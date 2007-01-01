Декабрист Оболенский женился на крестьянке и привез ее в Калугу

26 февраля (10 марта) 1865 года умер князь, декабрист Евгений Оболенский. Последние годы жизни он провел в Калуге.

Фото автора.

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

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Сегодня расскажем вам о судьбе декабриста Оболенского.

Родился Евгений Оболенский в семье князя калужского и тульского вице-губернатора Петра Николаевича Оболенского и Анны Евгеньевны Кашкиной, дочери генерал-аншефа.

В семье было 10 детей: пятеро сыновей и пятеро дочерей. Оболенские жили в Москве, в большом собственном доме.

Главу семьи, Петра Николаевича Оболенского, в обществе любили. Но сам он редко кого принимал кроме родных и близких.

Современники описывали его так: «среднего роста, с высоким лбом, зачесанными назад, напудренными белыми волосами, умными голубыми глазами, любезный, веселый и резвый».

Радовал поведением

Евгений Оболенский получил домашнее образование. Военную службу сначала проходил вместе с младшим братом Константином. Служил в Павловском и Финляндском полках.

Племянница Евгения Оболенского Екатерина Сабанеева отзывалась о нём как о человеке скромном и религиозном, писала:

«Евгений был гораздо старше нас, и мы любили его с каким-то благоговейным уважением…

Брат Константин был легкомысленный, порядочный даже повеса, папенька часто его журил. Брат же Евгений только радовал своим поведением.

В полку Евгений пользовался общим уважением, он был старшим адъютантом у генерала Бистрома, пользовался полным его доверием, так что будущая его карьера обещала отлично устроиться».

Оболенский в молодости.

Ранил Милорадовича

Познакомившись с Рылеевым, Евгений Оболенский стал активным членом «Союза благоденствия», участвовал в создании «Северного общества». Накануне восстания декабристов был избран начальником штаба.

А в день восстания, 14 декабря 1825 года, Сергей Трубецкой не явился , и Оболенский взял на себя командование войсками.

Во время восстания он ранил генерал-губернатора Милорадовича, который пытался образумить солдат и вернуть их в казармы.

Некоторых историки считают, что именно эта рана, а не выстрел декабриста Каховского, оказалась для Милорадовича смертельной.

На следствии Оболенский говорил, что ранил графа случайно:

«Граф обернулся ко мне, отвечая: «Почему ж мне не говорить с солдатами?»

Я ему в третий раз повторил то же, и, видя, наконец, что он стоит на том же месте и имея шпагу в руке, не помню, у кого из рядовых взял ружье, подошел к графу, повторяя ему, чтоб он отъехал.

Граф, который стоял ко мне спиной, оборотил лошадь налево и ударил лошадь шпорами – в одно время раздался выстрел из рядов, и я, не помню каким образом, желая ли ударить штыком лошадь, или невольным движением ударил слегка штыком по седлу и, вероятно, попал также в графа…»

Оболенский был заключён в Петропавловскую крепость. На руки ему надели кандалы и не снимали больше года.

Декабриста осудили, лишили княжеского титула и, приговорив к вечным каторжным работам, закованным отправили в Сибирь. Но через месяц срок каторги сократили до 20 лет.

Родственница Оболенских Екатерина Симанская писала сенатору Николаю Кашкину:

«Кто мог бы тому поверить, дорогой дядя, что во главе этих безбожников, что душой этих бунтовщиков, увы! - наш Евгений Оболенский!

Я не могу ничего более сказать, - подготовьте же несчастного князя к этому жестокому и неожиданному удару, наносимому сыном, которого до сего времени мы все считали образцовейшим молодым человеком».

Женился на крестьянке

В ссылке Евгений Оболенский работал на солеваренном заводе, на Благодатском руднике и девять лет провел на Петровском заводе в Забайкалье. Переболел цингой.

В свободное время занимался изучением иностранных языков и читал философскую литературу.

Потом срок каторги Оболенскому сократили до 13 лет. Он был направлен в ссылку, на вольное поселение, в село Итанцу Иркутской губернии.

В ссылке его поддерживали родные, снабжали деньгами.

Оболенский писал своему другу Пущину:

«Здешние жители бедны вообще, но главнейшее их занятие хлебопашество, которое в прежние годы доставляло им богатство, а ныне за неурожаями сделало их бедными...

Я живу у здешнего дьячка,… стряпкой у меня сестра Егора Балаганского, которая расторопна… и умеет готовить».

В 1841 году Евгению Петровичу было разрешено переехать в Туринск Тобольской губернии, а затем – в Ялуторовск. Там жил его друг Пущин со своей внебрачной дочерью Анной.

Приехал Оболенский не один, а с невестой – дочерью простой крестьянки.

Они поселились в одном доме с Пущиным, который был очень недоволен выбором друга. Вскоре невеста Оболенского умерла.

И тогда 47-летний Евгений решил жениться на некрасивой, но доброй вольноотпущенной Варваре Барановой, работающей у Пущиных.

Современники писали:

«Вареньку он тоже ошеломил своим сватовством. Она просила жену Муравьева-Апостола поговорить с Евгением Петровичем, что уж если собирается сделать доброе дело, то лучше бы помог ей деньгами: тогда, может быть, ей удалось бы выйти замуж по мыслям за ровню».

Но разговоры не помогли, князь только согласился отложить свадьбу на год. За это время не передумал и 6 февраля 1846 года женился на крестьянке.

Об этом он писал так:

«Моя жена – не из высшего круга, но простая, безграмотная девица. Честно и бескорыстно я искал её руки. Она мне отдала себя так же честно и так же бескорыстно.

Господь благословил нас обоих, и мы в житье мира и любви проводим дни. Этот шаг на 50-м году жизни был мною сделан не без сильной борьбы – тесно мне было отовсюду, но Господь помог, и всё кончилось благополучно».

Пущин решение князя не одобрил, они поссорились. И молодожены уехали из дома. Евгений Петрович занялся образованием Вареньки, сделав из нее светскую даму.

Современники вспоминали, что Варенька могла прилично держаться в общества: «отвернувшиеся было от Оболенского декабристы стали принимать ее у себя и сами бывали у молодых».

«Вообразите, они восхищаются Варварой Самсоновной, обворожены ее умом и внешностью…»,

«Варвара Самсоновна, сравнительно, была в своем роде хорошей женщиной – она не сплетничала и не вмешивалась в добрые отношения мужа с родными и знакомыми».

У Евгения и Варвары Оболенских родились девять детей, но выжили только трое: двое сыновей и дочь Елена.

Детям был присвоен княжеский титул. Пущин по этому поводу сказал фразу, ставшую знаменитой: «Оболенский хоть сам и не князь, но князей на свет производит».

А таким Оболенского запомнили калужане, кода он поселился в нашем городе.

«В семье все отрадно»

26 августа 1856 года Оболенский был восстановлен в правах. И семья вернулась в Москву, а затем поселилась в Калуге, потому что здесь жила сестра Евгения Петровича Наталья.

В нашем городе декабрист занимался общественной деятельностью, принимал участие в подготовке крестьянской реформы 1861 года.

В 1857 году он писал Пущину:

«Наша жизнь хороша. В семье всё отрадно. Дети шалят и шумят часто…

Жена возится с Еленой – это её жизненное занятие. Любовь сестры чистая и полная – ей заменяет всё то, что её развлекало в Ялуторовске...

Сестра в восторге от рождения девочки. Она так ухаживает за ней и рада, когда может сама что-нибудь похлопотать около нее. Вообще наш семейный быт, друг Пущин, таков, что лучшего я не желаю никогда.

В сестре я нахожу дополнение того, что во мне недостает. ... Для жены общество и дружба сестры выше и лучше всякого проповедника. Она ей друг и наставник»…

«Наша жизнь по-прежнему течет мирно, хотя заботы с рождением Елены значительно увеличились, но ко всему привыкаешь.

Редкую ночь, в которой два и три часа не посвящены детищу, но это не мешает дневному бодрствованию. Я даже отвык от послеобеденного сна.

Обедаем в три часа, кончаем в четыре, я беру папироску, сестра ложится на диван, и беседа начинается и длится до шести.

О чем мы говорим, не спрашивай, тут все вопросы затронуты… и прошедшее воскресает, а настоящее разби­рается, заглядываем и в будущность - одним словом, беседуем от души, и слава Богу - жизнь делается полнее и отчетливее.

... Изредка садимся мы с сестрой в пикет. Она меня обыгрывает, но не так, чтобы было слишком чувствительно» ...

Евгений Оболенский умер 26 февраля 1865 года, в возрасте 68 лет. Похоронили его на Пятницком кладбище. Варвара пережила супруга на 30 лет.