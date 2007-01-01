Дорого и долго: на поверку счетчика калужанин потратил 3 недели и 9000 рублей

Решившие поверить или заменить газовые счетчики калужане столкнулись с проблемами административного характера.

Калужанин Виталий Майков, отметивший в этом году 72-летие, человек обязательный и законопослушный.

Увидев в квитанции, что ему нужно в марте сделать поверку газового счетчика, он решил не откладывать дело в долгий ящик.

- Я пошел по официальному пути, через нашу городскую службу, - говорит Виталий Дмитриевич. - Поехал на Инженерную, 10. Там громадная очередь. Я эту очередь отстоял часа, наверное, полтора, но, оказалось, что я с собой взял не все необходимые документы. Пришлось уходить не солоно хлебавши.

Хотел по-честному

А еще оказалось, что у Майкова нет договора с газовой службой. Здесь его ввела в заблуждение запись в квитанции о пятирублевом платеже газовщикам.

Как понял её Виталий Дмитриевич, заплатив 5 рублей, он должен просто ждать слесаря, который придет и заключит с ним договор.

Калужанин ждал полгода. Никто не пришел. И только на Инженерной выяснилось, что этот самый договор ему надо заключать самому.

Поездки на Инженерную, 10 и Билибина, 6 стали регулярными. То за одной бумажкой, то за другой.

Виталий Майков

Я не понимаю, ну вот пришел мастер, почему он сразу не может все сделать, почему гоняет нас туда – обратно в эти конторы?

Видимо, Виталий Дмитриевич не единственный калужанин, который столкнулся с прохождением этого квеста. Иначе зачем городская управа опубликовала в группе управления ЖКХ в ВК таблицу с полным алгоритмом действий?

- В общей сложности, на все про все я потратил три недели и девять тысяч рублей, - рассказывает Витали Майков. – Я пенсионер, у меня есть время, а что делать тем, кто работает и не может, как я, сутками ждать мастеров, бегать от одной конторы к другой за этими бумажками?

Внимательно рассмотрев напечатанный мелким шрифтом маршрут (для пенсионеров же в первую очередь старались), стало понятно, с чего начинать поверку. Прежде, чем решиться на неё или замену газового счетчика, нелишним будет прикупить успокаивающих препаратов.

- Ладно это было бы бесплатно, черт с ним, проглотишь пилюлю и ездишь туда-сюда, но я же за все плачу! –возмущается Майков. — Почему я должен за каждой бумажкой бегать сам? Почему человек, который заключил со мной договор, не запускает все по инстанциям? Куда делся хваленый принцип одного окна? Все? Закрыли его?

Кручу – верчу, починить хочу

Слушая калужанина, вспоминается старый советский фильм «Афоня». Эпизод, когда в квартиру пришел газовщик и стал пугать жильца возможной катастрофой, если тот не раскошелится.

Вспоминается этот фильм после рассказанного Майковым эпизода общения с приехавшими к нему мастерами-газовщиками.

- Поначалу я думал, зачем мне покупать новый счетчик, мой нормальный, - рассказывает Майков. - Однако мастер посмотрел его и говорит: у вас в этот счётчик монтирована батарейка и поэтому поверку ваш счётчик не пройдёт. Вы заплатите 700 рублей на Тульской (Филиал Приокского Центра стандартизации и метрологии – прим. авт.) и эти деньги просто пропадут. Они, говорит, боятся, не хотят проводить поверку таких счётчиков.

Более того, когда я позвонил в газовую службу, мне сказали, что у них нет перемычек и если они снимут счетчик и отвезут его на поверку, то две недели я буду без газа.

Я говорю, раз у вас нет перемычки, тогда я буду покупать новый счетчик. Потому что у меня выбора нет.

И за все нужно платить, - возмущается старик. - За каждое появление в квартире слесаря - 302 рубля, за то, что он снимает счетчик – 965 рублей, а за то, что он поставит новый – 1415 рублей. Приплюсуйте сюда стоимость самого прибора, сумма договора – 1611 рублей. В итоге еще и за пломбировку 307 рублей пришлось заплатить. В общем, на круг вышло около 9 тысяч рублей.

История с отсутствием перемычки нас особенно заинтересовала и удивила. Мы рассказали ее знакомому специалисту газовой службы, согласившемуся дать комментарий на условиях анонимности.

— Это какая-то глупость, - заявил он. - Такого быть не может. В любом случае, для чего их вызывали? Для того, чтобы они просто демонтировали счетчик и сдали в поверку. Все, что сверх этого, уже как бы навязывание ненужных услуг.

Как уберечься от мошенников

В интернете огромное количество предложений от фирмочек, индивидуальных мастеров сделать поверку газовых счетчиков, произвести их замену, продать счетчики. Однако во всех памятках и официальных заявлениях разных служб, в том числе и от городской управы Калуги, заявляется, что эти работы имеют право осуществлять только аккредитованные организации.

Мы решили проверить, как найти эту самую аккредитацию у одной из организаций, на которую ссылается все та же горуправа в той таблице, о которой мы писали выше.

Речь идет о КФ ФБУ «Приокский ЦСМ». На сайте организации есть фото двух заглавных страниц с сайта Федеральной службы по аккредитации. И в них нет упоминания о поверке газовых счетчиков.

Идем на федеральный сайт.

Найти там нужную организацию под силу лишь продвинутому интернет-пользователю. Обычный среднестатистический пенсионер уж точно справится с этой задачей.

Мы чуть помоложе, и нам удалось. Хотя покопаться с кондовыми фильтрами все же пришлось.

Читаем описание области аккредитации. Есть манометры, амперметры, калибраторы, и еще около сотни приборов, которые эта организация имеет право поверять. Газовый счетчик – прибор учета – в списке отсутствует.

Звоним в Тулу, в Приокский ЦСМ. Представитель организации, представившийся Сергеем Владимировичм подтвердил, что они делают поверку газовых счетчиков у себя в Туле. А вот по поводу аккредитации вежливый представитель обещал уточнить и перезвонить позже.

Через пару часов раздался звонок, но уже не из Тулы, а из калужского филиала «Приокского ЦСМ».

- У нас есть аккредитация, - заявил нам заместитель директора по метрологии Александр ЛЕБЕДЕВ. – Вы не там, видимо, смотрели, сейчас я вам все объясню…

И не обманул. Подробно, пошагово объяснил, как найти на сайте компании те самые два фото с заглавных страниц Национальной системы аккредитации.

А затем сообщил заветные несколько цифр - 311265, по которым можно найти их организацию на федеральном сайте аккредитации.

По ним мы отыскали Калужский филиал «Приокского ЦСМ, но, увы, и здесь нас ждало разочарование.

Не обнаружили мы в разделе области аккредитации счетчика газа.

Быть может, эта позиция и существует где-то в недрах этого сайта, не будем утверждать обратное с уверенностью. Но в чем сомнений нет никаких – найти ее простому человеку по тем алгоритмам, что дают газовщики и городские чиновники абсолютно нереально.

Или же, все-таки, и в самом деле нет там требуемой записи? Тогда, выходит, все пломбы на газовых счетчиках, поверенных калужским филиалом «Приокской ЦСМ», недействительны?

В любом случае, ситуация вокруг этой темы сложилась явно нездоровая. Всю страну, а с ней и жителей Калужской области заставляют платить газовщикам, но о людях никто не подумал, о прозрачности - тоже.

И какую рыбку в этой мутной воде тягают из карманов плательщиков заинтересанты – большой вопрос.