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«На холсте времени»: художники влюбились в калужский народный костюм

Это был авантюрный этнографический проект.
Татьяна Светлова
16.03, 19:22
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Фото автора.
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Осенью калужские художники ездили на пленэр в Юхнов.

И не просто рисовали живописные окрестности, но писали моделей в аутентичных народных костюмах Калужской губернии из личной коллекции Алексея Кузнецова.

Что из этого вышло, можно сейчас увидеть в Доме музыки на выставке «На холсте времени. Бархатный плэнер». Сразу идет ассоциация с «бархатным сезоном». И, действительно, пленэр состоялся в красивые октябрьские дни.

Художники в Юхнове выстраивают перспективу.Фото Валерия Харченко.
Художники в Юхнове выстраивают перспективу.Фото Валерия Харченко.
Николай Котик «В поле. Русский костюм»
Николай Котик «В поле. Русский костюм»
кукла, сделанная Наталией Моисеенко и Михаилом Силаевым.
кукла, сделанная Наталией Моисеенко и Михаилом Силаевым.

Очень личное

- Это важный для меня проект, очень личный и непростой, - рассказала на открытии выставки заведующая галереей Дома музыки Наталья ГОЛОВАТЮК. - Юхнов – это город моего детства, мое место силы.

Мы с младшей сестрой выросли на окраине Юхнова, любили гулять там, где заканчивался город: поле, рядом лес. И у меня рождались стихи, мечты, планы, цели.

У Юхнова непростая история. Во время войны его сожгли дотла, много людей погибло, пострадала архитектура. Сейчас рядом с городом появился экопарк, стало красиво.

И символично, что был выстроен белокаменный храм. Моя мама была озеленителем, отвечала на красоту, сажала деревья, кустарники, цветы.

Ей помогала моя сестра. К сожалению, 3,5 года уже мамы нет. И плэнер для меня это - память, дань благодарности маме.

Я рада, что вся красота, которая была посажена. Теперь - на холстах художников.

Пленэр проходил в начале октября. В Юхнов мы отправились большой компанией: студия Виктории Харченко и сама Виктория с семьей, Алина Бушуева, Ирина Мареева, Владимир Арепьев – заслуженный художник.

И они работали, как настоящие пчелки. Смотришь из окна: Владимир Арепьев с тележкой, набитой мольбертами, красками утром рано идет, невзирая на холод, дождь.

Хотели зимой сделать продолжение пленэра, пописать заснеженные пейзажи. Но зимы в этом году не было, поэтому эту идею пока отложили.

Мне хочется, чтобы художники чаще приезжали в Юхнов, писали красоту этих мест.   

Традиционные праздничные костюмы Жиздринского уезда..
Традиционные праздничные костюмы Жиздринского уезда..
Текстильные куклы Татьяны Сюсиной.
Текстильные куклы Татьяны Сюсиной.
Работа Елены Алексеевой «Разговоры невесты с молодухой».
Работа Елены Алексеевой «Разговоры невесты с молодухой».
Работа Елены Смык «Вид из окна».
Работа Елены Смык «Вид из окна».

Подлинная старина

Выставка погружает в культуру и народные традиции нашего края.

Здесь можно увидеть не только юхновские пейзажи, но и фоторепортаж о том, как проходил плэнер, фото с моделями в русских костюмах, традиционные куклы Риммы Тарасовой, Жанны Столярской, Татьяны Сюсиной, Наталии Моисеенко и Михаила Силаева и народные женские костюмы Калужской губернии, старинные, с понёвами.

 Никаких кумачовые сарафанов с золотым шитьё и расшитых жемчугом кокошников.

«Даша с лукошком». Фото Валерия Харченко.
«Даша с лукошком». Фото Валерия Харченко.
«Сестрички». Фото Валерия Харченко.
«Сестрички». Фото Валерия Харченко.

Подлинные аутентичные костюмы это домотканный понёвный комплекс, украшенный ручной вышивкой.

- В Юхнове нас очень радушно встретили, - говорит художник Алина БУШУЕВА. - И мы работали по максимуму. И экспозиция в Доме музыки впечатляет, я уже третий день на неё прихожу.

Алина Бушуева открыла для себя Юхнов.
Алина Бушуева открыла для себя Юхнов.

- Раньше в Юхнове я была только проездом, - призналась художник Елена АЛЕКСЕЕВА. - Пленэр оказался для меня открытием. Удивительная природа: сосны, стремящиеся в небо, речка. И калужские костюмы.

Мы видели их не на манекенах, а на девушках-моделях. И девушки, надев костюм, начинали по-другому двигаться, у них появлялась совершенно другая пластика. Это интересно, это влюбляет в калужский костюм.

Недавно я была на выставке передвижников, стою, любуюсь калужским костюмом на картинах Прянишникова.

И две дамы рядом беседуют: «Странный костюм, это, наверное не русский, где кокошник, где сарафан? Я говорю: «Простите, я вмешаюсь, это русский костюм – Калужский, Тульский, Рязанский».

Елена Алексеева влюбилась в калужский костюм.
Елена Алексеева влюбилась в калужский костюм.

- Пленэр и работа в студии – разные вещи, - объясняет художник Владимир АРЕПЬЕВ. –  В студии ты никуда не спешишь. Поставил чаёк, попил.

А на пленэре некогда. Если солнце, то тень с такой скоростью передвигается! Свет, колорит на природе другой, небо все вокруг освещает голубиной и делает фантастически красивым.

А в мастерской свет от окна, там такого нет. 

И каждое место имеет свою ауру. В Юхнове - сосны, маленькая речушка, деревья рядом стоят.

Вроде всё обыкновенно, а в этом-то и вся суть, вся красота этих мест.

Я помню, мы однажды приехали на плэнер, далеко ехали, и на завтрак мне, мужику 75-летнему, дают манную кашу. Как на манной каше можно два часа, не переставая, махать кисточкой.

И, конечно, результат, как манная каша.

В Юхнове было 100-% уважение, чувствуешь, что тебе доверяют. Я уж не говорю, что в свободное время можно было попариться в бане или поплавать в бассейне.

Владимир Арепьев увидел красоту в обыкновенных вещах.
Владимир Арепьев увидел красоту в обыкновенных вещах.

Посмотреть юхновский проект в Доме музыки можно до 8 апреля.0+      

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