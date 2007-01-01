В 1943 году в штаб Западного фронта в Калужской области приехал Сталин

Это была сверхсекретная операция.

Фото автора.

С 2005 года на территории нацпарка создаются военно-мемориальные тропы, по которым можно пройти и погрузиться в те страшные дни 1941-1943 гг.

В библиотеке им. Белинского главный научный сотрудник национального парка «Угра», кандидат геолого-минералогических наук, заслуженный эколог России Валерий НОВИКОВ рассказал, что можно увидеть на мемориальных тропах и представил свою книгу «Угра-фронт».

Она посвящена событиям, которые происходили в нацпарке «Угра» во время Великой Отечественной войны. В ней содержатся оригинальные документы, архивные материалы, большинство из которых опубликованы впервые.

Валерий Новиков передал свою книгу в библиотеку им. Белинского.

Немцы готовили отходные рубежи

- Самые ожесточенные боевые действия происходили здесь в 1941−1943 годы, особенно кровопролитные бои шли на западной части Угорского участка к северо-западу от Юхнова, Варшавского шоссе, до границы со Смоленщиной, - говорит Валерий Петрович.

- Эта территория сегодня входит в состав Юхновского района и имеет сравнительно небольшие размеры: примерно 30 на 15 километров.

Военные действия на этой территории начались с ожесточённых боёв у переправы через Угру на Варшавском шоссе. Первое столкновение с врагом связано с легендарным человеком Иваном Старчаком и 430 десантниками, которых он возглавил.

На 5 дней они задержали фашистов. Это была единственная возможность перекрыть Варшавское шоссе от дальнейшего движения немецких колонн в сторону Москвы.

Колонна немецкой бронетехники на Варшавском шоссе, 1941 год.

После освобождения Юхнова 5 марта 1942 года, немцы заняли заранее подготовленный оборонительный рубеж, который назывался Ugra — Stellung, если дословно: позиция Угра. А в литературном переводе: Угра- фронт.

Это оборонительная линия, которую немцы стали создавать еще в декабре 1941-го, когда началось Московское контрнаступление. Они понимали, что долго не выдержат и начали готовить отходные рубежи.

Согнали все местное население и построили очень мощную линию, протяженностью около 70 км по Угре и её притокам Воре и Рессе.

Эта линия оказалась серьезным препятствием для наших войск. В ней ничего особенного нет: никаких бетонных сооружений, линий Маннергейма. Меня это всегда изумляло!

Просто продуманная система траншей, деревоземляных укреплений. К сожалению, перейти эту оборонительную линию наши войска тогда не смогли, удалось захватить лишь пять небольших плацдармов: три главных на Угре и два небольших на Воре.

На этом наступление Красной Армии прекратилось. Война перешла в совершенно другое, позиционное, состояние, когда противники находились на разных берегах реки, а линия фронта проходит по реке.

Так продолжалось одиннадцать месяцев. Конечно, были и столкновения, диверсии. Но это была другая война, которая продлилась до марта 1943 года. 8 марта 1943-го началось наше наступление, и Красная армия двинулась на юг.

После отступления гитлеровских войск в марте 1943 г. на левобережье под Юхновом расположился командный пункт Западного фронта, который посетил Верховный Командующий Сталин.

Это была сверхсекретнейшая операция. Здесь разрабатывались основные наступательные операции Западного фронта: осенне-летние Орловская и Смоленская, сыгравшие большую роль в нашей победе на Курской дуге.

На основе архивных материалов

- В национальном парке «Угра» создаётся ландшафтный военно-мемориальный музей под открытым небом. Мы показываем всё, что сохранилось здесь со времён Великой Отечественной войны.

А сохранился так называемый рельеф войны, то есть следы разнообразных укреплений, боев: фортификационные сооружения, траншеи, противотанковые рвы, доты, воронки от снарядов, участки полевых аэродромов и урочища на местах разрушенных и сожженных деревень.

Кроме того, земля до сих пор хранит огромное количество военного металла: остатки орудий, самолётов и бронетанковой техники.

Когда расчищали один из окопов, подняли полведра немецких гильз. В феврале 2009 года из реки Вори достали тяжелый танк КВ-1. После ремонта он установлен в музее на Поклонной горе. И в этих местах покоятся тысячи незахороненных воинов.

Большинство фортификационных сооружений восстанавливаем в местах их первоначального расположения на основе архивных документов, с использованием строительных материалов и технологий того времени.

В отдельных местах устанавливаем оружие, например, необычный пулемет Дегтярёва, он установлен на тележном колесе. В данном случае это, условно говоря, зенитное орудие.

И не только у нас, но и у немцев были точно такие же. Вращаясь вокруг шеста, на котором находится тележное колесо, пулеметчик мог следить за самолетом и его поразить.

На фундаментах, оставшихся от деревенских домов, сооружаем макеты сожженных изб, восстанавливаем быт землянок.

На сегодня в нацпарке создано 5 военно-мемориальных троп, протяженностью до 5 км, скоро будет завершена шестая.

Тропа Аэродром Павлово

- Эта тропа позволяет увидеть настоящий полевой аэродром. Он был организован в июле 1941 года на бывшем колхозном поле, вблизи одноименной, уже исчезнувшей деревни.

До сегодняшнего дня прекрасно сохранилось лётное поле 2 х 1 км. Представляете, какой громадный аэродром! Естественно, он был укатан, как камень, там была взлётная полоса.

Обслуживал его целый батальон. В 1941 году там размещались самолёты военно-воздушных сил Резервного и Западного фронтов, в том числе эскадрилья тяжёлых бомбардировщиков ТБ-3, размах крыльев, которых достигал 40 метров.

Эти четырёхмоторные тихоходные гиганты использовались для ночной заброски парашютных десантов в тыл врага.

Как раз этим занимался майор Старчак, задержавший фашистов на Варшавском шоссе в октябре 1941 года.

Для нашего командования неожиданным оказался прорыв фашистов к Юхнову 5 октября 1941 года. Экипажам бомбардировщиков спешно пришлось покинуть аэродром, часть самолётов взлетела и направилась в сторону Москвы.

Но часть самолётов осталась. Тогда Старчак послал небольшую группу под руководством Петра Балашова уничтожить их.

Оказалось, что осталось три самолета: два они уничтожили, а третий подняли в воздух, не имея практики полётов на таких тяжёлых машинах.

Это сделал Пётр Балашов, который до этого летал только на одноместном У-2. Он был мастером спорта, парашютистом, ему принадлежал рекорд прыжка с минимальной высоты - 80 метров на центральном стадионе Динамо в Москве.

Это был азартный хулиган, мастер спорта, но летчиком он не был. Хотя позже стал лётчиком, потому что ему удалось поднять эту машину и посадить в подмосковном Тушино.

Потом он продолжил воевать, погиб, когда перегонял американские самолеты, поступавшие по лендлизу в Иран. Их перегоняли в Дагестан, в Махачкалу. На Кавказе в тумане самолет Балашова столкнулся с горой.

В марте 1943-го года на аэродроме Павлово базировались наши пикирующие бомбардировщики, части 1-й воздушной армии.

Для них были построены 29 земляных укреплений, так называемых капониров. Они больше частью сохранились. Были деревянные изгороди: туда загоняли самолет, закрепляли его растяжками и забрасывали ветками.

Так маскировали самолеты. Здесь их было 25. В послевоенное время это летное поле использовалось сельхозавиации.

И мы установили на одном из расчищенный капониров настоящий кукурузник. Посетители парка очень любят здесь фотографироваться.

На тропе можн оуивдеть настоящий самолет.

Русиновский берег

- Тропа Русиновский берег – это небольшой отрезок немецкой линии Угра -фронт в районе бывшей деревни Русиново. Когда посмотришь всё это хозяйство, понимаешь, почему этот рубеж оказался непреодолимым.

Глубина немецкой обороны была до четырех километров от реки: 2-4 ряда протяженных укрепленных траншей. Здесь располагалась 98-я пехотная дивизия вермахта.

А на противоположном берегу находилась наша 49- я стрелковая дивизия.

Немцы делали огромное количество укрытий, много подземных, это, по-видимому, способствовало тому, что они сохраняли численность боеспособность своих подразделений.

Да, у них тоже были невероятные потери, но раза в два меньше, чем у нас. Вблизи тыловых траншей располагалось большое количество блиндажей, в основном офицерских.

На этой тропе мы восстановили офицерский блиндаж, в точности по немецким чертежам и обмерам наших саперов, которые шли за отступающими восками, и все документировали. Была такая практика. Блиндаж двухкомнатный, внутри: нары, столы, лавки, обмундирование.

Немецкий офицерский блиндаж.

На другом участке Русиновского берега тоже по чертежам, документам построена вышка, очень необычная, в виде сруба. Наши таких не делали.

Внутри четырехугольного сруба, который возвышается, как труба, была лестница, позволявшая подняться из каптерки на высоту 8 метров.

Здесь располагался телефонист и наблюдатель. И для них было предусмотрено подземное укрытие. Как только начиналась пальба, атака, они прятались туда.

Тропа Суковский плацдарм

- Это еще один плацдарм в речном треугольнике 2 х 2 км на правом берегу Угры. Он был захвачен нашими войсками первым, 6 марта, на следующий день после освобождения Юхнова. И формировался в кровопролитнейших боях.

За месяц боев удалось взять 15 танков, дальше продвинуться не смогли. Каждый дом представлял, условно говоря, крепость.

И были укрепления - деревоземляные валы, нашпигованные землей, а зимой покрытые льдом: их обливали водой. Обойти их было практически невозможно. Плюс там сделали амбразуры с пулеметами.

Геройский подвиг на Суковском плацдарме совершил 23-летний Петр Хренов. Он был командиром наблюдательного артиллерийского поста, который осуществлял корректировку наших артобстрелов.

Они находились буквально в десятках метрах от немцев, расчёт из четырёх человек. Их окружили. Хренов со своими бойцами был вынужден спрятаться в подвале деревенской школы и вызвать огонь на себя.

Последовал артналет, уничтоживший почти 100 фашистов. Хренову было присвоено звание Герой Советского Союза.

Хренов продолжил воевать, погиб в июле 1943 года, на второй день Орловской операции, похоронен в Козельске в братской могиле.

Ландшафт Суковского плацдарма ничем не напоминает о сражениях.

Здесь все перепахано под сельхозугодия. Но с помощью московских геофизиков мы нашли под землей фундамент школы, где прятался Хренов со своими бойцами. Хотим отрыть этот фундамент и демонстрировать его людям.

Неподалеку от Суховского плацдарма есть речка Ужайка, там сохранились несколько немецких бункеров.

Они сооружались немцами на глубине 5-7 метров и были рассчитаны на 8-12 человек, здесь пережидали бомбардировки, артобстрелы, ночевали.

Это солдатские укрытия под землёй. Но когда мы начали обследовать эти бункеры, поняли, что они восстановлению не подлежат.

Внизу - вода, разжиженная глина, плесень съела все деревянные конструкции. Восстановить их невозможно, нужно сооружать отдельно.

Павловский плацдарм

- Самая интересная тропа и самый сложный по истории, по количеству потерь плацдарм. Он был завоёван на месте деревни Павлово, которой уже нет, частями 49-й армии в начале апреля 1942-го года.

Мы нашли редкий немецкий аэрофотоснимок, сделанный 25 мая 1942 года. К этому времени все боевые действия на Угре прекратились по приказу Ставки Верховного главнокомандования. 20 апреля закончилась Московская битва.

Дальше началась позиционная война, немцы в это время проводили съемку территории. Это цейсовская оптика с высоты 8−12 километров.

Видно, какой крохотный пятачок: 500 на 1000 метров наши части удерживали в течение 10 месяцев. Захватывающие плацдарм части двигались от реки, выбивали немцев из траншей, общая протяженность которых около 13 километров.

Валерий Новиков на аэроснимке показывает, где находились наши и немецкие позицуции.

Немцы далеко откатились от реки. Но местами между нашими и немецкими позициями было всего 35 метров. 10 месяцев они стучали ложками, грозились, кидались картошкой и т.д. Представляете такую уникальную ситуацию.

На снимке видно место лодочной переправы. Отсюда плацдарм снабжался продовольствием, вооружением, материалами.

К переправе были прорыты три траншеи из гущи леса. И сооружены три бухты. Они крытые, потому что очень много бойцов погибало при погрузке.

Резиновые лодки и плоскодонки переправлялись ночью. А чтобы не создавать шум, пользовались металлическим тросом. В боевых сражениях погибло более 2500 наших воинов.

На тропе можно увидеть реставрированные наши и немецкие окопы. Немецкие отличает характерная зигзагообразная линия.

Дальше тропа на Павловском плацдарме выводит к деревенской улице с обожженными срубами домов и трубами разрушенных печей.

На советской передовой, которая окончательно оформилась к осени 1942 года.

Обычно на плацдарме находился один-два батальона красноармейцев.

На тропе можно увидеть землянку, фрагменты траншей с пулеметными ячейками, а также орудийную площадку с противотанковой пушкой, и укрытие для нее. Во время бомбардировок пушка закатывалась в укрытие, чтобы ее можно было сберечь.

Командный пункт Западного фронта

- Создан он был весной 1943 года в деревне Козловка, когда в лесном массиве на площади более 150 гектаров за полтора месяца было построено свыше двухсот надземных и подземных сооружений, блиндажей, земляных убежище и т.д.

На мемориальной тропе на щите установлен генплан командного пункта, его удалось найти в подольских архивах.

Можно увидеть остатки котлованов, где были блиндажи, маскировку, колючие заграждения: проволока выходит прямо из середины ствола, это впечатляет.

Здесь размещался штаб фронта во главе с командующим генерал-полковником Соколовским, более 300 человек, узел связи и другие службы.

Юхновский командный пункт был последним, который сооружался в таком невероятном масштабе. Динамика войны менялась, и командные пункты фронтового уровня располагались обычно в населенных пунктах.

По оригинальным чертежам тех саперных бригад, которые строили этот командный пункт, восстановлены четырехместная землянка с печкой, сделанной из 200-литровой металлической бочки (кирпичные и сборные печки чугунные были только в генеральских домах).

Дальше здесь мы можем увидеть противоосколочную щель. Этих щелей было около восьмидесяти. Семь с половиной метров, стоит лавка. В случае бомбардировки люди должны были опуститься сюда. И, наконец, фронтовой автомобиль Га-67, 1944 года.

На отрезке тропы построена так называемая колейная дорога. Она выстлана досками, на ней сооружены отбойники и площадки для разъезда встречных автомобилей - это изобретение Западного фронта.

Таких колейных дорог в границах этого командного пункта было около 4 км. В преддверии Смоленской операции 3-4 августа 1943 года командный пункт фронта посетил Верховный главнокомандующий Сталин.

Целью поездки была проверка готовности фронтов к предстоящей операции. 3 августа Сталин провел здесь совещание. На нем были маршал артиллерии Воронов, командующий войсками Западного фронта генерал армии Соколовский, который делал доклад, член Военного совета Булганин.

Был еще пятый участник - Берия, он сопровождал Сталина в этой строго засекреченной командировке. О ней не знали даже члены политбюро ЦК, все происходило абсолютно тайно.

После доклада все участники выпили припасённую Сталиным в дорожку бутылку Цинандали и разъехались. Сталин отсюда отправился на Калининский фронт.

С 1949 по 1956 год здесь существовал музей, филиал Центрального музея Красной Армии.

Мы его фактически восстановили. Первый раздел его экспозиции посвящен боевым действиям.

Второй - истории командного пункта.

А последний раздел: мы пытались восстановить интерьер помещения, в котором проходило совещание: стол, полевой телефон, возле другой стены - кровать, в которой провел ночь Сталин, в спартанских условиях.