«Кого люблю – тому дарю»: в Калуге открылась выставка старинных открыток

Все их создала талантливая художница Елизавета Бём.

Фото автора.

Привез выставку в Калугу частный коллекционер Валерий Кругов.

90 раритетных произведений, созданных русской художницей Елизаветой Бём, можно увидеть в музее изобразительных искусств до 13 апреля.

Это настоящие дореволюционные открытки. Среди них есть даже подписанные, сохранившие теплые слова, оригинальные почерки того времени: старательный детский и красивый, витьеватый дворянский. До Елизаветы Бём открыток никто не рисовал.

«Назади не отставай. В серединку не залезай. Вперед не забегай».

Из дворянской семьи

Елизавета Меркурьевна Бём, в девичестве Эндаурова, родилась в 1843 году в Санкт-Петербурге в состоятельной дворянской семье. У неё было три брата и две сестры.

Детство будущей художницы прошло в родовом имении Эндуровых – селе Щепцово Ярославской губернии.

В 14 лет Елизавета поступила в Рисовальную школу Общества поощрения художников и через 7 лет закончила ее с серебряной медалью.

На тот момент она была одной из немногих женщин, получивших художественное образование.

В 1867 год Елизавета вышла замуж за Людвига Бёма. Несмотря на разницу 18-летнюю разницу в возрасте, брак был счастливым.

У супругов родилась единственная дочь, которую тоже назвали Елизаветой.

«Станем гадать: как бы девку замуж отдать» выпущена в 1913 гг. в Санкт-Петербурге.

«Кому какое дело, что я с кумом сидела».

Эта открытка была выпущена в 1900 г в Санкт-Петербурге.

Фирменный стиль

Сначала Елизавета Бём рисовала открытки и всего создала более 300. В них чётко прослеживается русский стиль, а героями являются дети.

Все рисунки художница дополняла милыми надписями, элементами пасхальных песнопений, цитатами из любимых поэтов, пословицами и поговорками: «Кого люблю, тому дарю», «Для милого дружка не жалко и серёжки из ушка», «Купим себе деревеньку и заживем помаленьку», «Кому какое дела, что я с кумом сидела».

Это был ее фирменный стиль.

Помимо поздравительных открыток к праздникам, где особенно трогательные новогодние и рождественские рисунки, она создала открытки с изображением национальных костюмов и на темы загадок о временах года, пословиц.

Они выходили большими по тем временам тиражами – по 300 экземпляров и перевыпускались через 15-20 лет. На выставке можно увидеть, чем отличается первоначальный вариант от дубля.

Вроде бы две одинаковые открытки «Весна идет- тепло несёт», но на одной есть пасхальная надпечатка – яйцо и надпись: ХВ. А на другой – нет.

Открытка с пасхальной надпечаткой, 1897 г.

На одинаковых рождественских открытках, выпущенных в разное время, на более старой открытке есть посеребрение.

Позже Бём стала иллюстрировать художественные произведения. На выставке можно увидеть ее иллюстрации к произведениям Тургенева «Муму», «Бежин луг».

Создавала она и иллюстрированные альбомы для детей. Например, для детского журнала «Игрушечка-малютка» иллюстрировала сказку «Репка».

Брат Елизаветы возглавлял стекольный завод в Брянской области, где выпускали посуду. И Бём расписывала её силуэтными рисунками.

На международной выставке в 1900 г. в Париже эта посуда произвела фурор. За свои произведения художница получила несколько наград.

С возрастом Елизавета Бём стала резко терять зрение. И от мелкой работы с силуэтами отказалась. Но открытки рисовала практически до самых последних дней.

Иллюстрация к рассказу для детей «Уход за курами», 1909 год.

Открытка с Толстым, выпущена в 1900-1914 гг. в Санкт-Петербурге.

«Он-то к ней голубится, а она от него тетерится», выпущена в 1900-1914 гг. в Санкт-Петербурге.

Новогодняя открытка. Малыш поздравляет сам себя с праздником.

Азбука не для детей

Последние три года своей жизни художница посвятила созданию Азбуки, которая задумывалась не для обучения детей, а как история в картинках.

Это было пособие для взрослых, чтобы они смогли замотивировать ребёнка к изучению грамоты.

Бём сделала интересные рисунки в сказочном и народном стиле. Использовала «Буквицу» времён царя Алексея Михайловича, отца Петра I.

Текст к каждой буквице составили сама Елизавета Меркурьевна, профессор Батюшков и знаток фольклора Опочинин.

Буква изображалась в старинном стиле и имела пояснительные описания. Например, буква «Ф» называлась «Ферт», был нарисован мальчик и дополнительные картинки – филины и фонари.

Буква «Ф» в Азбуке, оформленной Бём.

Художница сделала 30 оригинальных композиций. Азбука вышла в 1913-1914 гг. в Париже в пяти выпусках. При жизни Бём их вышло три.

А в 1910-е года Азбука была дважды издана в Праге серией открыток. 0+

«Страшен был враг, да милостив Бог. 1812 год». Выпущена в 1900-1914 гг. в Санкт-Петербурге.

«Веселье лучше богатства». Париж, 1914 год.