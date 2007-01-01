Какие коллекции представили калужские дизайнеры

Модельеры Алина Дмитриева и Наталья Меглицкая вдохновляются цветами и тарусской вышивкой.

Фото автора.

В библиотеке им. Белинского на литературном вечере прошло весеннее дефиле.

Калужский дизайнер, ученица Вячеслава Зайцева Алина Дмитриева представила лимитированную коллекцию одежды.

Алина – частый гость модных показов. Ее визитной карточкой стали авторские пальто с яркими принтами: снегири, белочки, кошки, ромашки.

Отрисовывается всё вручную. Дизайнер использует специальную технику нанесения рисунка без деформации и потери цвета.

Коллекцию Алины отличают сложный крой, легкие цветочные принты, натуральные ткани.

Наталья Меглицкая – художник, дизайнер из Тарусы.

Она соединяет этнокультуру с современностью.

В своих коллекциях использует народные мотивы, элементы печворка и тарусскую цветную перевить. Например, тарусской вышивкой украшает галстуки. 0+