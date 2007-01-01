«Кого люблю – тому дарю»: в Калуге открылась выставка старинных открыток
Привез выставку в Калугу частный коллекционер Валерий Кругов.
90 раритетных произведений, созданных русской художницей Елизаветой Бём, можно увидеть в музее изобразительных искусств до 13 апреля.
Это настоящие дореволюционные открытки. Среди них есть даже подписанные, сохранившие теплые слова, оригинальные почерки того времени: старательный детский и красивый, витьеватый дворянский. До Елизаветы Бём открыток никто не рисовал.
Из дворянской семьи
Елизавета Меркурьевна Бём, в девичестве Эндаурова, родилась в 1843 году в Санкт-Петербурге в состоятельной дворянской семье. У неё было три брата и две сестры.
Детство будущей художницы прошло в родовом имении Эндуровых – селе Щепцово Ярославской губернии.
В 14 лет Елизавета поступила в Рисовальную школу Общества поощрения художников и через 7 лет закончила ее с серебряной медалью.
На тот момент она была одной из немногих женщин, получивших художественное образование.
В 1867 год Елизавета вышла замуж за Людвига Бёма. Несмотря на разницу 18-летнюю разницу в возрасте, брак был счастливым.
У супругов родилась единственная дочь, которую тоже назвали Елизаветой.
Фирменный стиль
Сначала Елизавета Бём рисовала открытки и всего создала более 300. В них чётко прослеживается русский стиль, а героями являются дети.
Все рисунки художница дополняла милыми надписями, элементами пасхальных песнопений, цитатами из любимых поэтов, пословицами и поговорками: «Кого люблю, тому дарю», «Для милого дружка не жалко и серёжки из ушка», «Купим себе деревеньку и заживем помаленьку», «Кому какое дела, что я с кумом сидела».
Это был ее фирменный стиль.
Помимо поздравительных открыток к праздникам, где особенно трогательные новогодние и рождественские рисунки, она создала открытки с изображением национальных костюмов и на темы загадок о временах года, пословиц.
Они выходили большими по тем временам тиражами – по 300 экземпляров и перевыпускались через 15-20 лет. На выставке можно увидеть, чем отличается первоначальный вариант от дубля.
Вроде бы две одинаковые открытки «Весна идет- тепло несёт», но на одной есть пасхальная надпечатка – яйцо и надпись: ХВ. А на другой – нет.
На одинаковых рождественских открытках, выпущенных в разное время, на более старой открытке есть посеребрение.
Позже Бём стала иллюстрировать художественные произведения. На выставке можно увидеть ее иллюстрации к произведениям Тургенева «Муму», «Бежин луг».
Создавала она и иллюстрированные альбомы для детей. Например, для детского журнала «Игрушечка-малютка» иллюстрировала сказку «Репка».
Брат Елизаветы возглавлял стекольный завод в Брянской области, где выпускали посуду. И Бём расписывала её силуэтными рисунками.
На международной выставке в 1900 г. в Париже эта посуда произвела фурор. За свои произведения художница получила несколько наград.
С возрастом Елизавета Бём стала резко терять зрение. И от мелкой работы с силуэтами отказалась. Но открытки рисовала практически до самых последних дней.
Азбука не для детей
Последние три года своей жизни художница посвятила созданию Азбуки, которая задумывалась не для обучения детей, а как история в картинках.
Это было пособие для взрослых, чтобы они смогли замотивировать ребёнка к изучению грамоты.
Бём сделала интересные рисунки в сказочном и народном стиле. Использовала «Буквицу» времён царя Алексея Михайловича, отца Петра I.
Текст к каждой буквице составили сама Елизавета Меркурьевна, профессор Батюшков и знаток фольклора Опочинин.
Буква изображалась в старинном стиле и имела пояснительные описания. Например, буква «Ф» называлась «Ферт», был нарисован мальчик и дополнительные картинки – филины и фонари.
Художница сделала 30 оригинальных композиций. Азбука вышла в 1913-1914 гг. в Париже в пяти выпусках. При жизни Бём их вышло три.
А в 1910-е года Азбука была дважды издана в Праге серией открыток. 0+