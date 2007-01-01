Война и мир: Красная Армия выходит на берег Балтийского моря, а в Калуге поздравляют матерей-героинь

Что происходило на фронтах и в Калужской области 1945 года

Фото из архива.

Продолжаем наш цикл публикаций к юбилею Великой Победы в рамках исторического проекта «Война и мир». В эти дни в победном 1945-м наши войска катком шли по Европе, а в Калужской области уж несколько лет, как текла мирная жизнь.

О том, что происходило на фронтах и в нашем регионе ровно 80 лет мы и рассказываем в нашем спецпроекте. Первая часть публикации – «Война» - основана на сводках Информбюро с фронта, а вторая– «Мир» - на заметках и статьях калужской прессы.

На прошлой неделе мы рассказали о событиях с 24 февраля по 2 марта 1945-го, а сегодня расскажем о том, что происходило с 3 по 9 марта.

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Неожиданность для немцев

В прусской провинции Померании 3 марта продолжают наступление войска 2-го Белорусского фронта. Против наших бойцов брошены резервы, в том числе свежие эсесовские соединения, танковые части, подразделения самоходок.

По сообщения пленных, перед немецкими соединениями поставлена задача – любой ценой остановить выход советских войск к Балтийскому морю.

Ключевой точкой в битве стал город Руммельсбург – хорошо укрепленный оборонительный рубеж, к которому сходятся три железных и несколько шоссейных дорог.

Отбив немецкую контратаку, наши части с упорными боями вошли в город. Не останавливаясь на этом, совершили 15-километровый бросок и штурмом взяли город Поллнов.

Более двух тысяч немецких солдат и офицеров остались лежать на поле боя.

На Балтике корабли Краснознамённого Балтийского флота потопили немецкий транспорт водоизмещением в 6 тысяч тонн.

- За четыре дня моя дивизия была разбита и перестала существовать как боевая единица, - свидетельствует пленный командир 433-й немецкой пехотной дивизии генерал-лейтенант Люббе. - Ещё задолго до январского наступления русских я весьма пессимистически оценивал положение немецкой армии. Доводы разума говорили о том, что у Германии уже нет никаких шансов на победу. И всё же чрезвычайно быстрый разгром немецкой обороны явился для меня полной неожиданностью. Я не допускал мысли, что продвижение русских будет таким стремительным и глубоким.

Балтика – наша!

4 марта – знаковый день. Войска 2-го Белорусского фронта совершили стремительный бросок на 35 километров и вышли на побережье Балтийского моря.

Попытки остановить наши подразделения были отчаянными. В контратаки выдвинулись моторизованная дивизия СС «Полицай» и танковая дивизия СС «Гольштейн». Все усилия немцев неизменно заканчивались колоссальными потерями.

Ожесточенное сражение разгорелось за город Кезлин в Померании. Наша пехота начала штурмовать южные окраины, в то время как подвижные отряды обошли вражеский гарнизон с флангов и исключили все возможности для отхода.

Гитлеровцы перегородили улицы баррикадами и превратили каменные дома в капитальные точки обороны. Однако, наступая с разных направлений, наши войска вынудили врага рассеять силы. Мечась с одного участка на другой, гитлеровцы теряли людей и технику, сдавая позиции. Во второй половине дня гарнизон немцев был разгромлен, а город полностью освобожден. На подступах к Кезлину осталось лежать около 2,5 тысяч немецких трупов.

Тем временем в Восточной Пруссии наши войска продолжали бои по ликвидации окружённой группировки противника. Решительно атаковав противника, они преодолели оборонительную линию из двух десятков железобетонных дотов и заняли ряд населённых пунктов и укреплённых высот в районе автострады «Кёнигсберг – Эльбинг».

Более двух тысяч гитлеровцев уничтожены в боях за мощно укрепленный опорный пункт и узел шоссейных дорог Пеллен.

В плену всего за два дня оказалось 740 немцев, они рассказали о приказе, выпущенном гитлеровским командованиям для предотвращения сдачи в плен: «По каждому солдату, который сделает без команды три шага в сторону русских, офицеры должны открывать огонь».

Удар за ударом

В Польше 5 марта продолжается успешное наступление бойцов 1-го Белорусского фронта. Сводные соединения пехоты, танков, кавалерии при поддержке боевых самолетов и артиллерии заставляют немецкие группировки отступать и разобщаться, а затем громят их по частям.

Большие надежды немецкое командование возлагало на город Штаргард – важный узел коммуникаций и мощный опорный пункт на подступах к Штеттину. На этот участок оно спешно перебросило свежие части, но они не сумели сдержать натиск Красной Армии. Пехота и танки продвинулись вдоль озера Мадю-Зее, ворвались в город и взяли его штурмом. Немцы потеряли убитыми свыше 4000 солдат и офицеров, захвачены крупные склады боеприпасов и военного имущества.

Продолжаются наступательные бои в Чехословакии. Действуя в условиях горной местности, советские части окружили крупный оборонительный пункт немцев - Плешовце. Его гарнизон был разгромлен. Под ударами наших войск части 8-й немецкой лёгкой пехотной дивизии, неся огромные потери, отошли за реку Крупина.

Далее советские подразделения штурмом взяли укрепрайон на горе Ситно, господствующей над районом боёв, и вышли на ближние подступы к городу Банска Штявница.

Битва за старую крепость

Войска 2-го Белорусского фронта 6 марта в ходе решительного штурма захватили польской город и крепость Грудзяндз.

Плацдарм был окружен двумя неделями раньше, но продвижение наших сил сдерживал мощный оборонительный рубеж из старинных фортов и двух поясов современных укреплений. Многочисленный гарнизон состоял из пехотных, артиллерийский и танковых подразделений.

На помощь пришла наша артиллерия большой мощности и бомбардировочная авиация. Сокрушительные удары день за днем неумолимо разрушали оборону противника. Немцам пришлось покинуть фортификационные сооружения и разбежаться по городу.

В завязавшихся уличных боях советские формирования освобождали один квартал за другим, пока не выдавили врага на берег Вислы и там уничтожили.

Последний оплот врага – старинная крепость – подвергся ураганном артобстрелу, после чего наши бойцы ворвались в укрепление. Завязался бой, который не оставил немецкому гарнизону шансов. Засевшие в повалах гитлеровцы складывали оружие и с поднятыми руками выходили группами по 200-300 человек. Всего взято около 5000 пленных, в их числе и комендант крепости генерал-майор Фрикке.

Тем временем наша авиация атакует отступающие немецкие формирования. Взорвано несколько воинских эшелонов противника, сожжено и разбито много паровозов и вагонов.

Всего за 6 марта на всех фронтах наши бойцы уничтожено 149 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 29 самолётов противника.

Разделить и уничтожить

Войска 1-го Белорусского фронта, продолжая наступление, 7 марта с боями заняли более 50-ти населённых пунктов и завершили ликвидацию окружённой группировки противника южнее города Шифельбайн.

Оказавшиеся в котле немецкие части предприняли отчаянные попытки прорыва, однако наши пехотинцы, танкисты и кавалеристы сумели разбить вражеский фронт на изолированные участки и завершили разгром формирования.

Район боёв усеян разбитой техникой, вооружением и трупами солдат и офицеров противника. Сдались в плен более 8000 немецких солдат и офицеров и захвачено большое количество вооружения и военного имущества. В числе пленных командир 10-го немецкого армейского корпуса генерал-лейтенант Краппе вместе со своим штабом.

В Чехословакии войска 2-го Украинского фронта в условиях горно-лесистой местности в полосе Карпат овладели Банска Штявница – ключевым опорным пунктом обороны немцев.

В Венгрии в районе озера Балатон противник рано утром открыл массированный артиллерийский огонь по нашим позициям, после чего атаковал их силами пехоты, танков и бронетранспортеров. Атака закончилась сокрушительными потерями – за день уничтожено свыше тысячи гитлеровцев, сожжено и подбито 52 танка и самоходных орудия.

На Балтике в этот день наша авиация в результате бомбово-штурмовых ударов потопила три немецких транспорта.

За день на всех фронтах подбито и уничтожено 116 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 39 самолётов противника.

Сквозь лесные завалы и мины

8 марта Войска 2-го Белорусского фронта развивают успешное наступление в Польше. Несмотря на лесные завалы, минные поля, сложности озерной местности и прочную оборону противника, продвинулись вперёд на 20 километров.

В районе населённого пункта Штангенвальде навстречу наступающим частям вышли немецкие танки. Нашим танкистам удалось остановить их, уничтожив 13 вражеских машин.

За день боёв наши войска истребили свыше 3000 немецких солдат и офицеров. Уничтожено 42 танка и самоходных орудия противника. Захвачено у немцев шесть самолётов, три железнодорожных эшелона с военным имуществом и большое количество вооружения. Попал в плен командир немецкой запасной бригады «Герман Геринг» полковник Майер со своим штабом.

В Венгрии в районе озера Балатон противник продолжает ожесточенные атаки на наши позиции, используя пехоту и бронетехнику. Немцев не останавливают колоссальные потери, которые приносят им ответные действия советских войск. Только за 8 марта уничтожено свыше 2 тысяч немецких солдат и офицеров. Были подбиты и подорвались на минах 26 бронетранспортёров и 48 танков и самоходных орудий противника.

Недостроенная оборона

9 марта советские подвижные соединения и пехота 2-го Белорусского с боями вошли в город Шлаве. Немецкий гарнизон пытался бежать, наши подразделения настигли его на шоссе и уничтожили огнём и гусеницами танков.

Не задерживаясь, советские войска устремились к городу Штольпу - важным узлом путей сообщения в Северной Померании, к которому сходятся шесть железных и несколько шоссейных дорог.

Обочины ведущих к нему дорог завалены стройматериалами - цементом, стальными плитами, брёвнами. Повсюду видны ямы под доты. Гитлеровцы пытались построить здесь долговременную оборону и согнали десятки тысяч людей с лопатами, ломами и кирками.

Работа шла день и ночь, но укрепления так и остались недостроенными. К исходу дня наши войска достигли западной окраины Штольпа.

Советская пехота завязала бои с упорно оборонявшимся противником, а танки, самоходная артиллерия и гвардейские миномёты обошли город с севера и юга.

Ночью начался штурм. Самоходные орудия следовали в боевых порядках пехоты и давили вражеские огневые точки. Сапёры подбирались к зданиям, превращенным в доты, минировали и взрывали их. В результате этот мощный оборонительный рубеж был взят.

За день наши бойцы уничтожили до 4 тысяч немецких солдат и офицеров, подбили и сожгли 35 танков и самоходных орудий.

В Польше наши войска очищают от противника восточный берег реки Одер. Нанося немцам удары с севера, востока и юга, советские части продвигаются к городу Альтдамм — опорному пункту противника. Пехотинцы и танкисты, поддержанные артиллерией, выбивают немцев из укреплений, построенных в населённых пунктах и у дорог. Только на одном из участков наши войска истребили до полка пехоты противника. Захвачено у немцев 2 самоходных и 132 полевых орудия, много миномётов, пулемётов и другие трофеи. Взят в плен командир полка немецкой дивизии «Меркиш-Фридланд» полковник Янус.

Советские лётчики наносили удары по войскам противника, скопившимся у переправ через реку Одер. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии за день сбито 36 немецких самолётов.

Мы полистали страницы газеты «Знамя» за с 3-9 марта и собрали для вас самые интересные новости о том, чем жила Калужская область, пока солдаты Красной Армии неотвратимо приближали День Великой Победы.

…проводят выставку портретов вождя.

Образ великого вождя советского народа товарища Сталина запечатлен в различных видах искусств народов СССР. Калужский дом народного творчества организовал экспозицию, где собраны репродукции картин, ковров, блюд, на которых изображен товарищ Сталин.

…открывают новые ясли.

Детские ясли на 30 коек открылись в Кирове. Для учреждения уже изготовлена мебель, выделена посуда и 700 метров мануфактуры.

…ухаживают и лечат инвалидов Великой Отечественной за средства колхоза.

Сообщается, что одновременно в колхозном доме отдыха могут жить около трех десятков постояльцев. Один из них, П. Ежов, потерявший в результате речь и слух, после курса лечения и отдыха полностью восстановил способность говорить и слышать.

…проводят лыжные соревнования.

11 команд собрались в калужском бору на областное состязание. Самыми сильными из них традиционно считаются лыжники из Калуги, Боровска и Малоярославца. Мужчины и женщины соревновались на дистанциях 5 и 10 км. По итогам лучшими стали калужане.

…привлекают учащихся к производству важных деталей.

Калужское ремесленное училище получило заказ на запчасти для тракторов. Будущие мастера изготовили 10 тысяч болтов жесткого сцепления и 600 валиков коромысла. На очереди более сложное изделие – мостик магнето.

…чествуют заслуженных калужанок.

В канун 8 Марта председатель Калужского облисполкома товарищ Батамиров вручил ордена и медали многодетным матерям. 47 калужанок награждены орденами «Материнская слава» и «Медалями материнства».

…уличают артистов-аферистов.

Калужане обратили внимание на афишу, которая призывала их на концерт артистов московской эстрады. Однако заплатившие за билет от 10 до 15 рублей зрители с удивлением увидели на сцене давно знакомые им лица из местных клубов и самодеятельных коллективов. На эту тему областная газеты выпустила фельетон «Ловкачи из концертно-эстрадного бюро».