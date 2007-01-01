«Прихожу, а они голые лежат»: с кем приходится работать инспекторам ПДН Калужской области

Работа инспекторов по делам несовершеннолетних далека от того, как ее порой изображают на плакатах и праздничных фото.

31 мая служба отметит 90-летие. Столько прошло со дня создания в стране подразделения по борьбе с беспризорностью и правонарушениями среди несовершеннолетних.

Накануне, в студии радио «Комсомольская правда – Калуга», о буднях работы инспекции рассказала Руководитель регионального подразделения, полковник полиции Людмила СИМКИНА.

Сняла китель и завернула малыша

Людмила Викторовна возглавила региональную службу по делам несовершеннолетних 10 лет назад. Приехала она к нам из Кировской области. За плечами этой женщины три высших образования (дипломы учителя младших классов, культурологии, юриста) и 24 года работы с подростками, детьми и их родителями, что называется, на земле.

Она, как никто другой, знает все нюансы подростковой преступности, методы и формы работы с детьми, с их родителями.

С последними, как оказалось, взаимодействовать частенько гораздо сложнее, чем с ребятишками.

В подчинении Людмилы Симкиной чуть более сотни инспекторов во всех районах Калужской области. Это благодаря в том числе и их ежедневной работе, подростковая преступность в регионе уменьшается год от года.

В первой половине прошлого года, по данным, озвученным правительством Калужской области, она снизилась на 30%.

- Людмила Викторовна, вы помните свой первый выезд по вызову?

- Конечно. Такое не забывается, а в моем случае, это было настоящее боевое крещение.

Это произошло сразу после стажировки, я уже получила первое свое звание и первую новенькую форму. Приехала с водителем наружной службы в одну семью. В абсолютно нормальном доме, приличном, пятиэтажном видим распахнутую дверь в квартиру.

Заходим, а на полу в совершенном диком опьянении лежат голые молодые родители, и плачет от голода восьмимесячный ребёнок.

Рядом лежит пакет с мукой, с жуками, ну там уже всё непригодное к еде. И абсолютно пустая квартира.

Первые секунды мне надо было понять, что делать с ребёнком. Я поняла, что его нечем кормить и во что-то завернуть.

Завернула ребёнка в свой новенький китель, вынесла из квартиры и увезла в больницу. Он был абсолютно истощён и переохлаждён.

- Как на это отреагировали родители ребенка?

- Они явились ко мне только спустя трое суток. Начали скандалить, высказали мне всё, что думают о всей системе профилактики, потребовали вернуть ребёнка, грозили карами всяческими.

Пришлось им предъявить документы, описывающие их состояние в тот день, объяснять, каким образом они могут вернуть ребёнка.

Становимся психологами поневоле

- А что, если родители не понимают слов?

- Если они с первого раза не поняли, значит, мы им будем объяснять до тех пор, пока не поймут. И мы всё равно добьёмся, чтобы родитель повернулся, отказался от злоупотребления алкоголем.

У нас было много таких случаев. Недавняя история, инспектор ПДН при обходе административного участка узнал, что есть молодая мамочка, 97-го года рождения, уже имеет на иждивении троих детей и вдруг начала употреблять алкоголь.

После общения с инспектором ПДН, женщина отказалась от алкоголя, прошла курс лечения, устроилась на работу, сделала ремонт в квартире, и сейчас ее даже сняли с межведомственного учета.

- Сотрудники вашего подразделения должны быть очень грамотными психологами, вы не преступников ловите…

- Конечно! Разговор, пожалуй, на первом месте из наших инструментов воздействия. И не только с родителями.

- Детская психология – это отдельная наука, ваши сотрудники знакомы с ней не понаслышке…

- Без этого никак. О чем думает подросток, что у него на душе, на что он способен, — все это можно определить и по глазам, и по жестам, и по манере поведения.

- А разговаривать с ребенком можно только в присутствии родителей?

- Законодатели определяют, что все опросы, общение с несовершеннолетним должны проходить в присутствии педагога-психолога. Законные представители должны быть уведомлены об этом. Почему так? Потому что иногда опрос в присутствии законного представителя противоречит интересам ребенка.

Например, если происходит опрос по поводу избиения родителем ребенка или неисполнения родительских обязанностей. То есть педагог-психолог обязательно должен присутствовать.

Громили от скуки

- В 2019 – 2020 годах в Калуге банда подростков громила ночами магазины. Разбивали стеклянные двери, большой толпой врывались внутрь, хватали, что есть и убегали до приезда полиции. Нашумевшая была история. Что в итоге?

- Все эти подростки получили реальные сроки заключения. Это как раз пример ситуации, когда родители не помогали сотрудникам полиции привести в чувства своих детей, и сами дети уже имели устойчивое антиобщественное поведение. От скуки громили магазины.

Понимаете, это правило стаи, принцип стаи. Если подросткам стало интересно в своей группе совершать какие-то антиобщественные поступки, то нужно разобщать эту группу.

У нас есть такой способ разобщения, как удаление из нее неформального лидера. И если, например, эти несовершеннолетние не достигли уголовно наказуемого возраста, то у нас такие лидеры направляются в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. В Калуге такое учреждение имеется.

Иногда мера пресечения в виде ареста более действенна, чем просто беседа.

Подросток, который не слышит профилактические беседы, не внимает этим увещеваниям, направляется туда на срок до 30 суток.

- Дети стали циничными?

- Вы знаете, я бы сказала, что не стали циничнее. Циничность, популяризируют СМИ, интернет. Я считаю, что в подавляющем большинстве наши дети самые лучшие, самые умные, они уважают родителей, уважают взрослых. Но жизнь такова, что не будет такого, чтобы вообще не было детей с девиантным поведением.

К примеру, сейчас ведется разбирательство случая в одном из районов. Там группа подростков записала на видео и выложила в сеть оскорбления в адрес пожилого человека. Мы пока еще работаем над этим случаем.

Ждем пополнение

- Людмила Викторовна, а ваших инспекторов ребята знают по имени – отчеству?

- Разумеется, практически все.

- А сколько всего сотрудников, которые непосредственно, что называется, на земле работают?

- В Калужской области у нас 110 инспекторов ПДН. В каждом районе есть. Всего 18 подразделений. И мы очень ждем сотрудников.

- Какие у вас к ним требования?

- Первое качество, которым должен обладать будущий инспектор ПДН — это хорошее здоровье. Потому что не исключены стрессовые ситуации, о которых мы уже говорили.

Среднеспециальное образование — это минимум.

- А возрастные ограничения какие-то есть?

- Да, 35 лет, максимальный возраст вступления.

Но главное все же – это любить детей, понимать их и все делать для того, чтобы ребенок не стал преступником. Это наша главная задача.