-два батальона красноармейцев.
На тропе можно увидеть землянку, фрагменты траншей с пулеметными ячейками, а также орудийную площадку с противотанковой пушкой, и укрытие для нее. Во время бомбардировок пушка закатывалась в укрытие, чтобы ее можно было сберечь.
Командный пункт Западного фронта
- Создан он был весной 1943 года в деревне Козловка, когда в лесном массиве на площади более 150 гектаров за полтора месяца было построено свыше двухсот надземных и подземных сооружений, блиндажей, земляных убежище и т.д.
На мемориальной тропе на щите установлен генплан командного пункта, его удалось найти в подольских архивах.
Можно увидеть остатки котлованов, где были блиндажи, маскировку, колючие заграждения: проволока выходит прямо из середины ствола, это впечатляет.
Здесь размещался штаб фронта во главе с командующим генерал-полковником Соколовским, более 300 человек, узел связи и другие службы.
Юхновский командный пункт был последним, который сооружался в таком невероятном масштабе. Динамика войны менялась, и командные пункты фронтового уровня располагались обычно в населенных пунктах.
По оригинальным чертежам тех саперных бригад, которые строили этот командный пункт, восстановлены четырехместная землянка с печкой, сделанной из 200-литровой металлической бочки (кирпичные и сборные печки чугунные были только в генеральских домах).
Дальше здесь мы можем увидеть противоосколочную щель. Этих щелей было около восьмидесяти. Семь с половиной метров, стоит лавка. В случае бомбардировки люди должны были опуститься сюда. И, наконец, фронтовой автомобиль Га-67, 1944 года.
На отрезке тропы построена так называемая колейная дорога. Она выстлана досками, на ней сооружены отбойники и площадки для разъезда встречных автомобилей - это изобретение Западного фронта.
Таких колейных дорог в границах этого командного пункта было около 4 км. В преддверии Смоленской операции 3-4 августа 1943 года командный пункт фронта посетил Верховный главнокомандующий Сталин.
Целью поездки была проверка готовности фронтов к предстоящей операции. 3 августа Сталин провел здесь совещание. На нем были маршал артиллерии Воронов, командующий войсками Западного фронта генерал армии Соколовский, который делал доклад, член Военного совета Булганин.
Был еще пятый участник - Берия, он сопровождал Сталина в этой строго засекреченной командировке. О ней не знали даже члены политбюро ЦК, все происходило абсолютно тайно.
После доклада все участники выпили припасённую Сталиным в дорожку бутылку Цинандали и разъехались. Сталин отсюда отправился на Калининский фронт.
С 1949 по 1956 год здесь существовал музей, филиал Центрального музея Красной Армии.
Мы его фактически восстановили. Первый раздел его экспозиции посвящен боевым действиям.
Второй - истории командного пункта.
А последний раздел: мы пытались восстановить интерьер помещения, в котором проходило совещание: стол, полевой телефон, возле другой стены - кровать, в которой провел ночь Сталин, в спартанских условиях.