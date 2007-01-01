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Какие коллекции представили калужские дизайнеры

Модельеры Алина Дмитриева и Наталья Меглицкая вдохновляются цветами и тарусской вышивкой.
Татьяна Светлова
08.03, 15:00
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Фото автора.
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В библиотеке им. Белинского на литературном вечере прошло весеннее дефиле.

Калужский дизайнер, ученица Вячеслава Зайцева Алина Дмитриева представила лимитированную коллекцию одежды.

Алина – частый гость модных показов. Ее визитной карточкой стали авторские пальто с яркими принтами: снегири, белочки, кошки, ромашки.

Отрисовывается всё вручную. Дизайнер использует специальную технику нанесения рисунка без деформации и потери цвета.

Коллекцию Алины отличают сложный крой, легкие цветочные принты, натуральные ткани.

Наталья Меглицкая – художник, дизайнер из Тарусы.

Она соединяет этнокультуру с современностью.

В своих коллекциях использует народные мотивы, элементы печворка и тарусскую цветную перевить. Например, тарусской вышивкой украшает галстуки. 0+

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