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Сплошной сюр: в Калугу привезли библейскую серию Сальвадора Дали

Такую библию вы ещё не видели.
Татьяна Светлова
08.03, 18:51
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Фото автора.
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Масштабную графическую серию «Сальвадор Дали. Священное послание» можно увидеть в музее изобразительных искусств до 20 апреля.

Это иллюстрации к Ветхому и Новому заветам из частного итальянского собрания.

Как уверяют организаторы ни одной из 105 представленных работ Дали нет в собраниях российских музеев.  

Провокационная идея

В 1963 году Сальвадор Дали получил предложение от друга-коллекционера, издателя Джузеппе Альбаретто проиллюстрировать библию.

Идея была провокационная: эпатажный художник должен был сделать рисунки к священному писанию. И Дали взялся за это.

Его всегда интересовала тема Бога, которого он искал в окружающем мире. Кстати, имя Сальвадор означает Спаситель. И на некоторых своих работах художник представляет Христа центром первозданной Вселенной, а себя Спасителем мира.

«Она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя: Иисус».
«Она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя: Иисус».

Библейские истории Дали передавал языком сюрреализма. Сюжеты выбирал сам. В изображении ему предоставили полную творческую свободу.

Работал художник над ними полтора года, использовав сложную технику: акварель, гуашь, тушь, пастель, карандаш…

Потом это все печаталось в типографии методом литографии – оттиска. Чтобы перевести иллюстрации в литографии ушло четыре года.

На одном листе Дали сочетал до сорока красок. Поэтому для каждой работы требовалось несколько досок. Бумага и картон для Библии изготавливали вручную.

В 1967 году книга была выпущена в пяти огромных, тяжелых томах. В витрине на выставке можно увидеть, как выглядела «Biblia Sacra».

«И вот что начертано».
«И вот что начертано».
Увидев народ, он взошел на гору; и, когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверзши уста свои, учил их, говоря: «Блаженны нищие духом».
Увидев народ, он взошел на гору; и, когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверзши уста свои, учил их, говоря: «Блаженны нищие духом».
«Глас вопиющего в пустыни».
«Глас вопиющего в пустыни».

Устраивал эксперименты

Работая над иллюстрациями, Дали экспериментировал. Он стрелял по литографическому камню из ружья 1812 года, чтобы получить эффект фрески.

Подбрасывал стакан с бычьей кровью и смотрел, как разлетаются брызги, кинул на раскрученный гончарный круг пузырь с краской. И потом рисовал возникающие образы.

- Что такое сюрреализм? – говорит куратор выставки Сергей ОРЛОВ. - Это сны, видения, галлюцинации, внезапное озарение. Всё это отражено в нашей выставке. Сюрреализм - это сплошные загадки. Можно останавливаться у каждой работы и долго-долго рассматривать.

На выставке можно увидеть известные библейские истории: сотворение Адама и Евы, глас вопиющего в пустыни, вавилонскую башня, рождение Иисуса Христа, армагеддон и другие.

В интерпретации Дали они, возможно, даже шокируют кого-то. Для лучше понимания, литографии дополнены цитатами из библейских текстов.

Так выглядит армагеддон.
Так выглядит армагеддон.
«Я образовал тебя во чреве, я познал тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы, я освятил тебя: пророком для народов поставил тебя».
«Я образовал тебя во чреве, я познал тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы, я освятил тебя: пророком для народов поставил тебя».
Навуходоносор, царь вавилонский.
Навуходоносор, царь вавилонский.

Нет лиц

Сальвадор Дали осмыслил библию философски и, даже обратившись к библейским темам, остался провокатором. В каждой его работе зашифровано какое-то послание.

На иллюстрациях практически нет лиц, только образы. Дали передает эмоции. Много черного, красного, желтого цвета, пятен, закрученных вихрями и разлетевшихся каплями или взрывами.

И среди этого хаоса пятен возникают тщательно прорисованные фигуры и портреты.

Есть и символические элементы, переходившие из одной работы в другую: костыли – символ начинающегося разрушения, которому нужна поддержка, их можно увидеть, например, в иллюстрации, посвященной Вавилонской башне, знаменитые слоны на высоких тонких ножках - символ недолговечности, неустойчивости того, что кажется постоянным.

Ангелы - символ чистоты и возвышенности, часы – быстротечность времени, муравьи, означающие смерть.

Красные брызги, которые впервые появляются в иллюстрации «Сотворение мира» потом возникают и в других сюжетах, означая преемственность и предначертанность.

Интересно побродить по выставке, вглядываясь в мелкие детали и разгадывая «Священное послание».12+

Вавилонская башня.
Вавилонская башня.
Грехопадение Адама и Евы. У Евы нет лица.
Грехопадение Адама и Евы. У Евы нет лица.
И сказал Бог: «Да произведет земля душу живую».
И сказал Бог: «Да произведет земля душу живую».

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