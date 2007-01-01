Сплошной сюр: в Калугу привезли библейскую серию Сальвадора Дали
Масштабную графическую серию «Сальвадор Дали. Священное послание» можно увидеть в музее изобразительных искусств до 20 апреля.
Это иллюстрации к Ветхому и Новому заветам из частного итальянского собрания.
Как уверяют организаторы ни одной из 105 представленных работ Дали нет в собраниях российских музеев.
Провокационная идея
В 1963 году Сальвадор Дали получил предложение от друга-коллекционера, издателя Джузеппе Альбаретто проиллюстрировать библию.
Идея была провокационная: эпатажный художник должен был сделать рисунки к священному писанию. И Дали взялся за это.
Его всегда интересовала тема Бога, которого он искал в окружающем мире. Кстати, имя Сальвадор означает Спаситель. И на некоторых своих работах художник представляет Христа центром первозданной Вселенной, а себя Спасителем мира.
Библейские истории Дали передавал языком сюрреализма. Сюжеты выбирал сам. В изображении ему предоставили полную творческую свободу.
Работал художник над ними полтора года, использовав сложную технику: акварель, гуашь, тушь, пастель, карандаш…
Потом это все печаталось в типографии методом литографии – оттиска. Чтобы перевести иллюстрации в литографии ушло четыре года.
На одном листе Дали сочетал до сорока красок. Поэтому для каждой работы требовалось несколько досок. Бумага и картон для Библии изготавливали вручную.
В 1967 году книга была выпущена в пяти огромных, тяжелых томах. В витрине на выставке можно увидеть, как выглядела «Biblia Sacra».
Устраивал эксперименты
Работая над иллюстрациями, Дали экспериментировал. Он стрелял по литографическому камню из ружья 1812 года, чтобы получить эффект фрески.
Подбрасывал стакан с бычьей кровью и смотрел, как разлетаются брызги, кинул на раскрученный гончарный круг пузырь с краской. И потом рисовал возникающие образы.
- Что такое сюрреализм? – говорит куратор выставки Сергей ОРЛОВ. - Это сны, видения, галлюцинации, внезапное озарение. Всё это отражено в нашей выставке. Сюрреализм - это сплошные загадки. Можно останавливаться у каждой работы и долго-долго рассматривать.
На выставке можно увидеть известные библейские истории: сотворение Адама и Евы, глас вопиющего в пустыни, вавилонскую башня, рождение Иисуса Христа, армагеддон и другие.
В интерпретации Дали они, возможно, даже шокируют кого-то. Для лучше понимания, литографии дополнены цитатами из библейских текстов.
Нет лиц
Сальвадор Дали осмыслил библию философски и, даже обратившись к библейским темам, остался провокатором. В каждой его работе зашифровано какое-то послание.
На иллюстрациях практически нет лиц, только образы. Дали передает эмоции. Много черного, красного, желтого цвета, пятен, закрученных вихрями и разлетевшихся каплями или взрывами.
И среди этого хаоса пятен возникают тщательно прорисованные фигуры и портреты.
Есть и символические элементы, переходившие из одной работы в другую: костыли – символ начинающегося разрушения, которому нужна поддержка, их можно увидеть, например, в иллюстрации, посвященной Вавилонской башне, знаменитые слоны на высоких тонких ножках - символ недолговечности, неустойчивости того, что кажется постоянным.
Ангелы - символ чистоты и возвышенности, часы – быстротечность времени, муравьи, означающие смерть.
Красные брызги, которые впервые появляются в иллюстрации «Сотворение мира» потом возникают и в других сюжетах, означая преемственность и предначертанность.
Интересно побродить по выставке, вглядываясь в мелкие детали и разгадывая «Священное послание».12+