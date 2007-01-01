В Калуге прошло весеннее дефиле литературных героинь

На бал приехали Татьяна Ларина, Анна Каренина, Лариса Огудалова и другие.

Фото автора.

Накануне 8 Марта Библиотека им. Белинского пригласила калужан на весеннее дефиле «Образ женщины в русской литературе».

В бибилиотеку съехались героини русской классики.

Слышалось шуршание пышных платьев, взмахивания вееров. По лестнице разносился аромат нежных духов.

Открыли литературный вечер Александр Пушкин и Натали.

Звучали стихи Пушкина, Тютчева, Ахматовой и других поэтов, были инсценировки из литературных произведений, исторические танцы и костюмированный показ моделей.

Ведушими были Пушкин и Натали.

Танец от клуба истрических танцев «Роза ветров»

Девушки выходили под музыку в образах героинь русской классики. Каждый выход сопровождался отрывком из литературного произведения, характеризующим героиню.

Наряды для показа сшила калужский дизайнер Яна Егорова, вдохновляясь классикой и портретами первых красавиц ХIХ - начала ХХ вв.

Это совместный проект библиотеки им. Белинского и Международного женского клуба.

Готовились долго, перечитали классику, отобрали самых ярких героинь.

Организаторы надеются, что после литературного вечера калужанам захочется взять в руки книги русских авторов.

Татьяна Ларина («Евгений Онегин»).

Маша Троекурова («Дубровский»).

Княжна Мери («Герой нашего времени»).

Лиза Калитина («Дворянское гнездо»).

Анна Каренина.

Лариса Огудалова («Бесприданница»).

Поэт Зинаида Гиппиус.

Мария Миронова («Капитанская дочка»).

Прекрасная незнакомка.

Соня Мармеладова («Преступление и наказание»).