Канализация женской души: калужский театр кукол показал взрослую постановку на 8 Марта

Калужский театр кукол 8 марта 2025 года показал премьеру спектакля «Сантехник, кот, его жена и другие…».

Постановка, показанная впервые в международный женский день, конечно же, посвящена прекрасной половине человечества, правда в весьма специфическом свете.

Собрана она из коротких и разрозненных заметок о собственной жизни прибалтийского автора Вячеслава Солдатенкова, пишущего под псевдонимом Слава Сэ.

Калужский театр кукол представил единую юмористическую историю с налетом ностальгии и лексикой сантехников.

Автор инсценировки и режиссер спектакля Петр Васильев выбрал из достаточно объемного для такого рода произведений текста самые точные и острые моменты.

Про нас 15 лет тому назад

Взрослые спектакли Калужского театра кукол становятся его отличительной особенностью. Безусловно, детский репертуар в афише занимает по-прежнему главное место. Однако, времена только лисичек, зайчиков и колобков, похоже ушли в прошлое.

«Сантехник, кот, его жена и другие…» продолжил удачный эксперимент «Рассказов толстого мальчика». Этакий ни на что, вроде бы не претендующий с юмором балаганчик. Узнаваемые ситуации, отличные шутки, сам текст очень точный и ёмкий, налет ностальгии, - производит эффект присутствия.

На сцене куклы и так называемый живой план. Артисты театра играют сами, взаимодействуя с партнером и одновременно с куклами. Кстати, в «Сантехнике» этого взаимодействия живого плана с куклой немного не хватало.

На сцене происходят обычные житейские ситуации, многие из которых знакомы и вызывают ответную волну, мол, да-да, именно так и было. Жила у нас такая бабка-соседка, вечно недовольная всем на свете и жалующаяся на текущую батарею. А уж знаменитую фразу малыша: мама (папа) я – все! – переводить никому не нужно.

Считывается и откликается улыбкой, смехом практически каждая картинка спектакля, каждый мини-эпизод, но при этом возникает подспудный диссонанс. Будто машина времени перенесла нас в январь 2010 года, когда и была опубликована книга Славы Сэ.

А ведь в начале спектакля главный герой (Дмитрий Трифонов) говорит с нами, зрителями из сегодняшнего дня, из марта 2025-го. Именно сейчас он предлагает нам посмотреть историю его жизни, когда он решил быть ближе к семье, ушел с престижной работы и устроился сантехником в многоквартирном доме, где живет со своей семьей.

Водитель такси с кавказским акцентом, который по задумке и везет нас в эту историю, персонаж скорее тех лет начала века, а не дня сегодняшнего. Хотя его песенку про птичку-невеличку «чито гврито…» и подпевает зал. Впрочем, этот казус улетучивается, как только мы попадаем в квартиры того самого дома, с узнаваемыми жильцами женского пола.

Расчленители женского естества

Случайно или нет, но премьера спектакля прошла в международный женский день. Именно женщина – главный герой постановки. Ее расчленяют в прямом и переносном смысле.

Огромный манекен, будто из магазина женской одежды, исследуется куклой-героем как в целом – очень пристально и внимательно, так и по частям.

Когда, вдруг манекен распадается, и в каждой отдельной квартире оказываются по отдельности руки, ноги, все остальные прелести женского тела, - это хорошая метафора, подсказывающая суть всего действа. Кстати, без малейшей пошлости все это происходит.

Удивительно трогательная сцена признания дочери, что она ждет ребенка. В манере Славы Сэ, конечно: Папа, у меня бурундук, две полоски. И мечты папы о коляске, перерождающиеся в стремление поменять всю свою жизнь, обрываются: нет бурундука.

Детская тема с двумя маленькими дочерями героя одна из самых узнаваемо теплых. Веселый сумасшедший дом с «папа, я все», с «папа, а что такое секс?», с огромным количеством коротеньких сиюминутных зарисовок очень точен. Куклы-девчушки реально живые в этом обрамленном канализационными трубами отсеками-комнатами дома.

Живет в этом доме и тоскующая молодая дама. Мария – «лучшие шорты микрорайона». Тоже очень узнаваемый персонаж с пятым размером груди и шорт. К ней сантехники ходят с удовольствием по любому поводу. А уж историю с оброненным в канализацию кольцом пережил практически каждый мужчина.

От детей-дочек, через сексуальную даму и даже молодую жену посла иностранного государства, режиссер перешел к старшему поколению. Объект - бабка – «батарея у меня все время капает». Вечно ноющая, пишущая заявки в ЖЭК и жалобы участковому. В этой мини-истории с бабкой и кроется вероятно суть всей постановки. Когда вдруг весь смысл жизни – понять почему батарея капает – рушится банальным западающим механизмом будильника, издающим те самые звуки, она решает покончить жизнь самоубийством. Нет-нет, все окончилось благополучно.

Очень узнаваемый посыл отдельной, скажем весьма многочисленной части, женского населения планеты. А ее гениальная фраза в финале, с сигаретой в зубах: «Ха, вылетела из окна вперед жопой!» - апофеоз исследования женского естества и жирная точка.

Вспомним с улыбкой

Канализация – лучший способ очищения. Если трубы в туалете исправны, нас не достает запах, если трубы в душе чисты и работают правильно – мы видим не наносное, а очищенное.

Как часто мы в сиюминутном засоре взаимоотношений с женщиной совершаем поступки, о которых жалеем в будущем! Чистите свою внутреннюю канализацию, и тогда мир вокруг всегда будет ярким, свежим и желанным.

Воспоминания героя спектакля как раз об этом. Спустя годы мы практически всегда видим старую картинку иначе. Так уж устроен наш мозг – все негативное он стирает по мере своих возможностей. И то, что казалось невыносимым, страшным, тягостным, видится с улыбкой. А вот если вовремя вызывать сантехника, такого, как хотя бы Слава Сэ, то и жизнь всегда будет ясной.

Эту, а быть может и несколько иную, но похожую истину, режиссер Петр Васильев не выкладывает напоказ. Никаких моралите в спектакле нет. Есть лишь прикольный, на первый взгляд стеб. На первый взгляд. Прелесть в том, что на спектакле хихикаешь, а после, уже по дороге домой, начинаешь понимать, о чем хотел рассказать режиссер.

Так говорят сантехники

Лингвистические особенности языка сантехников в спектакле отличаются от лексикона людей на раутах в женском обществе. Без этого никак. Руководство Калужского театра кукол честно ставит маркировку спектакля «Сантехник, кот, его жена и другие…» 18+.

Иначе исчезла бы вся прелесть, вся жизненность показанных маленьких историй.

Согласитесь, странно было бы услышать от измазанного с ног до головы сантехника, только что искавшего в недрах канализации упавшее кольцо с бриллиантом фразу типа: «Не соблаговолите ли сударыня поточнее указать место падения колечка?».

Говорят они так, как… говорят. Нет, слово «мат», здесь не уместно. Привычных идиоматических выражений соленого русского языка на сцене театра кукол нет. Есть намеки на них. Очень аккуратные, понятные, но не услышанные ухом. А что там послышалось зрителю, пусть зритель сам решает.

В любом случае, повода для возбуждения записным ревнителям нравственности здесь нет. И искать его не надо. Лучше загляните поглубже в себя и улыбнитесь.